Spoglądając na swoje prawo jazdy, zwykle nie zakładamy, że ten prosty dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia konkretnych pojazdów może kryć coś więcej. A jednak - znajdują się na nim specjalne oznaczenia, które w czasie kontroli mogą mieć realne konsekwencje. Policjant potrzebuje jedynie rzucić okiem na odwrotną stronę dokumentu, by natychmiast odczytać wszystkie te informacje.

Kody widoczne są na odwrocie prawa jazdy, w polu oznaczonym numerem 12. To tam wpisywane są informacje o ograniczeniach albo dodatkowych uprawnieniach przypisanych danemu kierowcy. Najczęściej dotyczą one kwestii zdrowotnych, wieku lub innych indywidualnych uwarunkowań, które wpływają na sposób korzystania z uprawnień.

Najczęściej spotykanymi kodami są:

01.01 - wymagane okulary

01.02 - wymagane soczewki kontaktowe

01.03 - wymagane okulary ochronne

01.04 - wymagane szkła przyciemnione

01.05 - wymagana przepaska na oko

01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe

02.01 - wymagany aparat słuchowy

03.01 - wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn górnych

03.02 - wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn dolnych

05.01 - jazda tylko w godzinach dziennych

05.02 - jazda tylko w strefie zamieszkania

05.03 - jazda tylko w obszarze zabudowanym

05.04 - jazda tylko w promieniu 100 km od miejsca zamieszkania

Kody zaczynające się od 01 odnoszą się do ograniczeń dotyczących wzroku. Przykładowo oznaczenie 01.01 wskazuje, że kierowca musi prowadzić pojazd w okularach korekcyjnych. Jeśli zlekceważy ten obowiązek, podczas kontroli może zostać potraktowany tak, jakby prowadził bez spełnienia wymaganych warunków uprawniających do jazdy.

Kody uprawnień w prawie jazdy

Oprócz wspomnianych wcześniej ograniczeń - czasem wyglądających na dość zaskakujące - w rubryce 12 mogą pojawić się także oznaczenia dotyczące dodatkowych uprawnień. Te wpisy nie muszą być powiązane z kategorią prawa jazdy, którą kierowca formalnie posiada, lecz określają inne, dodatkowe możliwości wynikające z indywidualnych decyzji urzędu.

Do najczęściej spotykanych kodów dodatkowych uprawnień należą:

95 - uprawnienia zawodowe do prowadzenia pojazdów ciężarowych i autobusów

96 - uprawnienia do prowadzenia pojazdów z przyczepą o masie całkowitej do 4250 kg, bez konieczności posiadania kategorii B+E

71 - uprawnienia do prowadzenia pojazdów z automatyczną skrzynią biegów

78 - uprawnienia do prowadzenia pojazdów bez pedału sprzęgła

50 - uprawnienia do prowadzenia określonego pojazdu lub nadwozi.

Wszystkie kody można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie wzoru dokumentów, a konkretnie w załączniku nr 1.

Czy za jazdę w okularach można dostać mandat?

Osoby, u których badania lekarskie wykazały problemy ze wzrokiem, zwykle przestrzegają wpisanych w prawo jazdy ograniczeń i korzystają z okularów korekcyjnych. Bez nich prowadzenie auta byłoby dla nich nie tylko uciążliwe, ale w wielu sytuacjach wręcz niemożliwe.

Kłopot zaczyna się wtedy, gdy po pewnym czasie kierowca rezygnuje z okularów i przechodzi na soczewki kontaktowe. Z prawnego punktu widzenia taka zmiana może skończyć się karą. Jeśli podczas kontroli funkcjonariusz zauważy, że przy kodzie 01.01 kierowca nie ma okularów korekcyjnych, może wystawić mandat sięgający 1,5 tys. zł.

Jeszcze bardziej kuriozalna sytuacja dotyczy kierowców z wpisem 01.02, który oznacza obowiązek korzystania z soczewek kontaktowych. Jeśli podczas kontroli policjant stwierdzi, że taka osoba prowadzi w okularach, a nie w soczewkach, również może potraktować to jako naruszenie warunków określonych w dokumencie i nałożyć mandat wynoszący nawet 1,5 tys. zł.

W sytuacjach granicznych - na przykład wtedy, gdy kierowca ignorujący ograniczenia wpisane w prawo jazdy doprowadzi do wypadku - konsekwencje mogą być zdecydowanie surowsze. Taka sprawa może trafić przed sąd, a ten ma możliwość orzeczenia nie tylko zakazu prowadzenia pojazdów, lecz także kary więzienia.

Jak zmienić kod w prawie jazdy?

Na szczęście wpisy w prawie jazdy nie są niezmienne - mogą zostać zaktualizowane po obowiązkowych badaniach lekarskich lub psychologicznych, którym kierowca podlega co pewien czas. Specjalista może wydać nowe orzeczenie, wprowadzając dodatkowe ograniczenia albo modyfikując dotychczasowe uprawnienia. Dzieje się tak choćby wtedy, gdy pogarsza się stan zdrowia kierowcy lub pojawiają się zaburzenia wpływające na jego sprawność za kierownicą.

Badanie lekarskie uprawniające do prowadzenia pojazdów kosztuje 200 zł, natomiast wymiana prawa jazdy to wydatek 100 zł. Podczas wizyty można poprosić lekarza, aby - oprócz okularów - dopuścił również możliwość używania soczewek kontaktowych. Dzięki temu wpis w dokumencie zostanie rozszerzony, co pozwoli uniknąć późniejszych problemów podczas kontroli drogowej.