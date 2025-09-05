Abonament RTV, podobnie jak inne opłaty cykliczne, trzeba regulować w terminie - najpóźniej do 25. dnia każdego miesiąca. W praktyce wielu właścicieli odbiorników zapomina o tym obowiązku, a gdy po latach przypomina im o nim kontrola i naliczone zostają kary, pojawia się zdziwienie i oburzenie. Tymczasem przepisy są w tej kwestii jednoznaczne.

Abonament RTV w 2025 roku - stawki

W 2025 roku miesięczna opłata abonamentowa za radio wynosi 8,70 zł. Posiadacze telewizora lub zestawu telewizyjno-radiowego muszą natomiast uiścić 27,30 zł miesięcznie.

Możliwe jest także uregulowanie należności z góry, co wiąże się z niewielką zniżką. Za radioodbiornik zapłacimy wówczas 33,80 zł za kwartał lub 94 zł za cały rok. W przypadku telewizora (lub telewizora z radiem) będzie to odpowiednio 78,70 zł za trzy miesiące i 294,90 zł za rok.

Ile wynoszą kary za nieopłacony abonament RTV w 2025 roku?

Od lat nie zmieniły się zasady naliczania kar za uchylanie się od płacenia abonamentu RTV. Sankcja wynosi 30-krotność podstawowej stawki - w przypadku radia to 261 zł. Do tego dochodzą zaległe składki za każdy miesiąc, w którym nie wywiązaliśmy się z obowiązku.

Brak opłaty za telewizor lub zestaw radio-telewizyjny oznacza obecnie karę w wysokości 819 zł, również powiększoną o zaległości. Sprawdzaniem, czy gospodarstwo domowe lub kierowca posiada odbiornik podlegający opłacie, zajmują się upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej, która ma prawo dochodzić należności nawet do pięciu lat wstecz.

W praktyce oznacza to, że przy długotrwałym unikaniu rejestracji i opłat, kara za samo radio może sięgnąć nawet 1305 zł. Jeśli ktoś nie ma radia w domu, ale korzysta z niego w samochodzie i lekceważy obowiązek opłacania abonamentu, poczta może ustalić czas posiadania pojazdu i naliczyć należność wraz z karą za ostatnie pięć lat.

Czy do nałożenia kary wystarczy zajrzenie do samochodu?

Tylko czy faktycznie do nałożenia kary za brak opłaconego abonamentu RTV wystarczy samo spojrzenie przez szybę? Prawnicy mają co do tego poważne zastrzeżenia:

Aby kontrola mogła skutkować nałożeniem 261 zł kary za niepłacenie abonamentu za tuner radiowy, pracownicy Poczty Polskiej musieliby przedstawić więcej dowodów aniżeli tylko zdjęcie odbiornika za szybą auta. Nade wszystko, prawidłowo przeprowadzona kontrola powinna uwzględniać również weryfikację, czy stan odbiornika umożliwia natychmiastowy odbiór programu. Takie ujęcie można poprzeć rozumowaniem wyrażonym w dwóch wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Aby pracownik Poczty Polskiej mógł skutecznie zweryfikować obowiązek opłacania abonamentu RTV, musi mieć pewność, że odbiornik działa. W praktyce oznacza to konieczność uruchomienia radia lub poproszenia właściciela o jego włączenie - w przeciwnym razie nie da się wykluczyć, że urządzenie jest atrapą albo jest niesprawne. Problem w tym, że kierowcy nie mają obowiązku wpuszczać kontrolera do wnętrza pojazdu, by ten mógł to sprawdzić. Z tego względu samo zdjęcie radia zamontowanego w samochodzie, jak podkreślają prawnicy, nie stanowi wystarczającego dowodu do nałożenia kary za brak opłaconego abonamentu RTV.

Kto musi płacić abonament RTV?

Obowiązek opłacania abonamentu RTV nie jest związany ze sposobem korzystania ze sprzętu, lecz z samym faktem jego posiadania. Oznacza to, że nawet jeśli w domu macie telewizor wykorzystywany wyłącznie do oglądania serwisów streamingowych i nie korzystacie z telewizji naziemnej, wciąż musicie płacić abonament. Podobnie radio w samochodzie używane jedynie do odtwarzania muzyki z telefonu nie zwalnia z tego obowiązku.

Pocieszające jest natomiast to, że osoby fizyczne płacą abonament nie za liczbę urządzeń, lecz za rodzaj odbiornika. W praktyce, jeśli w domu znajdują się dwa telewizory i trzy radia, opłata obejmuje tylko jeden abonament za telewizor i radio. Jeśli nie mamy telewizora, a jedynie radioodbiornik, płacimy wyłącznie za radio. Do tego zestawu doliczany jest także odbiornik radiowy zamontowany w samochodzie.

Wyjątkiem są pojazdy, będące własnością firmy. Przedsiębiorcy którzy posiadają flotę samochodów muszą płacić abonament za każdy odbiornik osobno. Jeśli więc w firmie jest kilka telewizorów muszą płacić wielokrotność abonamentu (zależnie od liczby odbiorników). Podobnie sprawa ma się w przypadku samochodów flotowych, wyposażonych w radioodbiorniki - firma musi uiścić abonament za każdy z nich.

