Bentley wypuści 500 egzemplarzy najlżejszego Continentala GT w historii
Dokładnie 100 lat temu swoją premierę miał pierwszy Bentley Super Sports. Teraz brytyjska marka zaprezentowała czwarty model noszący tę nazwę. Nowy Continental GT Supersports ma być samochodem sportowym nastawionym na wrażenia z jazdy.
W skrócie
- Bentley przedstawił limitowaną edycję Continentala GT Supersports, ograniczoną do 500 egzemplarzy z unikatowym numerem.
- Nowy model wyróżnia się ultralekką konstrukcją, napędem na tył, mocą 666 KM oraz szeregiem elementów poprawiających osiągi i aerodynamikę.
- Supersports trafi na rynek na początku 2027 roku i będzie dostępny w wybranych krajach na całym świecie.
Szatańska moc silnika Bentleya Continentala GT Supersports
Nowy Bentley będzie dwuosobowym, lekkim (poniżej dwóch ton; dla porównania zwykły Continental GT waży 2244 kg) samochodem z napędem na tył. Pod maską znajdzie się spalinowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem o pojemności 4 litrów i mocy 666 KM.
Jednostka współpracuje z ośmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową ZF, stosowaną również w innych modelach marki. Na potrzeby Supersports skrzynię zmodyfikowano - producent informuje m.in. o wzmocnieniu sprzęgieł.
Firma podaje, że auto przyspiesza do "setki" w 3,7 s, a jego prędkość maksymalna wynosi 310 km/h. Trzeba jednak wziąć pod uwagę ewentualną korektę tych danych po finalnych testach fabrycznych.
W standardzie Supersports otrzyma 22-calowe felgi opracowane z Manthey Racing (niemieckim zespołem wyścigowym) oraz tytanowy układ wydechowy słoweńskiego Akrapoviča. Producent zapowiada charakterystyczne brzmienie - głośne i wyraziste, ale nie męczące. Opcjonalnie dostępne będą opony Pirelli Trofeo RS.
Bentley Continental Supersports będzie ważył poniżej 2 ton
Bentley zadbał, by nadwozie było jednocześnie lekkie i skutecznie dociśnięte do nawierzchni. W przednim zderzaku zamontowano największy splitter w historii marki - kieruje on więcej powietrza do chłodnicy i hamulców, zwiększa docisk i zmniejsza opór aerodynamiczny, co przekłada się również na niższe zużycie paliwa.
Na łącznie o 300 kg większy docisk wpływają także dwie pary pionowych lotek z włókna węglowego, progi boczne, nakładki na błotniki, nowy tylny dyfuzor zintegrowany ze zderzakiem oraz tylny spoiler.
Niższą masę uzyskano dzięki nowemu dachowi - aluminiowy panel zastąpiono karbonowym, co dodatkowo obniżyło środek ciężkości. Usunięto też część systemów wspomagających kierowcę uznanych za zbędne w aucie nastawionym na sportowe wrażenia.
Bentley Continental Supersports to samochód dwuosobowy z tylnym napędem
W kabinie mieszczą się dwie osoby. Otrzymują one mocno wyprofilowane, nisko osadzone sportowe fotele z 11-stopniową elektryczną regulacją. Tylne siedzenia zastąpiono karbonowo-skórzaną osłoną, która również redukuje masę.
Supersports to pierwsza seryjna odmiana Continentala GT z napędem wyłącznie na tył - wcześniej takie rozwiązanie stosowano jedynie w wyścigowym GT3. Tylna oś ma tu o 16 mm większy rozstaw kół niż w "klasycznej" wersji.
Kierowcy do pomocy służy system ESC. Kierujący może wybrać stopień wsparcia począwszy od pełnego asystowania poprzez tryb dynamiczny (zezwalający na kontrolowany poślizg) na jego całkowitym wyłączeniu skończywszy.
Bentley Continental Supersports w edycji limitowanej
Do klientów trafi zaledwie 500 egzemplarzy tego pojazdu. Każdy z nich otrzyma swój własny, indywidualny numer.
Do wyboru będzie 24 lakierów. Dział Mulliner, odpowiedzialny za najbardziej luksusowe realizacje marki, przygotował także dodatkowe opcje wykończenia, w tym matowe lakiery i logotypy Supersports.
Pierwsze Continentale Supersports trafią do odbiorców w 2027 r.
W styczniu 2026 r. w Dubaju odbędzie się premiera filmu promującego Supersports. Zamówienia na pojazd ruszą w marcu, a jego produkcja w IV kwartale 2026 r. Oznacza to, że do pierwszych klientów Bentley trafi dopiero na początku 2027 r.
Pojazd dostępny będzie w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Malezji, Omanie, Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Kuwejcie.