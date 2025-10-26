Ile kosztuje wymiana opon na zimowe? Masz alufelgi? Zapłacisz więcej

Temperatura stale spada, a synoptycy ostrzegają przed zbliżającą się wielkimi krokami zimą. Chociaż w Polsce nie ma prawnego obowiązku sezonowej wymiany ogumienia, to zdecydowana większość kierowców decyduje się na zmianę opon z letnich na zimowe. Z jakim kosztem muszą liczyć się właściciele aut z alufelgami?

Dlaczego wymiana opon na felgach aluminiowych jest droższa?
Spis treści:

  1. Ile kosztuje wymiana opon na zimowe na alufelgach w 2025 roku?
  2. Dlaczego wymiana opon na alufelgach jest droższa?
  3. O ile droższa jest wymiana opon na felgach aluminiowych?
  4. Wymiana opon na zimowe. Uważaj na dodatkowe koszty

Zgodnie z obowiązującymi nad Wisłą przepisami, właściciele pojazdów nie mają obowiązku sezonowej wymiany ogumienia. Ustawodawca wymaga jedynie, aby minimalna głębokość bieżnika wynosiła 1,6 mm. Eksperci są jednogłośni nie tylko w kwestii zasadności wymiany opon z letnich na zimowe, ale wskazują również, że w przypadku modeli dedykowanych do jazdy zimą za punkt graniczny uznaje się głębokość bieżnika na poziomie 3 mm - poniżej tej wartości ogumienie traci swoje właściwości trakcyjne szczególnie wtedy, gdy na drogach panują trudne warunki w postaci dużej ilości śniegu, zalegającego błota pośniegowego czy lodu.

Ile kosztuje wymiana opon na zimowe na alufelgach w 2025 roku?

W Polsce nie ma jednego przyjętego cennika dla wszystkich zakładów wulkanizacyjnych, a ostateczna cena wymiany opon będzie różnić się w zależności od wielkości miasta, rozmiaru i rodzaju kół, renomy warsztatu, a nawet pogody. Jeżeli nadejdą niespodziewane opady śniegu, a w zakładach utworzą się kolejki, można spotkać się z dodatkowymi podwyżkami.

Średni koszt wymiany opon na felgach aluminiowych wynosi:

  • 12-15 cali: 140-160 zł,
  • 16-17 cali: 160-200 zł,
  • 18-21 cali: 200-300 zł.

Im większe miasto i większy rozmiar kół, tym ceny również szybują w górę. Nieco więcej powyżej średniej kierowcy zapłacą w stolicy, a także w innych największych miastach w Polsce. W zeszłym tygodniu w Krakowie za wymianę opon na obręczach aluminiowych w rozmiarze 21 cali z wyważaniem zapłaciłem 400 zł.

Dlaczego wymiana opon na alufelgach jest droższa?

Jeszcze kilkanaście lat temu właściciele samochodów mieli dwa komplety kół - letni komplet aluminiowy oraz stalówki na zimę, które najczęściej przykrywane były kołpakami. Taki wybór tłumaczono tym, że w okresie zimowym znacznie łatwiej uszkodzić felgę, chociażby nie zauważając dziury czy wpadając w poślizg i uderzając w krawężnik.

Felgi aluminiowe nie tylko są znacznie ładniejsze, ale przede wszystkim lżejsze, a niższa waga obniża masę nieresorowaną auta, co przekłada się na lepsze przyspieszenie i skrócenie drogi hamowania. Popularne "alusy" zapewniają również lepsze chłodzenie hamulców, jednakże wśród ich wad najczęściej wymienia się większą podatność na uszkodzenia, skrzywienia i przede wszystkim wyższą cenę zakupu.

O ile droższa jest wymiana opon na felgach aluminiowych?

Chociaż różnice w wymianie opon na felgach stalowych i aluminiowych nie są wielkie - wynoszą około 5-10 zł - to przy całym komplecie mamy do czynienia z dopłatą w wysokości obiadu w barze. Przede wszystkim felgi aluminiowe są znacznie delikatniejsze od stalowych, a to oznacza, że pracownicy muszą obchodzić się z nimi podczas wymiany ogumienia z większą ostrożnością, co wydłuża cały proces. Takie obręcze znacznie łatwiej uszkodzić i porysować. Trudniejsze jest nie tylko zdjęcie i ponowne założenie opony, ale wymaga to również dokładnego centrowania.

Wymiana opon na zimowe. Uważaj na dodatkowe koszty

Oczywiście podane powyżej stawki są uśrednione i mogą się różnić, jednakże należy mieć na uwadze, że nie zawsze najtaniej oznacza najlepiej. Wielokrotnie może okazać się, że niska cena wynika z okrojonego zakresu czynności wykonanych przez wulkanizatora. W ramach standardowego pakietu wymiany opon niezbędny jest demontaż kół z pojazdu, zdjęcie opon z obręczy, a następnie ocena ich stanu. Następnym etapem jest montaż nowego ogumienia, wyważanie i ponowne założenie kół.

Warto dokładnie zapytać, co wchodzi w skład tej ceny, ponieważ bardzo często warsztaty podają niższą kwotę, która nie obejmuje chociażby wyważania. Dodatkowo w cenniku znajdziecie usługi dodatkowe, takie jak kontrola ciśnienia w oponach, kalibracja czujników TPMS czy magazynowanie opon poza sezonem.

