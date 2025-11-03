5 powodów, dla których warto wybrać auto z napędem 4x4

Powód 1: Bezpieczeństwo w każdych warunkach

Bezpieczeństwo to fundament każdej podróży. Gdy wsiadamy do samochodu, chcemy mieć pewność, że bez względu na warunki na drodze, my i nasi bliscy dotrzemy bezpiecznie do celu. Napęd 4×4 działa dyskretnie, reagując, zanim kierowca zdąży zauważyć problem.

Wyobraźmy sobie zimowy poranek. Droga, którą znamy na pamięć, nagle pokrywa się cienką warstwą lodu, która skrywa się pod świeżym śniegiem. W takim momencie napęd 4×4 potrafi w ułamku sekundy przekierować moment obrotowy na te koła, które mają lepszą przyczepność. Efekt? Auto nie traci stabilności, a my zamiast panikować, jedziemy dalej.

Powód 2: Trakcja i kontrola - ruszanie bez stresu, zakręty bez poślizgu

Każdy z nas zna ten moment: ruszamy spod świateł, wciskamy gaz, a koła zaczynają buksować. Czasem wystarczy mokry asfalt pokryty liśćmi albo cienka warstwa piasku, by zwykły napęd na przednią oś stracił przyczepność. Auto z 4×4 zachowuje się w takich sytuacjach zupełnie inaczej. Moc rozdzielana jest na cztery koła, więc łatwiej znaleźć punkty oparcia. Samochód rusza płynnie, bez nerwowych szarpnięć i bez strachu, że utkniemy w miejscu.

Podobnie bywa na zakrętach. Nagle czujemy, że auto ucieka, a my zaczynamy walczyć o kontrolę. Napęd 4×4 wspierany przez systemy stabilizacji toru jazdy zapobiega takim sytuacjom i pozwala nam skupić się na prowadzeniu, zamiast na gaszeniu kryzysu.

Powód 3: Swoboda podróży - asfalt to nie wszystko

Napęd 4×4 to nie tylko narzędzie na trudne warunki pogodowe, ale też przepustka do większej wolności w trasie. Dzięki niemu możemy planować podróże tam, gdzie nie sięga asfalt. Weekend w górach, wyprawa nad jezioro, spontaniczny wypad na wieś - wszędzie tam docenimy napęd na cztery koła.

Nie chodzi o ekstremalny off-road. Coraz więcej osób wybiera auta z napędem 4×4 nie po to, by zdobywać strome zbocza, ale by czuć spokój podczas zwykłych, codziennych tras. Nierówna droga na działkę, błoto po deszczu na polnej ścieżce, podjazd - to sytuacje, w których napęd na cztery koła zmienia wszystko.

Tę potrzebę świetnie rozumie Skoda. Jej gama 4×4 obejmuje zarówno nie tylko modele spalinowe, ale nawet elektryczne: Enyaq oraz Elroq.

Powód 4: Dynamika i osiągi - frajda z jazdy bez kompromisów

Jeszcze kilka lat temu wiele osób sądziło, że auto z napędem 4×4 musi być cięższe, wolniejsze i bardziej paliwożerne. Dziś to już przeszłość. Nowoczesne rozwiązania sprawiają, że cztery napędzane koła mogą oznaczać jeszcze więcej radości z jazdy - i to bez rezygnowania z oszczędności.

Weźmy przykład Skody Enyaq w wersji 85x, która przyspiesza do 100 km/h w około 6,6 sekundy. To wynik, który jeszcze niedawno kojarzył się z autami sportowymi, a tu mamy rodzinnego SUV-a. Jeszcze większe wrażenie robi Enyaq RS, który łączy 4×4 z dynamicznym charakterem, dając czystą frajdę z prowadzenia.

Co więcej, nowoczesne systemy Skody działają inteligentnie. Gdy warunki są dobre, auto wykorzystuje napęd na jedną oś, oszczędzając paliwo lub energię. Dopiero gdy pojawi się potrzeba, natychmiast dołącza drugą oś. Dzięki temu mamy ekonomicznego towarzysza codziennych dojazdów i sprintera gotowego na wyzwania - w jednym aucie.

Powód 5: Dostępność i wartość

Przez lata napęd 4×4 kojarzył się głównie z markami premium. Był symbolem luksusu i dodatkiem, za który trzeba było słono dopłacić. Skoda zmieniła tę narrację. Strategia marki opiera się na idei demokratyzacji - czyli udostępniania zaawansowanych technologii szerokiemu gronu kierowców, a nie tylko wybranym.

Dziś w gamie Skody znajdziemy kilka modeli oferujących 4×4, w tym dwa elektryczne: Enyaqa (także w wersji Coupé) oraz Elroq. Dzięki temu możemy wybrać rodzinne kombi, SUV-a na długie podróże albo lokalnie bezemisyjnego elektryka.

Najważniejsze jest jednak to, że Skoda nie traktuje 4×4 jak luksusu. To część oferty, która ma odpowiadać na realne potrzeby kierowców - bezpieczeństwo, komfort, kontrolę. I właśnie dlatego marka wyróżnia się na tle konkurencji, stając się liderem w segmencie.

Napęd 4×4 to coś więcej niż technologia - to filozofia jazdy, w której najważniejsze są pewność, swoboda i radość z prowadzenia. Z jednej strony dostajemy większe bezpieczeństwo w trudnych warunkach, z drugiej - frajdę z jazdy i poczucie niezależności. To wybór, który sprawia, że droga przestaje być ograniczeniem, a staje się przestrzenią pełną możliwości.

Zużycie energii dla modelu Elroq 85x: WLTP średnio 16,1 - 17,4 kWh/100 km, zasięg do 539 km, emisja CO2 0g/km.

Zużycie energii dla modelu Enyaq 85x: WLTP średnio 15,9 - 17,0 kWh/100 km, zasięg: do 545 km, emisja CO2 0g/km.

Zużycie paliwa dla modelu Kodiaq 4x4 2.0 TSI 110 kW (204 KM): 7,4-8,0 l/100 km; emisja CO2 168-179 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

