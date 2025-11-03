Dlaczego napęd 4x4 przydaje się nie tylko zimą?

Nie tylko zima - codzienne sytuacje, w których 4x4 robi różnicę

Wyobraźmy sobie, że wyjeżdżamy na weekend do domku położonego w lesie. Jedziemy krętą drogą, nagle prosto pod koła wyskakuje nam sarna. Gwałtowny manewr ominięcia przeszkody to moment, w którym liczy się nie tylko refleks kierowcy, ale też technologia wspierająca prowadzenie. Napęd na cztery koła stabilizuje tor jazdy, ogranicza ryzyko poślizgu i pozwala odzyskać kontrolę szybciej, niż zdążymy o tym pomyśleć. Nawet jeśli mamy wieloletnie doświadczenie za kółkiem.

To nie koniec przygód - zaczyna padać ulewny deszcz. Tymczasem nawigacja każe nam zjechać z głównej drogi na leśny trakt. Ulewa zamienia powierzchnię w błoto. W dodatku droga wiedzie pod górę. Standardowy napęd sprawia, że szybko tracimy przyczepność - koła buksują w błocie. Tymczasem samochód 4x4 w takim momencie rozdziela moment obrotowy na wszystkie koła i pozwala dotrzeć do celu bez stresu i bez konieczności wzywania pomocy.

Kontynuujmy dalej naszą historię. Co za pech, aura pogodowa nie sprzyja nam również w drodze powrotnej. Choć jedziemy już autostradą, woda gromadząca się na nawierzchni zamienia każdy manewr w wyzwanie. Elektronicznie sterowany system 4x4 reaguje w ułamkach sekund, płynnie przenosząc moc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Rezultat? Stabilność auta i poczucie bezpieczeństwa, które sprawiają, że jazda w trudnych warunkach staje się znacznie spokojniejsza.

Bezpieczeństwo w każdych warunkach

Oferta Skody obejmuje dwa samochody elektryczne z napędem 4x4: Enyaq (fot.) i Elroq materiały promocyjne

Wszystkie te przykłady pokazują jedno - 4x4 jest rozwiązaniem, które zwiększa bezpieczeństwo pasażerów i innych użytkowników dróg przez cały rok, nie tylko zimą. System stosowany w samochodach Skody działa automatycznie i niemal niezauważalnie. Na co dzień, gdy warunki są sprzyjające, napędzane są tylko dwa koła, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Ale w chwili, gdy nawierzchnia staje się śliska lub nierówna, system błyskawicznie dołącza pozostałe koła. Nic więc dziwnego, że coraz więcej kierowców wybiera samochody 4x4 nie z myślą o ekstremalnych warunkach terenowych, lecz właśnie dla poczucia stabilności i bezpieczeństwa na co dzień.

Dynamika bez względu na nawierzchnię

Napęd na cztery koła to nie tylko bezpieczeństwo, ale też większa przyjemność z jazdy. Dzięki równomiernemu rozdzielaniu momentu obrotowego auto reaguje szybciej i bardziej precyzyjnie. Pokonywanie zakrętów staje się płynniejsze, przyspieszenie - pewniejsze, a ryzyko utraty przyczepności - minimalne.

W przypadku elektrycznych modeli, takich jak Skoda Enyaq i Elroq, 4x4 idzie o krok dalej. Dzięki temu, że system sterowany jest dwoma niezależnymi silnikami elektrycznymi - na przedniej i na tylnej osi - auto reaguje jeszcze precyzyjniej i szybciej. To technologia, która łączy w sobie bezpieczeństwo, pewność i dynamikę jazdy.

4x4 jest rozwiązaniem, które zwiększa bezpieczeństwo podróżujących i innych użytkowników dróg przez cały rok materiały promocyjne

Wiele modeli, jedna idea

Skoda udowadnia, że 4x4 to rozwiązanie dostępne dla każdego. Obecna gama obejmuje modele z silnikiem spalinowym: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq oraz dwa w pełni elektryczne: Enyaqa (również w wersji Coupé) oraz Elroqa. Mamy zatem z czego wybierać, bo w ofercie znajdziemy i samochody rodzinne, i wygodne modele na długie trasy, i eleganckie auta służbowe, i ekonomiczne SUV-y elektryczne do jazdy po mieście oraz na weekendowe wypady. Każdy z tych modeli łączy przestrzeń, komfort i nowoczesny design z zaawansowanym napędem 4x4, który działa wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny. W dodatku zgodnie z filozofią marki - posiadanie modelu z napędem na cztery koła nie powinno być luksusem, dlatego Skoda oferuje tę technologię w atrakcyjnej cenie. Co więcej, zakup modelu 4x4 to inwestycja nie tylko w bezpieczeństwo, ale i w późniejszą odsprzedaż - takie auta są bardzo cenione na rynku wtórnym.

Czy to weekendowy wypad za miasto, czy podróż w ulewie, czy nagłe spotkanie z sarną na drodze - napęd 4x4 pozwala zyskać większą kontrolę nad pojazdem i w wielu przypadkach uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń. I właśnie dlatego nie warto kojarzyć go wyłącznie z zimą. To rozwiązanie, które działa dla nas przez cały rok.

Zużycie energii dla modelu Elroq 85x: WLTP średnio 16,1 - 17,4 kWh/100 km, zasięg do 539 km, emisja CO2 0g/km.

Zużycie energii dla modelu Enyaq 85x: WLTP średnio 15,9 - 17,0 kWh/100 km, zasięg: do 545 km, emisja CO2 0g/km.

Zużycie energii dla modelu Enyaq 85x Coupe: WLTP średnio 15,9 - 17,0 kWh/100 km, zasięg do 545 km, emisja CO2 0g/km.

Zużycie paliwa dla modelu Superb 4x4 2.0 TSI 195 kW (265 KM): 7,4-7,8 l/100 km; emisja CO2 169-178 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu Octavia 4x4 2.0 TSI 150 kW (204 KM): 6,7-7,2 l/100 km; emisja CO2 153-163 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu Karoq 4x4 2.0 TSI 140 kW (190 KM): 7,6-7,9 l/100 km; emisja CO2 174-180 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu Kodiaq 4x4 2.0 TSI 110 kW (204 KM): 7,4-8,0 l/100 km; emisja CO2 168-179 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

