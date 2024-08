Spis treści: 01 Otwarcie S3 Bolków - Kamienna Góra

02 Jak przebiega droga S3?

03 "Czesi oficjalnie z dostępem do morza"

04 Odcinkowy pomiar prędkości na S3

Otwarcie S3 Bolków - Kamienna Góra

31 lipca 2024 roku do użytku kierowców oddany został liczący 16 km odcinek drogi ekspresowej S3 Bolków - Kamienna Góra. Na trasie stworzono aż 69 obiektów inżynierskich. Kluczowym elementem była tu budowa dwóch dwunawowych tuneli o długości ok. 2,3 km (TS-26) i ok. 320 m (TS-32). Pierwszy z nich jest obecnie najdłuższym w naszym kraju pozamiejskim tunelem oraz najdłuższym tunelem wydrążonym w skale. Wykonawcą fragmentu miedzy Bolkowem i Kamienną Górą było konsorcjum firm PORR S.A. i PORR A.G. Inwestycja kosztowała 1,6 mld złotych.

Jak przebiega droga S3?

Oddanie do ruchu wspomnianego 16-kilometrowego odcinka S3 oznacza, że trasa w województwie dolnośląskim została ukończona. Na Dolnym Śląsku trasa ma 135 km. Obecnie kierowcy mają w sumie do dyspozycji 436 km drogi ekspresowej S3 ciągnącej się od Troszyna w województwie zachodniopomorskim, przez województwo lubuskie aż do Lubawki. W realizacji są jeszcze dwa odcinki trasy pomiędzy Świnoujściem i Troszynem. GDDKiA zapewnia jednak, że będą one gotowe do końca 2024 roku. Docelowo droga ekspresowa S3 będzie miała ok. 470 km i połączy Pomorze z granicą polsko-czeską. Obecnie kierowcy mogą jednak dojechać tylko do węzła Lubawka. Pozostały trzykilometrowy odcinek prowadzący do granicy z Czechami zostanie udostępniony dopiero, kiedy nasi sąsiedzi ukończą prace na odcinku po swojej stronie. Planuje się, że nastąpi to w 2025 r. GDDKiA zapowiada, że gotowa trasa S3 sprawi, że trasę ze Świnoujścia do granicy z Czechami pokonać będzie można w nieco ponad cztery godziny. Obecnie, zgodnie z danymi Map Google, pokonanie trasy od polsko-czeskiej granicy do Świnoujścia zajmuje blisko 5 godzin.

"Czesi oficjalnie z dostępem do morza"

Wykonawca odcinka przekonuje jednak, że już teraz Czesi mogą skorzystać z infrastruktury drogowej w Polsce i sprawnie dotrzeć nad Bałtyk. "My, Czesi, może i nie mamy dostępu do morza, ale jesteśmy zdeterminowanie. Ja i Hnevka co roku wsiadamy w samochód i jedziemy nad wielki błękit" - mówi bohater spotu promocyjnego firmy PORR. Dalej bohater wspomina, że droga nad Morze Adriatyckie zajmuje mu 10 godzin. "Ale w tym roku tak sobie pomyślałem, że przecież sąsiedzi mają morze. No, nie tylko morze. Jeziora mają też i góry" - wskazuje. Opublikowany na Facebooku film firma PORR opatrzyła humorystycznym komentarzem "Czesi oficjalnie z dostępem do morza".

Odcinkowy pomiar prędkości na S3

Czesi, ale także Polacy i reprezentanci innych narodowości, w czasie podróży nowym odcinkiem S3, powinni szczególnie zwracać uwagę na znaki drogowe. W dłuższym tunelu działa odcinkowy pomiar prędkości. Nie oznacza to jednak, że od samego początku kierowcy będą narażeni na mandaty. Póki co działa on w ramach testów. Wojciech Król z CANARD nie ukrywa jednak, że przestawienie systemu w tryb rejestracji wykroczeń to kwestia najbliższych dni. Dozwolona prędkość na odcinku objętym działaniem systemu to 80 km/h.