W skrócie Funkcja mStłuczka w aplikacji mObywatel umożliwia szybkie zgłaszanie szkód komunikacyjnych bez konieczności wypełniania papierowych dokumentów i wzywania policji przy drobnych kolizjach.

Rozwiązanie automatyzuje pobieranie danych i przesyła zgłoszenia bezpośrednio do ubezpieczyciela, co skraca proces obsługi szkód nawet o 53 proc.

Aby skorzystać z mStłuczki, obie strony kolizji muszą potwierdzić zgodną wersję wydarzeń, korzystając z najnowszej wersji aplikacji mObywatel.

Aplikacja mObywatel, będąca dziś kluczowym narzędziem w cyfrowej codzienności Polaków, we wrześniu zyskała wyczekiwaną funkcję mStłuczka. Rozwiązanie to pozwala kierowcom zgłaszać szkody komunikacyjne bez papierowych oświadczeń i bez konieczności wzywania policji przy drobnych kolizjach.

mStłuczka ułatwia życie kierowcom

Funkcja opiera się na intuicyjnym formularzu, który pozwala szybko wprowadzić dane uczestników, dodać zdjęcia uszkodzeń oraz przygotować opis zdarzenia. mStłuczka umożliwia sporządzenie oświadczenia, uzupełnienie dokumentacji i przesłanie zgłoszenia bezpośrednio do ubezpieczyciela z poziomu smartfona.

Wiele danych pobieranych jest automatycznie z systemów państwowych, takich jak PESEL czy CEPiK. Wygenerowany dokument jest podpisywany certyfikatem kwalifikowanym, co dodatkowo zabezpiecza interesy poszkodowanego.

mObywatel pozwala również na bezpośrednie zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, a cały proces ogranicza się do kilku prostych czynności. Rozwiązanie jest szybkie, wygodne i zwalnia kierowcę z konieczności przechodzenia przez nadmierne formalności. W efekcie korzysta z niego coraz więcej użytkowników. Jak podaje PZU, liczba zgłoszonych za pomocą mStłuczki szkód komunikacyjnych systematycznie rośnie - w listopadzie odnotowano o 75 proc. więcej zgłoszeń niż we wrześniu.

Szkody obsługiwane o ponad 50 proc. szybciej

Dzięki uproszczeniu i automatyzacji procesu zgłaszania szkód z OC w aplikacji mObywatel kierowcy mogą nie tylko łatwiej dokonać zgłoszenia, ale też liczyć na szybszą obsługę po stronie ubezpieczyciela. Dzięki temu, że elektroniczne oświadczenia klientów trafiają do PZU w ustandaryzowanej formie, z danymi pobranymi z rejestrów państwowych, ryzyko błędów jest znacząco ograniczone, co przyspiesza proces wypłaty odszkodowań. Jak podkreśla ubezpieczyciel, szkody komunikacyjne zgłaszane przez mStłuczkę są obsługiwane o około 53 proc. szybciej niż te przekazywane innymi kanałami.

Jak aktywować mStłuczkę w mObywatelu?

Należy także podkreślić, że funkcjonalność ta umożliwia przygotowanie oświadczenia o kolizji, ale dokument zostanie uznany tylko wtedy, gdy obie strony potwierdzą zgodną wersję wydarzeń. W praktyce oznacza to, że zarówno sprawca, jak i poszkodowany muszą równocześnie podać tę samą relację zdarzenia, korzystając ze swoich telefonów.

By korzystać z funkcjonalności mStłuczki, aplikacja mObywatel musi być zaktualizowana do najnowszej wersji.

