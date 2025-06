Fotoradary w wakacje pracują na pełnych obrotach

Kierowcy chcą jeździć bezpieczniej, ale nadal łamią przepisy

Z badania przeprowadzonego na zlecenie LINK4 TU SA wynika, że aż 95 proc. respondentów uznaje bezpieczeństwo jazdy za najwyższy priorytet. Jednocześnie 70 proc. przyznaje się do przekraczania prędkości. To sprzeczność, która pokazuje, że potrzeba realnych narzędzi i motywacji, by przekuć dobre chęci w działania.

Takie narzędzia już istnieją i z każdym rokiem pojawia się ich coraz więcej. W ciągu kilku pierwszych tygodni zeszłorocznych wakacji urządzenia do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym zarejestrowały ponad 31 tysięcy wykroczeń. To liczba, która robi wrażenie. Najczęściej możemy natknąć się na klasyczne żółte fotoradary - w końcu jest ich ponad 470 w całej Polsce. Ale nowym liderem łapania piratów drogowych został odcinkowy pomiar prędkości, szczególnie ten zlokalizowany na autostradzie A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Pomimo znaków i świadomości, że odcinek jest monitorowany, kierowcy wciąż dostają mandaty za przekraczanie prędkości na tych drogach.

Mandaty pomimo oznakowania

Z danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wynika, że w pierwszym kwartale 2025 roku urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości ujawniły w Polsce aż 103,9 tys. wykroczeń. To pokazuje coś bardzo ważnego: choć wszyscy wiemy o istnieniu fotoradarów i choć wiele z nich jest doskonale oznaczonych, łatwo się zapomnieć, gdy się spieszymy. A jadąc na wakacje, jak najszybciej chcemy dotrzeć na miejsce, pokonujemy setki kilometrów dziennie, często w upale, zmęczeniu lub irytacji. W efekcie - noga sama staje się cięższa, a ograniczenia prędkości - jakby mniej widoczne.

Skuteczny system karania kierowców

Odcinkowy pomiar zawsze ujawni niewygodną prawdę. Średnia prędkość jest liczona na całym odcinku, więc nie wystarczy tylko na moment zwolnić. System wykryje nas, jeśli nawet przez kilka minut jechaliśmy szybciej, niż powinniśmy. I właśnie to najbardziej zaskakuje kierowców - wielu nie spodziewa się, że technologia działa tak precyzyjnie. A takich miejsc będzie coraz więcej - właśnie trwa program rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD, który zakłada zainstalowanie 43 kolejnych takich urządzeń.

Surowy mandat za przejazd na czerwonym świetle

Wakacje to czas wzmożonego ruchu drogowego w miastach - przejazdy przez skrzyżowania, szukanie objazdów, korki. Tu wkracza kolejny przeciwnik dla nieuważnych - system RedLight, który rejestruje przejazdy na czerwonym świetle. Działa bez ostrzeżenia, bez tabliczek informujących o kontroli. A konsekwencje są poważne - od 500 do nawet 4000 zł mandatu i 15 punktów karnych.

Ale na tym nie koniec. Na niektórych przejazdach kolejowo-drogowych zainstalowane są także urządzenia, które rejestrują nieuprawniony wjazd w czasie czerwonego sygnału lub opuszczenia zapór. Mandat? 2000 zł (4000 zł w przypadku recydywy) i 15 punktów karnych. To kara, która może zepsuć wakacje.

Warto jeździć przepisowo

Mandat, punkty karne, wezwanie z GITD – to tylko niektóre przykre skutki nieprzestrzegania przepisów 123RF/PICSEL

To wszystko sprawia, że warto wyciągnąć tego lata jedną prostą lekcję: jedźmy zgodnie z przepisami. Nie dlatego, że fotoradar stoi za zakrętem, ale dlatego, że przepisy nie są po to, by nas ograniczać - tylko chronić. Nas, naszych bliskich i wszystkich, których mijamy na drodze. Mandat czy punkty karne to tylko przykre skutki nieprzestrzegania przepisów. Najgorszy scenariusz to wypadek. A tego przecież nikt z nas nie chce.

Ciekawą akcję zachęcającą do przepisowej jazdy zorganizowało LINK4. W ramach programu Doceniamy Dobrych Kierowców, każdy, kto wykupi ubezpieczenie komunikacyjne, otrzymuje dostęp do aplikacji NaviExpert. Dzięki niej kierowcy mogą monitorować swój styl jazdy, otrzymywać wskazówki i - co najważniejsze - zdobywać nagrody. Od 1 kwietnia trwa konkurs, w którym za pokonanie co najmniej 500 km z aktywną nawigacją można zdobyć smartfony, wideorejestratory czy bony paliwowe. Im bezpieczniej jeździmy, tym wyżej jesteśmy w rankingu. Pierwsi zwycięzcy odbiorą swoje nagrody na początku lipca, a przed nami kolejny kwartał wyzwań.

- Chcemy edukować kierowców w zakresie bezpieczeństwa i wzmacniać pozytywne postawy na drodze, ale robimy to w lekkiej i przystępnej formie. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z pulą tysięcy nagród, w którym uczestnicy doskonalą swoje umiejętności jazdy i rywalizują, ale przede wszystkim z samymi sobą - mówi Rafał Jakubowiak, dyrektor Pionu Marketingu LINK4. - Jeśli dzięki naszej akcji uda się uniknąć choćby jednego tragicznego wypadku, to już uznamy to za sukces.

Pakiet OC/AC - spokój podczas wakacyjnych podróży

Ubezpieczenie to nie tylko obowiązek - to realna ochrona naszego portfela. W LINK4 można kupić pakiet OC/AC w kilka minut przez intuicyjny kalkulator online. W ramach AC zyskujemy nie tylko ochronę naszego pojazdu w razie kolizji, ale również w przypadku innych zdarzeń losowych - jak wichury, grad, akty wandalizmu czy kradzież. Formuła All Risks oznacza, że samochód jest chroniony w razie szkody, która powstanie na skutek wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń - za wyjątkiem tych wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako wyłączenia. Kupując pakiet OC/AC można też rozszerzyć ochronę o Assistance dostępne w trzech wariantach. Zyskujemy szybką interwencję pomocy drogowej oraz pomoc w razie wypadku, awarii czy kradzieży, w tym samochód zastępczy (taka pomoc dostępna jest wyłącznie na terenie Polski). To realne wsparcie w sytuacjach awaryjnych.

Zanim więc ruszymy w trasę, upewnijmy się, że mamy właściwe ubezpieczenie. Wybierając pakiet OC/AC w LINK4, inwestujemy nie tylko w spokój i komfort podróżowania, ale też stajemy się częścią społeczności odpowiedzialnych kierowców. A dzięki programowi Doceniamy Dobrych Kierowców, bezpieczna jazda może naprawdę się opłacać.

Materiał promocyjny