Spektakularne przejazdy przez wyspę centralną ronda są incydentami, które w Polsce dzieją się stosunkowo rzadko. Do niedawna najbardziej znany był przypadek "lotu przez rondo" w Rąbieniu, gdzie jadący na podwójnym gazie kierowca, pokonał aż 64 metry w powietrzu. Incydent stał się znany głównie za sprawą zabawnych przeróbek, które podbiły internet.

Od wczoraj sieć rozgrzewa informacja o podobnym incydencie z Pleszewa. Choć ciężko nie porównywać tego zdarzenia do wyczynu kierowcy z Rąbienia, wiele wskazuje na to, że obydwie sytuacje różnią się od siebie. Potwierdzają to zarówno relacja świadków, jak i stanowisko policji..