W sierpniu 2024 r. ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi krajowej do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino”, zlokalizowanej w gminie Choczewo. Inwestycja została podzielona na dwie części od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km) oraz od DW213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km).