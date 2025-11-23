Najbardziej awaryjne samochody. Kierowcy ujawnili, jakie modele psują się najczęściej
Gdy 30 tys. kierowców opisało awarie swoich aut, powstał ranking, który wywraca do góry nogami wyobrażenia o niezawodności. W zestawieniu "What Car?" na liście najbardziej awaryjnych modeli pojawiają się marki, których większość w ogóle by tam nie podejrzewała.
W skrócie
- Ranking najbardziej awaryjnych samochodów powstał na podstawie opinii niemal 30 tysięcy kierowców, którzy oceniali pojazdy nie starsze niż 5 lat.
- W zestawieniu znalazły się modele różnych marek, a najczęściej zgłaszane usterki dotyczyły akumulatora, silnika, skrzyni biegów oraz elektroniki.
- Najbardziej awaryjnym modelem okazał się Nissan Juke.
Brytyjski portal "What Car?" postawił sobie bardzo trudne zadanie stworzenia listy samochodów najbardziej awaryjnych, jednakże opierając się wyłącznie na doświadczeniach kierowców. We współpracy z MotorEasy przepytali dokładnie 29 967 zmotoryzowanych, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z posiadania samochodu nie starszego niż 5 lat. Skąd taki warunek? Standardowy okres gwarancji wynosi 3 lata, a w kolejnych 2 latach bardzo często pojawiają się pierwsze usterki, za naprawę których trzeba już zapłacić.
Zapytali 30 tys. kierowców. Zrobili ranking najbardziej awaryjnych samochodów
Kierowcy musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące występowania awarii w całym okresie użytkowania, a także poniesionych kosztów oraz tego, jak długo auto było unieruchomione w serwisie. Koszt i czas naprawy to dwa czynniki, które w największym stopniu wpływają na irytację właścicieli pojazdów, dlatego na ich podstawie stworzony został unikalny wskaźnik niezawodności danego modelu (0-100).
Wszystkie awarie, które wystąpiły w ich pojeździe, respondenci musieli zakwalifikować do stworzonych kategorii, dzięki czemu w wynikach badań ujęto typowe usterki występujące w danym modelu. Oto wyniki:
1. Nissan Juke
- Ocena niezawodności: 50 proc.
- Najczęstsze usterki: akumulator 12V (13 proc.), silnik (9 proc.), hamulce (6 proc.)
- Średni koszt naprawy: 35 proc. naprawiono za darmo, 52 proc. kosztowało ponad 1,5 tys. funtów
- Czas wyłączenia z użytku: 66 proc. samochodów stało w warsztacie ponad tydzień
Nissan Juke to stylowy, niedrogi i praktyczny crossover, który w rankingu najbardziej awaryjnych samochodów zajął niechlubne pierwsze miejsce. 31 proc. właścicieli zgłosiło usterki, a aż 80 proc. z nich uniemożliwiało dalszą jazdę. Problemy najczęściej dotyczyły akumulatora 12V, silnika oraz układu hamulcowego i elektryki.
2. MG4 EV
- Ocena niezawodności: 63,8
- Najczęstsze usterki: elektryka niezwiązana z silnikiem (15 proc.), wykończenie wnętrza (9 proc.), silnik (7 proc.)
- Średni koszt naprawy: 55 proc. za darmo, 19 proc. powyżej 1,5 tys. funtów
- Czas wyłączenia z użytku: 68 proc. ponad tydzień
MG 4 uplasował się na drugiej pozycji ogółem, a także na pierwszym miejscu w kategorii pojazdów elektrycznych. Aż 30 proc. użytkowników miało problemy z samochodem, które dotyczyły niemalże każdej przygotowanej kategorii usterek. Prawie 40 proc. właścicieli musiało za naprawę zapłacić ponad 1 tys. funtów.
3. Opel/Vauxhall Mokka Electric
- Ocena niezawodności: 65,6
- Najczęstsze usterki: akumulator 12V (30 proc.), bateria EV (20 proc.), nawigacja/infotainment (15 proc.)
- Średni koszt naprawy: 92 proc. za darmo, 8 proc. powyżej 1,5 tys. funtów
- Czas wyłączenia z użytku: 56 proc. ponad tydzień
55 proc. właścicieli zgłosiło usterki i choć większość napraw pokrył producent, wielu kierowców musiało czekać dłużej niż tydzień na naprawę. Najwięcej problemów dotyczyło akumulatora 12V, baterii EV i systemu infotainment.
4. Kia Sportage
- Ocena niezawodności: 66,2
- Najczęstsze usterki: silnik (24 proc.), skrzynia biegów/sprzęgło (20 proc.), elektryka (16 proc.)
- Średni koszt naprawy: 83 proc. za darmo, 8 proc. powyżej 1,5 tys. funtów
- Czas wyłączenia z użytku: 50 proc. ponad tydzień
Obecność południowokoreańskiego producenta w tym rankingu jest zaskakująca, jednakże Sportage z silnikiem Diesla nie tylko w ogólnym zestawieniu uplasował się na czwartej pozycji, ale jednocześnie jest najbardziej awaryjnym SUV-em rodzinnym. Co czwarty właściciel skarżył się problemy z jednostką napędową, a 25 proc. użytkowników udało się do serwisu z powodu awarii skrzyni biegów lub sprzęgła. Dla porównania wersje z silnikiem benzynowym otrzymały ocenę niezawodności wynoszącą 93,4 proc.
5. Mazda CX-60
- Ocena niezawodności: 68,8
- Najczęstsze usterki: zawieszenie (33 proc.), układ kierowniczy (24 proc.), elektryka (19 proc.)
- Średni koszt naprawy: 100 proc. za darmo
- Czas wyłączenia z użytku: 43 proc. ponad tydzień
CX-60 okazał się najbardziej problematycznym modelem w gamie Mazdy i aż 62 proc. właścicieli zgłosiło występowanie najróżniejszych usterek. Wszystkie z nich zostały usunięte na koszt producenta, jednakże prawie połowa osób na odbiór samochodu z serwisu musiała czekać ponad tydzień.
6. MG ZS EV
- Ocena niezawodności: 69,3
- Najczęstsze usterki: klimatyzacja (14 proc.), akumulator 12V (14 proc.), bateria EV (9 proc.)
- Średni koszt naprawy: 82 proc. za darmo, 10 proc. między 1-1,5 tys. funtów
- Czas wyłączenia z użytku: 82 proc. ponad tydzień
43 proc. właścicieli MG ZS EV zgłosiło problemy z samochodem, które głównie dotyczyły klimatyzacji i elektryki. 82 proc. napraw zostało przeprowadzonych za darmo, a co dziesiąta osoba musiała zapłacić za usunięcie usterki między 1-1,5 tys. funtów.
7. Volkswagen Golf
- Ocena niezawodności: 70,4
- Najczęstsze usterki: skrzynia/sprzęgło (11 proc.), elektryka (11 proc.), infotainment (11 proc.)
- Średni koszt naprawy: 41 proc. za darmo, 11 proc. powyżej 1 tys. funtów
- Czas wyłączenia z użytku: 34 proc. ponad tydzień
Tego modelu w tym rankingu nie spodziewał się chyba nikt, jednakże - jak pokazuje badanie przeprowadzone wśród właścicieli - Golf z silnikiem Diesla jest najbardziej awaryjnym samochodem Volkswagena. Problemy dotyczyły głównie elektroniki, skrzyni biegów i klimatyzacji. 41 proc. usterek zostało usuniętych za darmo, a tylko 11 proc. osób musiało zapłacić za naprawę powyżej 1 tys. funtów.
8. Vauxhall Corsa Electric
- Ocena niezawodności: 72,2
- Najczęstsze usterki: hamulce (7 proc.), elektryka silnika (7 proc.), infotainment (7 proc.)
- Średni koszt naprawy: 61 proc. za darmo, 6 proc. między 751-1000 funtów
- Czas wyłączenia z użytku: 66 proc. ponad tydzień
Usterki w przypadku tego modelu zgłosiło 25 proc. właścicieli, czyli dwa razy więcej niż w przypadku wersji benzynowej. Głównie były to problemy związane z klimatyzacją i układem ładowania, a w 66 proc. przypadków usunięcie usterki trwało ponad 7 dni.
9. Range Rover Evoque
- Ocena niezawodności: 78,3
- Najczęstsze usterki: elektryka silnika (15 proc.), zawieszenie (15 proc.), układ wydechowy (12 proc.)
- Średni koszt naprawy: 86 proc. za darmo, 14 proc. powyżej 1,5 tys. funtów
- Czas wyłączenia z użytku: 62 proc. ponad tydzień
Evoque to nie tylko najbardziej awaryjny samochód w gamie tego producenta, ale przede wszystkim jeden z najdroższych w naprawach. Właściciele wśród najczęściej pojawiających się awarii wymieniali problemy z elektryką silnika, zawieszeniem czy układem wydechowym. Aż 86 proc. z nich usunięto za darmo, a 14 proc. właścicieli za naprawę zapłaciło ponad 1,5 tys. funtów.
10. Seat Leon
- Ocena niezawodności: 74,2
- Najczęstsze usterki: hamulce (7 proc.), elektryka silnika (7 proc.), infotainment (7 proc.)
- Średni koszt naprawy: 97 proc. za darmo, 3 proc. powyżej 1,5 tys. funtów
- Czas wyłączenia z użytku: 62 proc. ponad tydzień
Obecność Leona w tym zestawieniu jest sporym zaskoczeniem, jednakże jest to najgorzej oceniany model Seata. Aż 58 proc. egzemplarzy miało usterki związane głównie z systemem infotainment oraz zawieszeniem i skrzynią biegów. Na szczęście dla właścicieli, aż 97 proc. z nich naprawiono za darmo, a w przypadku pozostałych trzech procent niezbędne było uiszczenie za usunięcie usterki ponad 1,5 tys. funtów.