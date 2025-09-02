W skrócie Podczas budowy drogi ekspresowej S17 odkryto prawie 800 obiektów archeologicznych.

Znaleziska obejmują ziemianki, chaty, a także okopy z I wojny światowej.

Odnaleziono tysiące fragmentów ceramiki oraz inne zabytki, które są obecnie analizowane.

Tereny na których planuje się budowy nowych dróg, nierzadko mogą nosić ślady historii sięgające wielu tysięcy lat wstecz. Właśnie dlatego przepisy obowiązującego prawa krajowego oraz unijnego wymuszają konieczność zlecania i finansowania badań archeologicznych w takich miejscach. Nie inaczej było przy okazji budowy drogi S71 na odcinku Piaski-Hrebenne.

Niezwykłe odkrycia archeologiczne na budowie drogi S17

Jak się okazało, trasa budowanej drogi przecinała duże stanowisko archeologiczne, zlokalizowane na stoku suchej doliny bezimiennego cieku. Stanowisko to odkryto wcześniej w trakcie badań powierzchniowych realizowanych w ramach ogólnokrajowego programu "Archeologiczne Zdjęcie Polski". Ponieważ trasa drogi ekspresowej S17 przebiegała przez ten teren, konieczne było przeprowadzenie badań archeologicznych.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że badania archeologiczne w tym miejscu zrealizowała gnieźnieńska firma "APB Thor". W pierwszej fazie prac zdjęto warstwę humusową, oczyścili ją ręcznie, a następnie rozpoczęto eksplorację. Pierwsze ekspertyzy ujawniły niezwykle interesujące odkrycia.

787 obiektów archeologicznych. Najstarsze sięgają 4 tys. lat p.n.e

Dotychczas w badanym stanowisku archeolodzy udokumentowali 787 obiektów o zróżnicowanej wielkości, charakterze i przeznaczeniu. Wśród nich znajduje się kilkanaście obiektów mieszkalnych - ziemianek, półziemianek i chat. W górnej partii stoku doliny odkryto także austriacki okop z okresu I wojny światowej oraz ślady po słupkach, na których rozciągano zasieki z drutu kolczastego. Pozyskano ponad 2 tysiące fragmentów ceramiki, blisko 1000 ułamków kości zwierzęcych, kilkanaście narzędzi krzemiennych oraz około 100 przedmiotów metalowych.

Najstarsze znaleziska na tym stanowisku wskazują na obecność kilku obiektów gospodarczych i występujących w nich fragmentów ceramiki - przypisywanych ludności kultury pucharów lejkowatych z epoki neolitu, datowanych na 4 tysiąclecie p.n.e. Kolejne ślady osadnictwa pochodzą z epoki brązu. Są to nieliczne ułamki ceramiki łączone z kulturą mierzanowicką, kulturą trzciniecką i prawdopodobnie z kulturą łużycką

Trwają analizy zebranego materiału. "Cenne stanowisko"

W tej chwili cały materiał zabytkowy pozyskany podczas wykopalisk jest analizowany i opracowywany. Ostateczne wyniki mogą ulec korekcie, jednak nie zmienia to faktu, że w przypadku drogi S17, mowa o wyjątkowo cennym stanowisku archeologicznym. Jak podkreśla Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków - przeprowadzenie badań w tym rejonie było całkowicie uzasadnione.

