Odcinkowy pomiar prędkości na AOW wzbudza emocje od miesięcy. Od kilku dni do lokalnych redakcji spływają sygnały kierowców, którzy zauważyli aktywne kamery i tablice informujące o pomiarze. Pytają, czy system już wystawia mandaty. Główny Inspektorat Transportu Drogowego odpowiada, że nie - choć to kwestia dni.

Jak opisuje Gazeta Wrocławska, urządzenia przeszły ostatnie testy, a cały system jest przygotowany do pracy. Kamery i infrastruktura techniczna działają, ale pełny pomiar zostanie uruchomiony dopiero po zakończeniu procedur odbiorowych. Kierowcy widzą więc sprzęt w trybie testowym, co rodzi niepewność, bo AOW jest drogą, po której jeszcze niedawno można było legalnie podróżować z prędkościami autostradowymi.

GITD: system ruszy w przyszłym tygodniu

Najbardziej precyzyjną informację przekazał tuwroclaw.com. Wojciech Król z GITD potwierdził, że decyzja o starcie zapadnie lada moment, a pomiary techniczne dobiegły końca. Jak powiedział portalowi:

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, system zostanie uruchomiony w przyszłym tygodniu.

Jaki odcinek AOW będzie objęty pomiarem

Odcinkowy pomiar prędkości obejmie trasę między węzłem Wrocław Północ a węzłem Wrocław Lotnisko - to około 8 km drogi, na której obowiązuje limit 120 km/h. To jeden z najbardziej ruchliwych fragmentów wrocławskiej obwodnicy, szczególnie w godzinach szczytu i w weekendy.

Warto dodać ważny szczegół: pomiędzy węzłem Wrocław Północ a Wrocław Lotnisko znajduje się jeszcze węzeł Wrocław Stadion. Korzystający z tego zjazdu lub wjazdu nie przejadą pełnego monitorowanego odcinka, więc ich przejazd nie wpadnie do systemu, a prędkość nie zostanie zmierzona. Odcinkowy pomiar opiera się na czasie pomiędzy dwoma konkretnymi bramkami - pojazdy, które włączą się do ruchu w połowie, nie będą objęte kontrolą.

Dlaczego AOW dostała odcinkowy pomiar

AOW należy do tras, gdzie kierowcy najczęściej przekraczają prędkość o 30-50 km/h. Wypadki na tej drodze często wynikają z gwałtownych różnic prędkości pomiędzy samochodami jadącymi przepisowo i tymi, które na prostych odcinkach rozpędzają się do znacznie wyższych prędkości km/h. Co więcej, niemal każdego poranka zjazdy korkują się z powodu ogromnego natężenia ruchu związanego z dojazdami mieszkańców okolicznych miejscowości do pracy we Wrocławiu.

Do GITD i policji regularnie trafiały sygnały o konieczności uspokojenia ruchu - media regionalne od lat opisywały sytuacje, w których prędkości były tu "autostradowe plus", a wyhamowanie ruchu było widoczne dopiero w pobliżu węzłów.

System ma to zmienić. A jak wynika z doświadczeń z innych regionów Polski, odcinkowy pomiar jest jedną z najbardziej skutecznych metod redukcji prędkości.

Na Dolnym Śląsku działa kilka odcinków z kontrolą prędkości

Poza północnym fragmentem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia system rejestrujący średnią prędkość jest już wykorzystywany na trzech innych dolnośląskich trasach krajowych. Kontrola funkcjonuje na autostradzie A4 - zarówno między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, jak również na kolejnym fragmencie, prowadzącym od Kątów Wrocławskich do Pietrzykowic. Odcinkowy pomiar działa także w tunelu drogowym na trasie S3, na odcinku Bolków - Kamienna Góra. Obsługą tych instalacji zajmuje się Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), jednostka podporządkowana Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. W przygotowaniu jest również kolejny fragment autostrady A4 - pomiędzy węzłami Krzyżowa i Krzywa, gdzie również ma zostać wdrożony taki sam nadzór.

Taryfikator mandatów 2025. Ile za przekroczenie prędkości?

Obowiązujący taryfikator mandatów przewiduje 10 kar za nadmierną prędkość. Najniższa kara to 50 zł, a najwyższa aż 5000 zł. Odpowiednio do przewinienia przyznawane są też punkty karne:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

31-40 km/h - mandat 800 zł (1600 zł w recydywie) i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - mandat 1000 zł (2000 zł w recydywie) i 11 punktów karnych,

51-60 km/h - mandat 1500 zł (3000 zł w recydywie) i 13 punktów karnych,

61-70 km/h - mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) i 14 punktów karnych,

ponad 71 km/h - mandat 2500 zł (5000 zł w recydywie) i 15 punktów karnych.

