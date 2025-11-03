Dlaczego napęd 4x4 przydaje się nie tylko zimą?

Napęd na cztery koła przez lata kojarzył się głównie z autami terenowymi, które miały radzić sobie na śniegu czy lodzie. Wielu kierowców wciąż postrzega go jako technologię potrzebną tylko wtedy, gdy drogi pokrywa lód i zaspy. Tymczasem współczesne systemy 4x4 mają znacznie szersze zastosowanie - zwiększają komfort i bezpieczeństwo jazdy przez cały rok. Wystarczy spojrzeć na codzienne sytuacje drogowe: ulewny deszcz, droga gruntowa prowadząca do domku letniskowego czy nagła przeszkoda pojawiająca się na trasie. W każdej z nich inteligentny napęd na cztery koła okazuje się dyskretnym, ale niezastąpionym wsparciem.

Napęd 4x4 zapewnia najlepszą możliwą przyczepność błocie każdych warunkach
Napęd 4x4 zapewnia najlepszą możliwą przyczepność błocie każdych warunkach

Nie tylko zima - codzienne sytuacje, w których 4x4 robi różnicę

Wyobraźmy sobie, że wyjeżdżamy na weekend do domku położonego w lesie. Jedziemy krętą drogą, nagle prosto pod koła wyskakuje nam sarna. Gwałtowny manewr ominięcia przeszkody to moment, w którym liczy się nie tylko refleks kierowcy, ale też technologia wspierająca prowadzenie. Napęd na cztery koła stabilizuje tor jazdy, ogranicza ryzyko poślizgu i pozwala odzyskać kontrolę szybciej, niż zdążymy o tym pomyśleć. Nawet jeśli mamy wieloletnie doświadczenie za kółkiem.

To nie koniec przygód - zaczyna padać ulewny deszcz. Tymczasem nawigacja każe nam zjechać z głównej drogi na leśny trakt. Ulewa zamienia powierzchnię w błoto. W dodatku droga wiedzie pod górę. Standardowy napęd sprawia, że szybko tracimy przyczepność - koła buksują w błocie. Tymczasem samochód 4x4 w takim momencie rozdziela moment obrotowy na wszystkie koła i pozwala dotrzeć do celu bez stresu i bez konieczności wzywania pomocy.

Kontynuujmy dalej naszą historię. Co za pech, aura pogodowa nie sprzyja nam również w drodze powrotnej. Choć jedziemy już autostradą, woda gromadząca się na nawierzchni zamienia każdy manewr w wyzwanie. Elektronicznie sterowany system 4x4 reaguje w ułamkach sekund, płynnie przenosząc moc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Rezultat? Stabilność auta i poczucie bezpieczeństwa, które sprawiają, że jazda w trudnych warunkach staje się znacznie spokojniejsza.

Bezpieczeństwo w każdych warunkach

Oferta Skody obejmuje dwa samochody elektryczne z napędem 4x4: Enyaq (fot.) i Elroq
Oferta Skody obejmuje dwa samochody elektryczne z napędem 4x4: Enyaq (fot.) i Elroq

Wszystkie te przykłady pokazują jedno - 4x4 jest rozwiązaniem, które zwiększa bezpieczeństwo pasażerów i innych użytkowników dróg przez cały rok, nie tylko zimą. System stosowany w samochodach Skody działa automatycznie i niemal niezauważalnie. Na co dzień, gdy warunki są sprzyjające, napędzane są tylko dwa koła, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Ale w chwili, gdy nawierzchnia staje się śliska lub nierówna, system błyskawicznie dołącza pozostałe koła. Nic więc dziwnego, że coraz więcej kierowców wybiera samochody 4x4 nie z myślą o ekstremalnych warunkach terenowych, lecz właśnie dla poczucia stabilności i bezpieczeństwa na co dzień.

Dynamika bez względu na nawierzchnię

Napęd na cztery koła to nie tylko bezpieczeństwo, ale też większa przyjemność z jazdy. Dzięki równomiernemu rozdzielaniu momentu obrotowego auto reaguje szybciej i bardziej precyzyjnie. Pokonywanie zakrętów staje się płynniejsze, przyspieszenie - pewniejsze, a ryzyko utraty przyczepności - minimalne.

W przypadku elektrycznych modeli, takich jak Skoda Enyaq i Elroq, 4x4 idzie o krok dalej. Dzięki temu, że system sterowany jest dwoma niezależnymi silnikami elektrycznymi - na przedniej i na tylnej osi - auto reaguje jeszcze precyzyjniej i szybciej. To technologia, która łączy w sobie bezpieczeństwo, pewność i dynamikę jazdy.

Limonkowy samochód Skoda Enyaq Coupé RS iV stoi na asfaltowej drodze na tle zielonych pól i wyraźnego pagórka porośniętego roślinnością.
4x4 jest rozwiązaniem, które zwiększa bezpieczeństwo podróżujących i innych użytkowników dróg przez cały rok

Wiele modeli, jedna idea

Skoda udowadnia, że 4x4 to rozwiązanie dostępne dla każdego. Obecna gama obejmuje modele z silnikiem spalinowym: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq oraz dwa w pełni elektryczne: Enyaqa (również w wersji Coupé) oraz Elroqa. Mamy zatem z czego wybierać, bo w ofercie znajdziemy i samochody rodzinne, i wygodne modele na długie trasy, i eleganckie auta służbowe, i ekonomiczne SUV-y elektryczne do jazdy po mieście oraz na weekendowe wypady. Każdy z tych modeli łączy przestrzeń, komfort i nowoczesny design z zaawansowanym napędem 4x4, który działa wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny. W dodatku zgodnie z filozofią marki - posiadanie modelu z napędem na cztery koła nie powinno być luksusem, dlatego Skoda oferuje tę technologię w atrakcyjnej cenie. Co więcej, zakup modelu 4x4 to inwestycja nie tylko w bezpieczeństwo, ale i w późniejszą odsprzedaż - takie auta są bardzo cenione na rynku wtórnym.

Czy to weekendowy wypad za miasto, czy podróż w ulewie, czy nagłe spotkanie z sarną na drodze - napęd 4x4 pozwala zyskać większą kontrolę nad pojazdem i w wielu przypadkach uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń. I właśnie dlatego nie warto kojarzyć go wyłącznie z zimą. To rozwiązanie, które działa dla nas przez cały rok.

Zużycie energii dla modelu Elroq 85x: WLTP średnio 16,1 - 17,4 kWh/100 km, zasięg do 539 km, emisja CO2 0g/km.

Zużycie energii dla modelu Enyaq 85x: WLTP średnio 15,9 - 17,0 kWh/100 km, zasięg: do 545 km, emisja CO2 0g/km.

Zużycie energii dla modelu Enyaq 85x Coupe: WLTP średnio 15,9 - 17,0 kWh/100 km, zasięg do 545 km, emisja CO2 0g/km.

Zużycie paliwa dla modelu Superb 4x4 2.0 TSI 195 kW (265 KM): 7,4-7,8 l/100 km; emisja CO2 169-178 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu Octavia 4x4 2.0 TSI 150 kW (204 KM): 6,7-7,2 l/100 km; emisja CO2 153-163 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu Karoq 4x4 2.0 TSI 140 kW (190 KM): 7,6-7,9 l/100 km; emisja CO2 174-180 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu Kodiaq 4x4  2.0 TSI 110 kW (204 KM): 7,4-8,0 l/100 km; emisja CO2 168-179 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

