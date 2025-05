Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 3,1 mld euro, co stanowi spadek z 5,1 mld w poprzednim roku, a marża operacyjna zmniejszyła się do 3,7 proc.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2025 roku zysk Grupy Volkswagena przed opodatkowaniem wyniósł 3,1 mld euro. To dużo, ale aż 40 proc. mniej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku, gdy koncern zarobił 5,1 mld euro. Tym samym marża operacyjna spadła z 6 do 3,7 proc.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Volkswagen zmaga się rosnącymi kosztami i nadmiarowymi mocami produkcyjnymi w europejskich fabrykach. Ponadto komplikuje się sytuacja na rynku chińskim, gdzie kupujący samochody coraz chętniej sięgają po rodzime marki, kosztem zagranicznych producentów. Tymczasem Chiny to dziś największy pojedynczy rynek samochodowy na świecie, więc wyniki na nim są niezwykle ważne.

Swoje robi również niższy od oczekiwanego popyt na samochody elektryczne w Europie. Co prawda sprzedaż rośnie, ale wciąż nie w stopniu oczekiwanym i nie takim, by zapewnić zwrot poniesionych nakładów i pozwolić rozkręcić produkcję aut bateryjnych, tak by wykorzystać dostępne moce produkcyjne.