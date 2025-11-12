Peugeot Polygon Concept. W środku prostokątna kierownica i zero ekranów

Peugeot zaprezentował koncepcyjny model Polygon - poligon testowy, który pokazuje, jak mogą wyglądać auta marki po 2027 r. Zamiast klasycznej kierownicy, prostokątny moduł Hypersquare, zamiast dotykowych paneli - projekcja informacji bezpośrednio na przedniej szybie.

Peugeot zaprezentował koncepcyjny model Polygon. Peugeotmateriały prasowe

  1. Peugeot Polygon Concept i kierownica Hypersquare z technologią steer-by-wire
  2. Peugeot Polygon Concept bez ekranów dotykowych
  3. Nowe technologie i lekka konstrukcja Peugeota Polygon Concept

Peugeot Polygon Concept i kierownica Hypersquare z technologią steer-by-wire

Polygon to kompaktowy samochód o długości niespełna 4 m, który może zapowiadać nową generację miejskich modeli Peugeota. Największą nowością jest kierownica Hypersquare - prostokątny moduł z czterema pierścieniami w narożnikach, zastępujący klasyczne koło kierownicy.

Układ współpracuje z technologią steer-by-wire, co oznacza, że ruchy kierowcy nie są przekazywane mechanicznie, lecz za pośrednictwem czujników i silników elektrycznych. Całość działa w pełni cyfrowo, bez kolumny kierownicy i fizycznego połączenia z kołami. Technologia znana z lotnictwa pozwala komputerowi dynamicznie dostosowywać przełożenie i tłumienie drgań, co ma poprawić precyzję i komfort prowadzenia.

Nowoczesny samochód koncepcyjny o futurystycznym designie, z wyrazistymi felgami i charakterystycznym oświetleniem LED, zaprezentowany na jednolitym niebieskim tle.
Polygon to kompaktowy samochód o długości niespełna 4 m, który może zapowiadać nową generację miejskich modeli Peugeota.Peugeotmateriały prasowe

Peugeot deklaruje, że system automatycznie reaguje na prędkość jazdy. Przy manewrach w mieście pełen skręt można wykonać jednym ruchem dłoni, dzięki ograniczeniu kąta obrotu do 170 stopni. Przy wyższych prędkościach układ ma zwiększać stabilność i dokładność reakcji na ruchy kierownicy.

Francuska marka zapowiada, że kierownica Hypersquare trafi do pierwszego seryjnego modelu Peugeota w 2027 r. Nieoficjalnie mówi się, że może to być nowa generacja 208, która posłuży jako platforma do wdrożenia technologii steer-by-wire.

    Peugeot Polygon Concept bez ekranów dotykowych

    Wnętrze Polygona całkowicie odrzuca modę na duże panele dotykowe. Zamiast klasycznego ekranu multimedialnego zastosowano projekcję Micro-LED na przedniej szybie, która wyświetla dane bezpośrednio w polu widzenia kierowcy.

    System działa na zasadzie rozszerzonego head-up display - obraz o szerokości 24 cm i wysokości 74 cm (odpowiadający przekątnej 31 cali) wypełnia znaczną część szyby, tworząc efekt przezroczystego ekranu. Wyświetlane są m.in. prędkość, zasięg i wskazania nawigacji.

    Futurystyczne wnętrze samochodu koncepcyjnego z nowoczesną deską rozdzielczą, cyfrowymi wskaźnikami i wyraźnie zaznaczonymi czerwonymi oraz niebieskimi akcentami podświetlenia. Minimalistyczny wystrój wnętrza podkreśla zaawansowaną technologię pojazdu.
    Wnętrze Polygona całkowicie odrzuca modę na duże ekrany dotykowe. Peugeotmateriały prasowe

    W kokpicie zredukowano liczbę przycisków, a deskę rozdzielczą obniżono, by zwiększyć pole widzenia. Fotele wykonano w technologii druku 3D z jednolitej pianki, a całą kabinę obszyto tkaniną pochodzącą z recyklingu. Wnętrze powstało z materiałów pozyskanych m.in. z demontowanych modeli Peugeota.

    Nowe technologie i lekka konstrukcja Peugeota Polygon Concept

    Polygon został opracowany jako lekka konstrukcja testowa. Drzwi wykonano z włókna węglowego, a liczbę komponentów karoserii ograniczono o połowę w porównaniu z obecnymi modelami.

    Nowoczesny, futurystyczny samochód elektryczny marki Peugeot z otwartymi drzwiami typu „skrzydła mewy”, wyraziste światła LED oraz aerodynamiczna sylwetka na niebieskim tle.
    Polygon został opracowany jako lekka konstrukcja testowa.Peugeotmateriały prasowe

    Z zewnątrz uwagę zwracają reflektory i tylne światła w technologii Micro-LED, tworzące charakterystyczny motyw trzech "pazurów". Samochód wyposażono w drzwi motylkowe oraz opony Goodyear z laserowym grawerunkiem i systemem SightLine, który automatycznie rozpoznaje konfigurację pojazdu.

    Projekt Polygona znalazł również swoje cyfrowe odzwierciedlenie w grze Fortnite powstało wirtualne miasto Polygon City, w którym można obejrzeć model koncepcyjny w interaktywnej formie.

