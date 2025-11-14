Z jaką siłą dokręcić śruby podczas wymiany kół? Przegniesz i zapłacisz krocie

Spis treści: Jak samemu wymienić koła z letnich na zimowe w samochodzie? Z jaką siłą należy dokręcać śruby kół w samochodzie? Do czego służy klucz dynamometryczny? Przyda się podczas wymiany kół w aucie

Spora część kierowców zbyt długo zwleka z wymianą opon na zimowe, czekając na spadek temperatury w okolice 0°C lub pierwszy śnieg. Zmotoryzowani powinni jednak pamiętać o jednej bardzo prostej zasadzie, która wprost wskazuje, kiedy jest odpowiedni moment na wymianę ogumienia na zimowe. Popularne "7 stopni" to nie mit, ponieważ opony letnie już przy około wspomnianych 7 st. C tracą swoje właściwości - mieszanka twardnieje, co zmniejsza przyczepność na mokrej i śliskiej nawierzchni. Nie warto zatem czekać na pierwsze oznaki zimy, lecz udać się do wulkanizatora znacznie wcześniej, gdy temperatura zaczyna regularnie spadać poniżej tej granicy.

Jak samemu wymienić koła z letnich na zimowe w samochodzie?

Wbrew pozorom sama czynność wymiany kół w aucie nie jest trudna - zasada działania jest dokładnie taka sama, jak w przypadku wymiany uszkodzonego koła na zapasowe. Zanim jednak przejdziemy do odkręcania śrub należy wiedzieć, że możliwość przeprowadzenia wymiany w przydomowym garażu będzie możliwa wyłącznie w przypadku, gdy mamy drugi komplet kół z ogumieniem. Jeżeli niezbędne będzie przełożenie opon na felgach to wizyta u wulkanizatora będzie konieczna.

Wymianę kół rozpoczynamy od przygotowania wszystkich narzędzi - warto sprawdzić, czy lewarek jest sprawny, a w bagażniku znajduje się klucz do śrub oraz w przypadku niektórych samochodów popularna "złodziejka", czyli przejściówka zabezpieczająca felgi przed kradzieżą. Parkujemy pojazd na płaskiej powierzchni, wrzucamy pierwszy bieg (w przypadku skrzyni automatycznej tryb P), a następnie luzujemy kluczem wszystkie śruby jeszcze w momencie, gdy auto nie jest podniesione na lewarku. Ważne jest, aby do podniesienia znaleźć prawidłowe punkty podparcia - najczęściej są to specjalne zagłębienia lub okrągłe miejsca pod progami.

Z jaką siłą należy dokręcać śruby kół w samochodzie?

To bardzo ważne pytanie, które towarzyszy sezonowej wymianie kół. Zbyt lekkie dokręcenie może sprawić, że śruby się odkręcą, natomiast zbyt mocne może doprowadzić do zapieczenia lub - co gorsza - zerwania gwintów. Informację o sile, z jaką należy dokręcić wszystkie śruby, a także o poprawnej kolejności, znajdziecie w instrukcji obsługi dołączonej do samochodu. To gwarancja poprawnego montażu, odpowiedniego przylegania felgi do piasty i przede wszystkim bezpieczeństwa.

Należy pamiętać o zasadzie przykręcania potocznie nazywanej "na krzyż". Oznacza to, że śruby wkręcamy po przekątnej i początkowo używamy siły samej dłoni. Dopiero w późniejszym etapie, gdy wszystkie znajdują się już na swoim miejscu, delikatnie możemy dokręcić je kluczem. Siła będzie różnić się w zależności od typu pojazdu oraz rozmiaru kół - możemy jednak przyjąć, że wartość ta mieści się w zakresie od 100 do nawet 190 Nm.

Do czego służy klucz dynamometryczny? Przyda się podczas wymiany kół w aucie

Dokręcenie śrub z odpowiednią wartością "na oko" jest niemożliwe. Niezbędne jest skorzystanie z klucza dynamometrycznego, który - ze względu na specyficzną budowę i znajdującą się wewnątrz sprężynę - pozwala na ustalenie oraz utrzymanie podczas dokręcania zadanej siły. Dzięki temu mamy pewność, że śruba została dokręcona z odpowiednią wartością, która wyrażana jest w niutonometrach. Należy pamiętać, że do finalnego dokręcania śrub przy użyciu klucza dynamometrycznego przechodzimy dopiero wtedy, gdy wszystkie zostały już wstępnie dokręcone, a pojazd został opuszczony z lewarka.

