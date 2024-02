Powstanie kolejny węzeł na Zakopiance. Umowa podpisana

Popularna "Zakopianka" to jedna z najważniejszych dróg wylotowych na południu Krakowa. Co roku przejeżdżają nią setki tysięcy zmotoryzowanych kierujących się m.in. do Zakopanego. Z uwagi na stale rosnące natężenie ruchu, konieczne jest przeprowadzenie inwestycji pozwalających upłynnić ruch w jej regionie.

Nowy węzeł komunikacyjny na Zakopiance

Właśnie w tym celu, pod koniec ubiegłego roku, GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę nowego węzła komunikacyjnego w Krzyszkowicach koło Myślenic. Jak wynika z danych opublikowanych przez drogowców, tylko w latach 2017-2021 doszło w tym miejscu do 45 kolizji drogowych i 18 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne. Budowa nowego węzła nie tylko ułatwi kierowcom wjazd z Krzyszkowic na Zakopiankę w kierunku Krakowa i Myślenic, ale też przyczyni się do zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.

Umowa na realizację inwestycji została już podpisana. Do przetargu stanęło siedem firm, a najniższą ofertę opiewającą na 91,1 miliona złotych złożyła firma Nowak-Mosty. To właśnie śląskie przedsiębiorstwo będzie odpowiedzialne za zaprojektowanie oraz budowę węzła, w którego śladzie stanie także tunel pod drogą krajową nr 7.