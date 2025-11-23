W skrócie Bentley przedstawił limitowaną edycję Continentala GT Supersports, ograniczoną do 500 egzemplarzy z unikatowym numerem.

Nowy model wyróżnia się ultralekką konstrukcją, napędem na tył, mocą 666 KM oraz szeregiem elementów poprawiających osiągi i aerodynamikę.

Supersports trafi na rynek na początku 2027 roku i będzie dostępny w wybranych krajach na całym świecie.

Szatańska moc silnika Bentleya Continentala GT Supersports

Nowy Bentley będzie dwuosobowym, lekkim (poniżej dwóch ton; dla porównania zwykły Continental GT waży 2244 kg) samochodem z napędem na tył. Pod maską znajdzie się spalinowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem o pojemności 4 litrów i mocy 666 KM.

Jednostka współpracuje z ośmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową ZF, stosowaną również w innych modelach marki. Na potrzeby Supersports skrzynię zmodyfikowano - producent informuje m.in. o wzmocnieniu sprzęgieł.

Firma podaje, że auto przyspiesza do "setki" w 3,7 s, a jego prędkość maksymalna wynosi 310 km/h. Trzeba jednak wziąć pod uwagę ewentualną korektę tych danych po finalnych testach fabrycznych.

W standardzie Supersports otrzyma 22-calowe felgi opracowane z Manthey Racing (niemieckim zespołem wyścigowym) oraz tytanowy układ wydechowy słoweńskiego Akrapoviča. Producent zapowiada charakterystyczne brzmienie - głośne i wyraziste, ale nie męczące. Opcjonalnie dostępne będą opony Pirelli Trofeo RS.

Pojazd osiąga moc 666 KM materiały prasowe

Bentley Continental Supersports będzie ważył poniżej 2 ton

Bentley zadbał, by nadwozie było jednocześnie lekkie i skutecznie dociśnięte do nawierzchni. W przednim zderzaku zamontowano największy splitter w historii marki - kieruje on więcej powietrza do chłodnicy i hamulców, zwiększa docisk i zmniejsza opór aerodynamiczny, co przekłada się również na niższe zużycie paliwa.

Na łącznie o 300 kg większy docisk wpływają także dwie pary pionowych lotek z włókna węglowego, progi boczne, nakładki na błotniki, nowy tylny dyfuzor zintegrowany ze zderzakiem oraz tylny spoiler.

Niższą masę uzyskano dzięki nowemu dachowi - aluminiowy panel zastąpiono karbonowym, co dodatkowo obniżyło środek ciężkości. Usunięto też część systemów wspomagających kierowcę uznanych za zbędne w aucie nastawionym na sportowe wrażenia.

Bentley przeznaczony jest dla dwóch osób materiały prasowe

Bentley Continental Supersports to samochód dwuosobowy z tylnym napędem

W kabinie mieszczą się dwie osoby. Otrzymują one mocno wyprofilowane, nisko osadzone sportowe fotele z 11-stopniową elektryczną regulacją. Tylne siedzenia zastąpiono karbonowo-skórzaną osłoną, która również redukuje masę.

Supersports to pierwsza seryjna odmiana Continentala GT z napędem wyłącznie na tył - wcześniej takie rozwiązanie stosowano jedynie w wyścigowym GT3. Tylna oś ma tu o 16 mm większy rozstaw kół niż w "klasycznej" wersji.

Kierowcy do pomocy służy system ESC. Kierujący może wybrać stopień wsparcia począwszy od pełnego asystowania poprzez tryb dynamiczny (zezwalający na kontrolowany poślizg) na jego całkowitym wyłączeniu skończywszy.

Każdy z 500 egzemplarzy samochodu otrzyma silnik spalinowy materiały prasowe

Bentley Continental Supersports w edycji limitowanej

Do klientów trafi zaledwie 500 egzemplarzy tego pojazdu. Każdy z nich otrzyma swój własny, indywidualny numer.

Do wyboru będzie 24 lakierów. Dział Mulliner, odpowiedzialny za najbardziej luksusowe realizacje marki, przygotował także dodatkowe opcje wykończenia, w tym matowe lakiery i logotypy Supersports.

Pierwsze Continentale Supersports trafią do odbiorców w 2027 r.

W styczniu 2026 r. w Dubaju odbędzie się premiera filmu promującego Supersports. Zamówienia na pojazd ruszą w marcu, a jego produkcja w IV kwartale 2026 r. Oznacza to, że do pierwszych klientów Bentley trafi dopiero na początku 2027 r.

Pojazd dostępny będzie w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Malezji, Omanie, Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Kuwejcie.

