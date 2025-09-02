W skrócie Compal Electronics otworzył swoją pierwszą europejską fabrykę w Czeladzi, skupiając się na produkcji zaawansowanych modułów elektronicznych dla motoryzacji.

Zakład będzie pełnił rolę zarówno centrum produkcyjnego, jak i serwisowego, co przełoży się na rozwój gospodarczy regionu.

Fabryka zatrudni docelowo 328 osób, a jej pełne moce produkcyjne mają zostać osiągnięte do 2029 roku.

Założona w 1984 roku tajwańska firma Compal Electronics jest jednym z czołowych producentów elektroniki na świecie. Największą rozpoznawalność zyskała jako dostawca komponentów do laptopów marek Toshiba, HP czy Lenovo. Obecnie przedsiębiorstwo intensywnie rozwija także swoją obecność w sektorze motoryzacyjnym, oferując europejskim producentom moduły elektroniczne i komunikacyjne.

Nowoczesna fabryka modułów elektronicznych w Czeladzi

Najnowsza inwestycja tajwańskiego przedsiębiorstwa koncentruje się na produkcji komponentów elektroniki samochodowej. W Czeladzi, w województwie śląskim, uruchomiono nowoczesny zakład, który pełni jednocześnie funkcję centrum produkcyjnego i serwisowego. To właśnie w polskiej fabryce Compal planuje wytwarzać zaawansowane moduły elektroniczne, takie jak ADAS, ECU czy moduły komunikacyjne w technologii 5G.

Nasz zakład w Polsce stanowi znaczący krok naprzód w naszej globalnej strategii motoryzacyjnej. Został zaprojektowany tak, aby spełniać najwyższe standardy jakości, zrównoważonego rozwoju i postępu technologicznego

Praca ruszy jeszcze w tym roku. Praca dla 328 osób

Budowa nowego obiektu kosztowała 14,5 mln euro. Zakład zajmuje powierzchnię 7650 mkw., z czego 3000 mkw. przeznaczono na część produkcyjną, 3100 mkw. na magazyn, a 1550 mkw. na biura. Pierwszy etap fabryki ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku, natomiast pełne moce produkcyjne obiekt osiągnie w latach 2028-2029, kiedy planowana jest jego rozbudowa.

Pierwszy etap działalności zakładu zakłada zatrudnienie około 220 pracowników. W kolejnym etapie inwestycji firma planuje rozbudowę obiektu i uruchomienie bardziej zaawansowanych procesów produkcyjnych. Ostatecznie liczba zatrudnionych sięgnie 328 osób, w tym 269 będzie pracować przy produkcji, a 59 w biurach.

