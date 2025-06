Porażka w wyborach prezydenckich skłoniła obóz rządzący do zmian w sposobie komunikacji swoich działań obywatelom. W tym celu, w przeszło dwa lata po wyborach parlamentarnych, powołano wreszcie rzecznika rządu. W sprawniejszą komunikację na linii rząd - obywatele zaangażował się też sam premier Donald Tusk. Efekty, póki co, nie są zbyt imponujące. We wtorek premier ogłosił np., że w Polsce nie będzie cyklicznego podatku od posiadania samochodów używanych. Trudno nie zgodzić się z deklaracją szefa rządu, bo o rezygnacji z jego wprowadzenia wiadomo przynajmniej od roku.