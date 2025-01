Czy auta elektryczne mogą wjeżdżać do garaży podziemnych?

Od lat powszechny jest zakaz wjazdu na parkingi podziemne dla aut wyposażonych w instalacje LPG - chociaż po Polsce jeździ około 2,5 mln tego typu pojazdów, to do wybuchów takich instalacji dochodzi niezwykle rzadko. Nie przeszkadza to jednak zarządcom parkingów “banować” takich samochodów. Okazuje się, że na czarnej liście coraz częściej znajdują się też samochody elektryczne, choć, według danych, do ich pożarów dochodzi rzadziej niż w przypadku aut spalinowych. Statystyki pożarów wskazują, że na 100 000 pojazdów zapłon następuje w przypadku 20 samochodów elektrycznych i 30 spalinowych. Należy jednak uwzględnić, że pojazdy elektryczne są stosunkowo młode, ich wiek zazwyczaj nie przekracza 5-10 lat. Zarządcy parkingów, poniekąd słusznie, obawiają się jednak, że pożar auta elektrycznego może być trudny do ugaszenia, a infrastruktura budynków nie jest przystosowana do gaszenia pojazdów z takim napędem.