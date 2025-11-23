W skrócie Właściciele chińskich samochodów Omoda 5 dzielą się na forach zarówno pochwałami, jak i uwagami dotyczącymi użytkowania.

Model Omoda 5 wyróżnia się atrakcyjną ceną i bogatym wyposażeniem już w standardzie, lecz pojawiają się także drobne usterki i problemy z serwisem.

Najczęstsze zastrzeżenia dotyczą długiego oczekiwania na części zamienne, drobnych błędów systemowych oraz uszkodzeń elementów podczas mycia auta.

Omoda Klub Polska ma 20 tys. członków, natomiast Omoda Polska 22,3 tys. Piszą tam głównie właściciele modelu Omoda 5, którzy odebrali swój samochód w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Co najważniejsze, nie dzielą się wyłącznie negatywnymi wrażeniami, ale też na przykład danymi wziętymi prosto z życia - średnim zużyciem paliwa, możliwościami modyfikacji czy zakupu akcesoriów. Taka grupa może być bezcennym źródłem dla tych, którzy dopiero chcą zdecydować się na dany model.

Omoda 5 i wrażenia polskich właścicieli

Zacznijmy od rzeczy przyjemnych, czyli tego, co użytkownikom modelu Omoda 5 się podoba. Przypomnijmy - chodzi o kompaktowego SUV-a z benzynowym silnikiem 1.6 turbo o mocy 147 KM. Obecnie można go kupić w cenie od 115 tys. zł. Czyli o jakieś 20 tys. zł mniej niż podstawowy model Kii Sportage z silnikiem o podobnej mocy. Przy czym Omoda 5, choć nieco mniejsza od Kii, już w standardzie wyposażona jest w adaptacyjny tempomat, kamerę cofania, 18-calowe obręcze kół, indukcyjną ładowarkę, bezkluczykowy dostęp, komplet systemów bezpieczeństwa czy fotele, które są zarówno podgrzewane jak i wentylowane. Jedynym elementem świadczącym o tym, że to wersja podstawowa jest tylko manualna klimatyzacja. Dwustrefowa automatyczna jest standardem odmiany Premium za 129 500 zł.

Najwięcej postów dotyczy oczywiście zużycia paliwa, szczególnie, że okres wakacyjny sprzyja wyjazdom. Mamy więc relacje świadczące o tym, że przy prędkości 110 km/h Omoda wraz z czterema pasażerami i bagażem zużywa nieco ponad 6 l/100 km. Przy wyższej prędkości zużycie rośnie do ponad 7 litrów. Właściciele Omody 5 chwalą też mnogość funkcji bezpieczeństwa, stylizację czy przestronność.

Omoda 5 - na co narzekają właściciele?

Oczywiście, większość aut, które odebrali polscy właściciele ma symboliczny przebieg, najczęściej nieprzekraczający kilkunastu tysięcy kilometrów. Warto dodać, że pierwszy planowany serwis auta zaplanowany jest na 15 tys. km.

Najczęściej pojawiające się usterki dotyczą tak zwanych chorób wieku dziecięcego, po przewertowaniu kilkudziesięciu postów w każdej z grup nie stwierdziłem poważnych wpadek i to jest uspokajająca wiadomość. Główne zarzuty dotyczą długiego oczekiwania na części zamienne w przypadku kolizji. Są właściciele, którzy na naprawę czekają miesiącami - na przykład z uwagi na brak dostępności części takich jak pokrywa bagażnika czy błotniki.

Awarie, a raczej błędy, dotyczą głównie komunikatów wyświetlanych w menu komputera pokładowego. Właściciele zgłaszają, że system pokazuje błędy systemów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych czy czujników parkowania. Serwisy dysponują już aktualizacjami oprogramowania, które zwykle rozwiązują problem. Jedna z nich była zresztą receptą na przerywające radio, które również było zgłaszane przez kilku właścicieli.

Są też osoby, które miewają problemy z podłączeniem się poprzez interfejs Apple CarPlay, co ciekawe tego typu błąd nie występuje u użytkowników telefonów z systemem Android.

Właściciele Omody powinni też uważać na myjniach bezdotykowych. Po umyciu auta okazuje się, że zniszczone są plastikowe nakładki na aluminiowych obręczach - serwisy nie uznają reklamacji stwierdzając, że podczas mycia użyto nieodpowiedniej chemii.

Wraz z upływem czasu katalog usterek Omody 5 zapewne się poszerzy, czego oczywiście właścicielom nie życzę - przed zakupem auta warto jednak zapoznać się z wrażeniami i relacjami z pierwszej ręki.

