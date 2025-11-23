W skrócie Ranking najbardziej awaryjnych samochodów powstał na podstawie opinii niemal 30 tysięcy kierowców, którzy oceniali pojazdy nie starsze niż 5 lat.

W zestawieniu znalazły się modele różnych marek, a najczęściej zgłaszane usterki dotyczyły akumulatora, silnika, skrzyni biegów oraz elektroniki.

Najbardziej awaryjnym modelem okazał się Nissan Juke.

Brytyjski portal "What Car?" postawił sobie bardzo trudne zadanie stworzenia listy samochodów najbardziej awaryjnych, jednakże opierając się wyłącznie na doświadczeniach kierowców. We współpracy z MotorEasy przepytali dokładnie 29 967 zmotoryzowanych, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z posiadania samochodu nie starszego niż 5 lat. Skąd taki warunek? Standardowy okres gwarancji wynosi 3 lata, a w kolejnych 2 latach bardzo często pojawiają się pierwsze usterki, za naprawę których trzeba już zapłacić.

Kierowcy musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące występowania awarii w całym okresie użytkowania, a także poniesionych kosztów oraz tego, jak długo auto było unieruchomione w serwisie. Koszt i czas naprawy to dwa czynniki, które w największym stopniu wpływają na irytację właścicieli pojazdów, dlatego na ich podstawie stworzony został unikalny wskaźnik niezawodności danego modelu (0-100).

Wszystkie awarie, które wystąpiły w ich pojeździe, respondenci musieli zakwalifikować do stworzonych kategorii, dzięki czemu w wynikach badań ujęto typowe usterki występujące w danym modelu. Oto wyniki:

1. Nissan Juke

Ocena niezawodności: 50 proc.

Najczęstsze usterki: akumulator 12V (13 proc.), silnik (9 proc.), hamulce (6 proc.)

Średni koszt naprawy: 35 proc. naprawiono za darmo, 52 proc. kosztowało ponad 1,5 tys. funtów

Czas wyłączenia z użytku: 66 proc. samochodów stało w warsztacie ponad tydzień

Nissan Juke to stylowy, niedrogi i praktyczny crossover, który w rankingu najbardziej awaryjnych samochodów zajął niechlubne pierwsze miejsce. 31 proc. właścicieli zgłosiło usterki, a aż 80 proc. z nich uniemożliwiało dalszą jazdę. Problemy najczęściej dotyczyły akumulatora 12V, silnika oraz układu hamulcowego i elektryki.

Niechlubny tytuł najbardziej awaryjnego samochodu należy do Nissana Juke. Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

2. MG4 EV

Ocena niezawodności: 63,8

Najczęstsze usterki: elektryka niezwiązana z silnikiem (15 proc.), wykończenie wnętrza (9 proc.), silnik (7 proc.)

Średni koszt naprawy: 55 proc. za darmo, 19 proc. powyżej 1,5 tys. funtów

Czas wyłączenia z użytku: 68 proc. ponad tydzień

MG 4 uplasował się na drugiej pozycji ogółem, a także na pierwszym miejscu w kategorii pojazdów elektrycznych. Aż 30 proc. użytkowników miało problemy z samochodem, które dotyczyły niemalże każdej przygotowanej kategorii usterek. Prawie 40 proc. właścicieli musiało za naprawę zapłacić ponad 1 tys. funtów.

MG4 to najbardziej awaryjny samochód elektryczny w rankingu materiały prasowe

3. Opel/Vauxhall Mokka Electric

Ocena niezawodności: 65,6

Najczęstsze usterki: akumulator 12V (30 proc.), bateria EV (20 proc.), nawigacja/infotainment (15 proc.)

Średni koszt naprawy: 92 proc. za darmo, 8 proc. powyżej 1,5 tys. funtów

Czas wyłączenia z użytku: 56 proc. ponad tydzień

55 proc. właścicieli zgłosiło usterki i choć większość napraw pokrył producent, wielu kierowców musiało czekać dłużej niż tydzień na naprawę. Najwięcej problemów dotyczyło akumulatora 12V, baterii EV i systemu infotainment.

Vauxhall to odpowiednik Opla na rynku brytyjskim. materiały prasowe

4. Kia Sportage

Ocena niezawodności: 66,2

Najczęstsze usterki: silnik (24 proc.), skrzynia biegów/sprzęgło (20 proc.), elektryka (16 proc.)

Średni koszt naprawy: 83 proc. za darmo, 8 proc. powyżej 1,5 tys. funtów

Czas wyłączenia z użytku: 50 proc. ponad tydzień

Obecność południowokoreańskiego producenta w tym rankingu jest zaskakująca, jednakże Sportage z silnikiem Diesla nie tylko w ogólnym zestawieniu uplasował się na czwartej pozycji, ale jednocześnie jest najbardziej awaryjnym SUV-em rodzinnym. Co czwarty właściciel skarżył się problemy z jednostką napędową, a 25 proc. użytkowników udało się do serwisu z powodu awarii skrzyni biegów lub sprzęgła. Dla porównania wersje z silnikiem benzynowym otrzymały ocenę niezawodności wynoszącą 93,4 proc.

Wyjątkowo awaryjna jest również czwarta generacji Kii Sportage z silnikiem Diesla. materiały prasowe

5. Mazda CX-60

Ocena niezawodności: 68,8

Najczęstsze usterki: zawieszenie (33 proc.), układ kierowniczy (24 proc.), elektryka (19 proc.)

Średni koszt naprawy: 100 proc. za darmo

Czas wyłączenia z użytku: 43 proc. ponad tydzień

CX-60 okazał się najbardziej problematycznym modelem w gamie Mazdy i aż 62 proc. właścicieli zgłosiło występowanie najróżniejszych usterek. Wszystkie z nich zostały usunięte na koszt producenta, jednakże prawie połowa osób na odbiór samochodu z serwisu musiała czekać ponad tydzień.

Ceny nowej Mazdy CX-60 startują od 232 200 zł. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

6. MG ZS EV

Ocena niezawodności: 69,3

Najczęstsze usterki: klimatyzacja (14 proc.), akumulator 12V (14 proc.), bateria EV (9 proc.)

Średni koszt naprawy: 82 proc. za darmo, 10 proc. między 1-1,5 tys. funtów

Czas wyłączenia z użytku: 82 proc. ponad tydzień

43 proc. właścicieli MG ZS EV zgłosiło problemy z samochodem, które głównie dotyczyły klimatyzacji i elektryki. 82 proc. napraw zostało przeprowadzonych za darmo, a co dziesiąta osoba musiała zapłacić za usunięcie usterki między 1-1,5 tys. funtów.

Cena tego modelu na rynku brytyjskim rozpoczyna się od 29 770 funtów. MG materiały prasowe

7. Volkswagen Golf

Ocena niezawodności: 70,4

Najczęstsze usterki: skrzynia/sprzęgło (11 proc.), elektryka (11 proc.), infotainment (11 proc.)

Średni koszt naprawy: 41 proc. za darmo, 11 proc. powyżej 1 tys. funtów

Czas wyłączenia z użytku: 34 proc. ponad tydzień

Tego modelu w tym rankingu nie spodziewał się chyba nikt, jednakże - jak pokazuje badanie przeprowadzone wśród właścicieli - Golf z silnikiem Diesla jest najbardziej awaryjnym samochodem Volkswagena. Problemy dotyczyły głównie elektroniki, skrzyni biegów i klimatyzacji. 41 proc. usterek zostało usuniętych za darmo, a tylko 11 proc. osób musiało zapłacić za naprawę powyżej 1 tys. funtów.

Volkswagen Golf świętuje w tym roku 50. urodziny. Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

8. Vauxhall Corsa Electric

Ocena niezawodności: 72,2

Najczęstsze usterki: hamulce (7 proc.), elektryka silnika (7 proc.), infotainment (7 proc.)

Średni koszt naprawy : 61 proc. za darmo, 6 proc. między 751-1000 funtów

Czas wyłączenia z użytku: 66 proc. ponad tydzień

Usterki w przypadku tego modelu zgłosiło 25 proc. właścicieli, czyli dwa razy więcej niż w przypadku wersji benzynowej. Głównie były to problemy związane z klimatyzacją i układem ładowania, a w 66 proc. przypadków usunięcie usterki trwało ponad 7 dni.

25 proc. właścicieli elektrycznej Corsy zgłosiło usterki. INTERIA.PL

9. Range Rover Evoque

Ocena niezawodności: 78,3

Najczęstsze usterki: elektryka silnika (15 proc.), zawieszenie (15 proc.), układ wydechowy (12 proc.)

Średni koszt naprawy: 86 proc. za darmo, 14 proc. powyżej 1,5 tys. funtów

Czas wyłączenia z użytku: 62 proc. ponad tydzień

Evoque to nie tylko najbardziej awaryjny samochód w gamie tego producenta, ale przede wszystkim jeden z najdroższych w naprawach. Właściciele wśród najczęściej pojawiających się awarii wymieniali problemy z elektryką silnika, zawieszeniem czy układem wydechowym. Aż 86 proc. z nich usunięto za darmo, a 14 proc. właścicieli za naprawę zapłaciło ponad 1,5 tys. funtów.

Range Rover Evoque z silnikiem diesla. Prestiż w parze z rozsądkiem? Krzysztof Mocek INTERIA.PL

10. Seat Leon

Ocena niezawodności: 74,2

Najczęstsze usterki: hamulce (7 proc.), elektryka silnika (7 proc.), infotainment (7 proc.)

Średni koszt naprawy : 97 proc. za darmo, 3 proc. powyżej 1,5 tys. funtów

Czas wyłączenia z użytku: 62 proc. ponad tydzień

Obecność Leona w tym zestawieniu jest sporym zaskoczeniem, jednakże jest to najgorzej oceniany model Seata. Aż 58 proc. egzemplarzy miało usterki związane głównie z systemem infotainment oraz zawieszeniem i skrzynią biegów. Na szczęście dla właścicieli, aż 97 proc. z nich naprawiono za darmo, a w przypadku pozostałych trzech procent niezbędne było uiszczenie za usunięcie usterki ponad 1,5 tys. funtów.

Czwartej wersji kultowego Leona nie sposób pomylić z żadną z wcześniejszych materiały prasowe

