Alternatywa dojazdu nad Bałtyk i droga do elektrowni. Rekord liczby ofert

Wkrótce ruszą prace nad drogą do polskiej elektrowni

W sierpniu 2024 roku w gminie Choczewo na Pomorzu, na obszarze pomiędzy wsiami Sasino, Słajszewo i Kopalino ruszyły prace terenowe, które zwiększą dotychczasową wiedzę na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych w lokalizacji elektrowni. W tym samym terminie GDDKiA ogłosiła także przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi krajowej , której ślad będzie prowadził bezpośrednio do obiektu.

Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje odcinek od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (około 11 km), a drugi od DW213 do węzła Łęczyce na trasie S6 (około 15 km). Ponadto, w ramach budowy odcinka S6 Leśnice - Bożepole Wielkie powstanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6. W trakcie przetargu drogowcy odpowiedzieli na ponad tysiąc pytań, co umożliwiło potencjalnym wykonawcom dokładne przygotowanie ofert. Liczba złożonych propozycji okazała się wyjątkowo wysoka.