Przepisy są jednoznaczne, ale wielu kierowców i przedsiębiorców nadal błędnie zakłada, że brak samochodu oznacza brak obowiązku. Wyroki sądów administracyjnych pokazują, że bez formalnego wyrejestrowania radioodbiornika obowiązek trwa, niezależnie od tego, co stało się z pojazdem.

Kto musi płacić abonament za radio w samochodzie?

Abonament RTV za radio domowe lub samochodowe opłaca właściciel odbiornika. Jeśli auto jest w leasingu lub najmie, obowiązek spada na firmę udostępniającą pojazd. Przedsiębiorcy muszą regulować opłaty za każdy zgłoszony odbiornik, również samochodowy, jeśli pojazd jest zarejestrowany na firmę. Samo złomowanie auta, jego sprzedaż czy nawet pożar nie zwalnia z obowiązku, dopóki radio nie zostanie oficjalnie wyrejestrowane. Dla osób prywatnych ważne jest to, że jeden abonament na gospodarstwo domowe obejmuje również radio w samochodzie, a korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnej nie zwalnia z obowiązku rejestracji. Jeśli kontroler udowodni, że kierowca ma radio w samochodzie, obowiązek powstaje niezależnie od sytuacji w mieszkaniu.

Opłata obowiązkowa do 25 listopada. Ile wynosi abonament RTV?

Z rozporządzenia KRRiT wynika, że w 2025 roku miesięczna opłata za radio wynosi 8,70 zł, co daje 104,40 zł rocznie. Osoba, która zapłaci całość wcześniej - do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego - otrzymuje 10-proc. zniżkę, dzięki czemu roczna kwota spada do 94 zł. Opłata za korzystanie z telewizora (lub telewizora i radia) to 27,30 zł miesięcznie i 327,60 zł rocznie. Ze zniżką roczna kwota wyniesie 294,90 zł. Jeśli nie zdecydujemy się na tę formę, opłatę należy wnosić co miesiąc, do 25. dnia każdego miesiąca.

Jakie kary grożą za brak opłaty?

Nieopłacony abonament RTV oznacza karę w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej stawki. W praktyce za radio kara przekracza 260 zł, a za telewizor sięga blisko 820 zł. Do tego doliczane są zaległe miesiące i odsetki. Po otrzymaniu wezwania dłużnik ma 7 dni na zapłatę. Jeśli zignoruje korespondencję, rusza postępowanie egzekucyjne, które może skończyć się zajęciem środków z konta, pensji, emerytury lub nieruchomości. Zaległości przedawniają się dopiero po pięciu latach, liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Jak wygląda kontrola? Poczta wyjaśnia

Kontrole przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. Muszą okazać upoważnienie, legitymację służbową, a na życzenie kontrolowanego także dowód osobisty. Mogą poprosić o dokument potwierdzający rejestrację odbiornika. Wyrok NSA z 7 marca 2023 r. precyzuje, że podczas kontroli trzeba ustalić istnienie odbiornika, jego zdolność do natychmiastowego odbioru, fakt rejestracji lub jej brak oraz okres używania w odniesieniu do 14-dniowego terminu, w którym odbiornik należy zgłosić.

Kontrolerzy dokumentują radia w samochodach

Tomasz Sewastianowicz z serwisu Dziennik.pl ostrzega, że w przypadku pojazdów kontrolerzy wykonują zdjęcia przedstawiające radioodbiornik. Fotografia ma stanowić dowód jego posiadania i podstawę naliczenia opłaty, podobnie jak dokumentacja używana przez straż miejską przy wystawianiu kar za nieprawidłowe parkowanie.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Zwolnienie obejmuje osoby po 75. roku życia, osoby z I grupą inwalidzką, emerytów powyżej 60 lat pobierających niskie świadczenia oraz inwalidów wojennych i wojskowych. Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba przedstawić odpowiednie dokumenty i złożyć oświadczenie w urzędzie pocztowym.

Pożar, złomowanie i brak dokumentów nie zwalnia z opłat. Wyrok jest jednoznaczny

WSA w Gliwicach rozpatrywał sprawę właścicielki firmy transportowej, która twierdziła, że jej pojazdy zostały zezłomowane, a dokumenty potwierdzające ten fakt spłonęły w pożarze. Sąd uznał, że sprzedaż, zniszczenie czy złomowanie pojazdu nie powodują automatycznego wyrejestrowania odbiorników, a jedynym dowodem ustania obowiązku jest formalne wyrejestrowanie radia. Kobieta dokonała tej czynności dopiero w 2023 roku, więc jej skarga została uznana za bezzasadną.

Nowe stawki abonamentu RTV od stycznia 2026 roku

KRRiT ogłosiła, że od 2026 roku wzrosną zarówno miesięczne opłaty, jak i kary. Radio będzie kosztować 9,50 zł miesięcznie, czyli 114 zł rocznie, natomiast telewizor wraz z radiem 30,50 zł miesięcznie i 366 zł rocznie. Ze zniżką roczna opłata wyniesie odpowiednio 102,60 zł i 329,20 zł. Kary również wzrosną: za radio do 285 zł, a za telewizor i radio do blisko 920 zł.

