Wycofano dotychczasowe wnioski środowiskowe, co ma umożliwić lepsze dostosowanie nowej trasy do aktualnych potrzeb społecznych i środowiskowych.

W lipcu 2015 r. do RDOŚ w Warszawie trafił wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla dwóch odcinków S17 WOW: Drewnica - Ząbki oraz Ząbki - Warszawa Wschód. W maju 2017 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), po uznaniu wyłączenia się z mocy prawa przez RDOŚ w Warszawie z prowadzenia sprawy, przekazała oba postępowania do RDOŚ w Białymstoku, który w listopadzie 2017 r. wydał decyzję środowiskową dla odcinka S17 Drewnica - Ząbki, a w grudniu 2018 r. - dla odcinka Ząbki - Warszawa Wschód.

W lutym 2021 r. GDOŚ uchylił obie decyzje, które zostały zaskarżone przez różne podmioty. Ostatecznie postępowania toczyły się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA). Dla odcinka S17 Ząbki - Warszawa Wschód GDOŚ uchylił decyzję środowiskową i umorzył postępowanie, natomiast dla fragmentu Drewnica - Ząbki 27 marca 2025 r. GDOŚ przekazał do RDOŚ w Warszawie sprawę wycofania wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej oraz umorzenia postępowania, co jest zgodne z wyrokiem WSA.

Do domknięcia ringu wokół stolicy brakuje ok. 14-kilometrowego odcinka WOW od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód, co uniemożliwia docelowe rozłożenie ruchu na obwodnicy Warszawy. Obecnie kierowcy z powodu brakującego ostatniego fragmentu, korzystają z dróg wojewódzkich nr 631, 634, 637 i 638, a jadąc w kierunku Krakowa, decydują się na przejazd północno-zachodnią częścią ringu.