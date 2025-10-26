Prawa jazdy wydane przed 2013 r. mają defekt. 15 mln kierowców musi je wymienić

Spis treści: Kogo dotyczy obowiązkowa wymiana praw jazdy? W jakich sytuacjach trzeba wymienić prawo jazdy? Jakie dokumenty są potrzebne do wymiany prawa jazdy? Ile kosztuje wymiana prawa jazdy w 2025 roku?

Kogo dotyczy obowiązkowa wymiana praw jazdy?

Wszystkie dokumenty wydawane od 2013 roku mają datę ważności - maksymalnie 15 lat. W przypadku osób, które mają problemy ze zdrowiem należy się liczyć ze skróceniem ważności dokumentu. Wystarczy poważna wada wzroku i trzeba będzie co 5 lat meldować się u lekarza specjalisty, a następnie wnioskować o wystawienie nowego dokumentu.

Posiadacze bezterminowego prawa jazdy muszą się liczyć z tym, że również będą musieli wymienić blankiet na nowy. Na szczęście nie trzeba tego robić od razu. Proces rozpocznie się w 2028 roku i potrwa do 2033 roku. Po tym okresie każdy kierowca w Polsce będzie miał już wpisaną datę ważności w dokumencie.

Proces wymiany prawa jazdy polega jedynie na złożeniu wniosku o wydanie nowego dokumentu i uiszczeniu opłaty. W przypadku bezterminowego prawa jazdy (dotyczy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T) nie ma potrzeby dostarczania zaświadczeń lekarskich.

W jakich sytuacjach trzeba wymienić prawo jazdy?

Oprócz obowiązkowej wymiany bezterminowych dokumentów prawo jazdy wymieniamy, gdy:

upłynął termin ważności dokumentu,

upłynął termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy,

zmieniliśmy nazwisko,

zgubiliśmy lub zniszczyliśmy dokument.

Od 2019 roku nie ma już konieczności wyrabiania nowego dokumentu w przypadku zmiany adresu zamieszkania. Na wzorze dokumentu nie ma już rubryki z informacją o adresie.

Jakie dokumenty są potrzebne do wymiany prawa jazdy?

W zależności od miejsca zamieszkania prawo jazdy można wymienić w urzędzie miasta, starostwie powiatowym lub w urzędzie dzielnicy. Alternatywnie można to zrobić internetowo poprzez portal ePUAP, gdzie znajduje się informacja, że wymiana może nastąpić w przypadku zmiany danych osobowych oraz w przypadku utraty ważności dotychczasowego dokumentu.

Aby móc wnioskować o wymianę blankietu prawa jazdy musimy przygotować:

formularz wniosku (do pobrania ze strony obywatel.gov.pl),

potwierdzenie wniesienia opłaty za prawo jazdy,

aktualne zdjęcie - wyraźną, kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna,

dowód osobisty lub paszport, cudzoziemcy - paszport lub kartę pobytu,

orzeczenie lekarskie (jeśli wymagane),

oryginał prawa jazdy do wglądu (urzędnik zrobi kserokopię).

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy w 2025 roku?

Sama wymiana prawa jazdy, czyli wydanie nowego blankietu, to obecnie koszt 100 zł. Jeśli kierowca ma dodatkowo obowiązek zrobienia badań lekarskich, to jest to wydatek kolejnych 200 zł. Opłaty za prawo jazdy dokonać w kasie urzędu lub wykonać przelew. Należy pamiętać o potwierdzeniu wpłaty, które będzie dołączone do wniosku.

