Płyn wspomagania kierownicy to jeden z najbardziej niedocenianych płynów eksploatacyjnych w samochodzie. Większość kierowców dowiaduje się o jego istnieniu dopiero gdy wspomaganie kierownicy zaczyna niedomagać.

Jak działa płyn wspomagania i dlaczego jest ważny?

Płyn wspomagania to specjalny olej hydrauliczny, który pompa napędzana przez silnik tłoczy pod wysokim ciśnieniem. Ciśnienie to pomaga obracać przednie koła, redukując siłę potrzebną do skręcenia kierownicą nawet o 80 procent. Płyn nie tylko przenosi ciśnienie, ale też smaruje wszystkie elementy układu - pompę, zawory, siłownik. Bez odpowiedniego smarowania metalowe części ocierają się o siebie, powstają opiłki, które następnie krążą w układzie niszcząc kolejne elementy.

Z czasem płyn traci oczywiście swoje właściwości. Degraduje się pod wpływem wysokich temperatur, zanieczyszcza opiłkami metalu z zużywających się części, wchłania wilgoć z powietrza. Świeży płyn ma jasnoczerwony kolor, zużyty jest ciemnobrązowy lub czarny i często pachnie spalenizną.

Jak często wymieniać płyn wspomagania?

Mechanicy zalecają wymianę co 60-80 tysięcy kilometrów lub co 3-4 lata. Problem w tym, że większość producentów nie podaje tych informacji w książkach serwisowych, a niektórzy wręcz twierdzą, że układ jest bezobsługowy i płyn powinien spełniać swoją rolę przez cały cykl eksploatacji auta. Degraduje się on szybciej przy intensywnej eksploatacji miejskiej. Częste skręcanie podczas parkowania, manewrowanie, jazda w korkach z ciągłymi zmianami pasa - to wszystko obciąża układ i przyspiesza starzenie płynu. Z kolei w autach sportowych i ciężkich SUV-ach płyn pracuje w trudniejszych warunkach ze względu na szersze opony i większą masę pojazdu.

Objawy zużytego płynu wspomagania kierownicy

Pierwszym sygnałem jest charakterystyczne wycie przy skręcaniu kierownicą, szczególnie do oporu. To pompa wspomagania sygnalizuje brak odpowiedniego smarowania. Dźwięk przypomina piszczenie paska klinowego, ale pojawia się tylko przy skręcaniu. Kierownica zaczyna stawiać większy opór, szczególnie przy małych prędkościach i podczas parkowania. Skręcanie wymaga więcej siły, jakby wspomaganie działało tylko częściowo. Nierówna praca wspomagania - raz kierownica skręca lekko, raz ciężko - to oznaka poważnych zanieczyszczeń w układzie lub początku awarii pompy. Opóźniona reakcja na ruchy kierownicą to kolejny niepokojący objaw.

Ile kosztuje płyn wspomagania kierownicy?

Należy stosować płyn zalecany przez producenta auta. Informacja znajduje się w instrukcji obsługi lub na naklejce w komorze silnika. Najczęściej to ATF (Automatic Transmission Fluid) lub specjalny płyn do wspomagania. Płyn mineralny jest tańszy (20-30 zł/litr), ale szybciej się degraduje. Płyn syntetyczny (40-60 zł/litr) wytrzymuje dłużej i lepiej chroni układ. W autach premium często wymagane są specjalne płyny za 80-100 zł/litr.

