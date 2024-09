Renault Master najlepszym vanem roku 2024. Eksperci nie mieli wątpliwości

Francuzi mają powody do dumy - to już piąty raz z rzędu, kiedy samochód marki Renault wygrywa w prestiżowym plebiscycie IVOTY. Pierwszy tytuł zdobył w 1998 roku Renualt Master drugiej generacji. W 2002 roku na tę nagrodę zapracowało Renault Trafic drugiej generacji. Trzeci tytuł zdobyło Kangoo Z.E. w 2012 roku, a kolejną - dopiero po 10 latach - Kangoo Van trzeciej generacji w 2022 roku. Teraz piątą nagrodę zdobyło nowe Renault Master w czwartej odsłonie.

Renault Master zdobyło prestiżowa nagrodę IVOTY

Jury, składające się z ekspertów reprezentujących 25 europejskich krajów, doceniło francuskiego vana nowej generacji za zaawansowaną aerodynamikę, wyjątkową łatwość obsługi, a także wysoką wydajność, pojemność, a także poziom bezpieczeństwa i komfortu. Samochód zyskał dodatkowe noty za wszechstronność nowej platformy, która pozwala na montaż różnych rodzajów napędu: silników wysokoprężnych, elektrycznych i ogniw wodorowych.

To piękna nagroda i wyraz uznania dla wszystkich, którzy pracowali nad tym projektem. Nowy Master to doskonały przykład tego, co jest mocną stroną samochodów dostawczych Renault od ponad 120 lat: są to innowacyjne, przełomowe modele, przystosowane do różnych napędów, które można niemal w nieskończoność personalizować, by spełniały zróżnicowane potrzeby naszych klientów biznesowych. powiedział Heinz-Jürgen Löw, dyrektor ds. samochodów dostawczych marki Renault

Zdjęcie Renault na targach IAA Transportation 2024 w Hanowerze. / Jan Guss-Gasiński

Renault Master czwartej generacji. To będzie przyszły bestseller

Renault Master od czterech lat jest liderem w segmencie samochodów dostawczych w Polsce, a od sześciu plasuje się na pierwszym miejscu na rynku w segmencie do 3,5 tony. Czwarta generacja z poprawioną aerodynamiką oraz zmodyfikowaną gamą silników wysokoprężnych BluedCi współpracujących z dziewięciostopniową automatyczną skrzynią biegów zapewnia - w porównaniu z poprzednikiem - mniejsze o 20 proc. spalanie.

W przypadku silników Diesla można wybierać wersje o mocy od 105 do 170 KM, a odmiana elektryczna E-Tech oferuje silniki o mocy 130 lub 142 KM i momencie 300 Nm oraz akumulatory o pojemności 40 kWh (ok. 200 km zasięgu) lub 87 kWh (do 460 km zasięgu), które naładujemy z maksymalną mocą 130 kW. Co więcej, Renault Master E-Tech ma ładowność 1625 kg i może ciągnąć przyczepę o masie do 2,5 tony.

Zdjęcie Renault na targach IAA Transportation 2024 w Hanowerze. / Jan Guss-Gasiński

Auto w standardzie jest wyposażone w system multimedialny openR link z wbudowanymi usługami Google, 10-calowy ekran, bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay oraz zdalna łączność z pojazdem za pośrednictwem aplikacji My Renault. Można również korzystać z takich udogodnień jak reflektory LED, 50 aplikacji dostępnych za pośrednictwem Google Play, nawigacja HD Google Maps z funkcją planowania trasy Electric Route Planner, Asystent Google z możliwością sterowania głosowego czy bezprzewodowa ładowarka do smartfonów.

Samochód dostępny jest w ponad 40 wersjach nadwoziowych, co pozwala na liczne konwersje i personalizację pojazdu. Można wybierać pomiędzy wersjami przestrzeni ładunkowej o pojemności od 11 do 22 m3 i napędem na przednie lub tylne koła. Poza standardową gamą modelową dostępna jest również niezwykle bogata oferta konwersji pojazdu do specjalistycznych celów.

Zdjęcie Nowe Renault Master (2024) / Renault