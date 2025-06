Ostateczna decyzja o dopuszczeniu elektryków do buspasów będzie należeć do lokalnych organów zarządzających ruchem.

Korzystanie z buspasów to jedno z udogodnień, mających zachęcić kierowców do wyboru samochodów elektrycznych . W zatłoczonych aglomeracjach to często ogromna pomoc w codziennym przemieszczaniu się. Warto jednak pamiętać, że przywilej ten nie został nadany właścicielom elektryków na czas nieokreślony.

Jak jednak zaznaczają zwolennicy rozwoju elektromobilności w Polsce - odebranie przywileju jazdy buspasami może znacząco zahamować tempo upowszechniania pojazdów elektrycznych. Już dziś wielu Polaków nie widzi większych korzyści z przejścia na auta bezemisyjne. Z badania " Ekologiczna motoryzacja w Polsce " wynika, że aż 66 proc. respondentów nie wierzy, by samochody elektryczne mogły zastąpić spalinowe w perspektywie najbliższych 10 lat. Co więcej, aż jedna czwarta ankietowanych nie dostrzega żadnych zalet związanych z zakupem elektryka.

Na szczęście nie wszystko jeszcze przesądzone - możliwość poruszania się pojazdami elektrycznymi po buspasach nie musi całkowicie zniknąć. Choć na nowelizację wspomnianej ustawy raczej nie ma co liczyć, to ostateczne decyzje w tej sprawie w dużej mierze należą do prezydentów poszczególnych miast. To właśnie oni będą decydować, czy przywilej ten zostanie utrzymany na poziomie lokalnym.