Które modele Skody możesz kupić z napędem na cztery koła?

Napęd 4x4 to rozwiązanie, które rozdziela moc silnika (lub silników) na wszystkie koła pojazdu. Dzięki temu auto lepiej trzyma się nawierzchni, a kierowca zyskuje większą pewność prowadzenia w trudnych warunkach: od deszczu, poprzez zgromadzone na drodze mokre liście, a kończąc na śniegu. Napęd na cztery koła poprawia więc bezpieczeństwo, minimalizując ryzyko poślizgu i skracając drogę hamowania, ale także komfort oraz dynamikę jazdy, stabilizując samochód na zakrętach. Wszystko to oznacza, że dla osób, którym zdarza się podróżować po różnych rodzajach dróg, napęd 4x4 to nie luksus, a po prostu... praktyczne wsparcie. Zainteresowanie modelami 4x4 rośnie nie bez powodu[1].

Polacy coraz częściej wybierają elektryki z napędem 4x4

Motorów napędowych tego trendu jest kilka - nie tylko silny popyt na samochody z segmentu SUV i crossover, ponieważ na cztery koła napędzane są również modele z innych segmentów rynku, jak choćby Skody Octavia czy Superb. Nie bez znaczenia są także warunki pogodowe naszego kraju. Polska ma klimat umiarkowany, z wyraźną zimą, a więc częstymi opadami śniegu i oblodzeniem. Napęd 4x4 w takich warunkach radzi sobie zauważalnie lepiej, poprawiając przyczepność i stabilność pojazdu oraz ułatwiając ruszanie na wilgotnej nawierzchni.

Wraz z rozwojem technologicznym wzrosły też oczekiwania co do bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Kierowcy coraz bardziej zwracają uwagę nie tylko na aspekty ekonomiczne (cena, spalanie, koszty eksploatacji), ale również wszechstronność oraz bezpieczeństwo w wymagających sytuacjach. A napęd 4x4 słusznie kojarzy się z mniejszym ryzykiem niebezpieczeństwa podczas jazdy w niesprzyjających warunkach. Dla wielu kierowców, zwłaszcza regularnie przemieszczających się w terenach wiejskich lub górskich, pozostaje to priorytetem.

Na popularności zyskują dziś nie tylko auta napędzane na wszystkie koła, ale i elektryki. Dość powiedzieć, iż pod koniec lipca 2025 roku zarejestrowanych było 186 590 samochodów osobowych z napędem elektrycznym (BEV oraz PHEV), z czego 94 017 to auta w pełni elektryczne (BEV). Niedawno po raz pierwszy w Polsce przekroczono liczbę 100 tys. zarejestrowanych pojazdów zeroemisyjnych[2]. Tutaj z kolei za popularność odpowiada między innymi rosnąca świadomość ekologiczna, koszty eksploatacji oraz większa oferta rynkowa.

Naprzeciw obu współczesnym trendom w motoryzacji wychodzi Skoda, oferując elektryki z napędem na cztery koła: Elroq 85x, Enyaq 85x oraz Enyaq Coupe 85x.

Modele elektryczne Skody z napędem 4x4

Elektryczny napęd 4x4 działa nieco inaczej niż w modelach spalinowych. To system składający się z dwóch silników elektrycznych - jeden znajduje się na przedniej osi, drugi na tylnej. Taki rozkład pozwala na niemal natychmiastową reakcję na zmieniające się warunki na drodze i umożliwia precyzyjne sterowanie momentem obrotowym. Dzięki temu elektryczne auta są jeszcze dynamiczniejsze w prowadzeniu, a zarazem bezpieczne w każdych warunkach.

Jakie elektryczne modele z napędem 4x4 znajdziemy w ofercie Skody?

Skoda Elroq materiały promocyjne

Skoda Elroq 85x. To jedna z topowych wersji nowego kompaktowego SUV-a elektrycznego Skody z napędem na cztery koła. To z jednej strony spora moc (220 kW, moment obrotowy 550 Nm), z drugiej - przestronne wnętrze i efektywne wykorzystanie przestrzeni dzięki platformie MEB. Bagażnik mieści 470 litrów, a po złożeniu tylnych foteli - aż 1580 litrów. Wnętrze wyposażono m.in. w centralny 13-calowy ekran dotykowy, funkcje wspomagające parkowanie (czujniki przód/tył, kamera 360°) oraz podgrzewanie siedzeń. W standardzie znajdziemy tempomat adaptacyjny pACC, reflektory LED, 19-calowe obręcze, relingi dachowe Unique Dark Chrome oraz podgrzewane lusterka.

Skoda Enyaq 85x materiały promocyjne

Skoda Enyaq 85x. To z kolei wariant SUV-a średniej wielkości z napędem na cztery koła, również oparty na platformie MEB. Mimo że moc i osiągi pozostają zbliżone do wersji z tylnym napędem, drugi silnik - na przedniej osi - oznacza lepszą trakcję. Z punktu widzenia użytkowego Enyaq 85x oferuje imponującą przestrzeń, a wygodę podróżujących zwiększają liczne praktyczne rozwiązania, takie jak akcesoria do organizacji przestrzeni w bagażniku. Zasięg? Do 561 kilometrów na jednym ładowaniu (ładowanie akumulatora od 10 do 80 proc. pojemności zajmuje ok. 28 minut). Enyaq został niedawno odnowiony i oferuje szereg nowości, takich jak możliwość wstępnego podgrzania akumulatora oraz funkcja Walk Away Locking, czyli automatyczne zamykanie pojazdu po oddaleniu się od niego.

Skoda Enyaq Coupe 85x materiały promocyjne

Skoda Enyaq Coupe 85x. To wersja o bardziej sportowym profilu nadwozia, bazująca na tym samym układzie napędowym co Enyaq 85x. Co ciekawe, dynamiczny charakter łączy się tu z efektywnością - za sprawą dopracowanej aerodynamiki wariant Coupe zapewnia jeszcze większy zasięg od odmiany SUV.

Dla kogo? Przede wszystkim dla rodzin i kierowców, którzy potrzebują przestronnego, pakownego auta, sprawdzającego się zarówno w mieście, jak i na długich trasach. Elroq 85x, Enyaq 85x i Enyaq Coupe 85x to modele stworzone z myślą o osobach ceniących komfort podróżowania, bezpieczeństwo i wsparcie nowoczesnych technologii. Dzięki elektrycznemu napędowi 4x4 oferują pewność prowadzenia w każdych warunkach, a rozbudowane systemy wsparcia kierowcy podnoszą poziom aktywnego bezpieczeństwa. Wreszcie: to samochody dla tych, którzy oczekują nie tylko dużej przestrzeni i praktycznych rozwiązań, ale także stylu i nowoczesności.

Sportowe warianty Enyaq i Elroq RS z napędem 4x4

Elektryczne modele RS w ofercie Skody wyróżniają się najwyższą mocą i sportowym charakterem. Precyzyjnie działający napęd 4x4 zapewnia dynamiczną jazdę bez kompromisów w kwestii bezpieczeństwa czy wygody. To samochody, które łączą wszechstronność i komfort ze sportowymi osiągami, a wizualnie wyróżniają się jeszcze bardziej efektownym designem.

Dla kogo? RS to propozycja dla kierowców, którzy chcą połączyć codzienną funkcjonalność Skody z emocjami, które towarzyszą sportowej jeździe. To idealne połączenie dla osób ceniących moc, styl i wyrazistą prezencję na drodze.

Spalinowe modele Skody z napędem 4x4

Napęd 4x4 znajdziemy też w takich modelach Skody jak Superb (luksusowy sedan dla biznesu i osób ceniących komfort), Octavia (wszechstronny kompakt, sprawdzający się zarówno w mieście, jak i na trasie), Karoq (kompaktowy SUV dla aktywnych rodzin i osób lubiących wycieczki w teren) oraz Kodiaq (duży SUV dla większych rodzin).

Skoda oferuje napęd 4x4 w szerokiej gamie modeli - od praktycznych elektryków, poprzez przestronne SUV-y i sportowe RS-y, aż po bestsellerową Octavię i biznesowego Superba. Każdy znajdzie tu auto dopasowane do swoich potrzeb. Napęd na cztery koła daje pewność, że każda podróż, nawet w wymagających warunkach, będzie komfortowa i bezpieczna.

Zużycie energii dla modelu Elroq 85x: WLTP średnio 16,1 - 17,4 kWh/100 km, zasięg do 539 km, emisja CO2 0g/km.

Zużycie energii dla modelu Enyaq 85x: WLTP średnio 15,9 - 17,0 kWh/100 km, zasięg: do 545 km, emisja CO2 0g/km.

Zużycie energii dla modelu Enyaq 85x Coupe: WLTP średnio 15,9 - 17,0 kWh/100 km, zasięg do 545 km, emisja CO2 0g/km.

Zużycie paliwa dla modelu Superb 4x4 2.0 TSI 195 kW (265 KM): 7,4-7,8 l/100 km; emisja CO2 169-178 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu Octavia 4x4 2.0 TSI 150 kW (204 KM): 6,7-7,2 l/100 km; emisja CO2 153-163 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu Karoq 4x4 2.0 TSI 140 kW (190 KM): 7,6-7,9 l/100 km; emisja CO2 174-180 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu Kodiaq 4x4 2.0 TSI 110 kW (204 KM): 7,4-8,0 l/100 km; emisja CO2 168-179 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

[1] https://prportal.skoda.pl/informacje-prasowe/rosnie-zainteresowanie-modelami-4x4-za-co-kochamy-te-auta-3309

[2] https://biznes.pap.pl/wiadomosci/energia/1866-tys-aut-osobowych-z-napedem-elektrycznym-pod-koniec-lipca-pzpm-psnm

Materiał promocyjny