Podpisano umowę na budowę drogi krajowej do przyszłej elektrowni jądrowej "Lubiatowo-Kopalino".

Droga krajowa do elektrowni jądrowej - rusza projektowanie i budowa

W praktyce oznacza to, że wykonawca najpierw przygotuje pełną dokumentację projektową, uzyska decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), a następnie wejdzie w teren. Zakończenie prac planowane jest na drugi kwartał 2028 roku.

To dopiero początek - drugi odcinek trasy, biegnący od DW213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km), czeka jeszcze na wybór wykonawcy. Decyzja ma zapaść w II kwartale tego roku.