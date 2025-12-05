Nowa funkcja mObywatela robi furorę. Przyspiesza obsługę o 50 proc.

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Aktualizacja

Wprowadzona we wrześniu funkcja mStłuczka w aplikacji mObywatel spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem kierowców. Automatyzacja i uproszczenie zgłaszania szkód z OC komunikacyjnego sprawiają, że ich obsługa jest nawet dwukrotnie szybsza niż przy wykorzystaniu tradycyjnych kanałów. Z miesiąca na miesiąc zwiększa się też liczba zgłoszeń dokonywanych przez aplikację.

Ręce osoby korzystającej z laptopa i trzymającej w drugiej dłoni smartfon z włączoną aplikacją do spisywania oświadczenia o zdarzeniu drogowym.
Od 1 września w mObywatelu działa usługa mStłuczka. Docelowo ma pomóc milionom polskich kierowców123RF/PICSEL

W skrócie

  • Funkcja mStłuczka w aplikacji mObywatel umożliwia szybkie zgłaszanie szkód komunikacyjnych bez konieczności wypełniania papierowych dokumentów i wzywania policji przy drobnych kolizjach.
  • Rozwiązanie automatyzuje pobieranie danych i przesyła zgłoszenia bezpośrednio do ubezpieczyciela, co skraca proces obsługi szkód nawet o 53 proc.
  • Aby skorzystać z mStłuczki, obie strony kolizji muszą potwierdzić zgodną wersję wydarzeń, korzystając z najnowszej wersji aplikacji mObywatel.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Aplikacja mObywatel, będąca dziś kluczowym narzędziem w cyfrowej codzienności Polaków, we wrześniu zyskała wyczekiwaną funkcję mStłuczka. Rozwiązanie to pozwala kierowcom zgłaszać szkody komunikacyjne bez papierowych oświadczeń i bez konieczności wzywania policji przy drobnych kolizjach.

mStłuczka ułatwia życie kierowcom

Funkcja opiera się na intuicyjnym formularzu, który pozwala szybko wprowadzić dane uczestników, dodać zdjęcia uszkodzeń oraz przygotować opis zdarzenia. mStłuczka umożliwia sporządzenie oświadczenia, uzupełnienie dokumentacji i przesłanie zgłoszenia bezpośrednio do ubezpieczyciela z poziomu smartfona.

Wiele danych pobieranych jest automatycznie z systemów państwowych, takich jak PESEL czy CEPiK. Wygenerowany dokument jest podpisywany certyfikatem kwalifikowanym, co dodatkowo zabezpiecza interesy poszkodowanego.

Ekran smartfona z aplikacją, w której wyświetlone są opcje związane z usługami dla kierowców takie jak mStłuczka, punkty karne oraz uprawnienia kierowcy.
W aplikacji mObywatel można już korzystać z nowej funkcji mStłuczkaŁukasz PiątekINTERIA.PL

mObywatel pozwala również na bezpośrednie zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, a cały proces ogranicza się do kilku prostych czynności. Rozwiązanie jest szybkie, wygodne i zwalnia kierowcę z konieczności przechodzenia przez nadmierne formalności. W efekcie korzysta z niego coraz więcej użytkowników. Jak podaje PZU, liczba zgłoszonych za pomocą mStłuczki szkód komunikacyjnych systematycznie rośnie - w listopadzie odnotowano o 75 proc. więcej zgłoszeń niż we wrześniu.

Szkody obsługiwane o ponad 50 proc. szybciej

Dzięki uproszczeniu i automatyzacji procesu zgłaszania szkód z OC w aplikacji mObywatel kierowcy mogą nie tylko łatwiej dokonać zgłoszenia, ale też liczyć na szybszą obsługę po stronie ubezpieczyciela. Dzięki temu, że elektroniczne oświadczenia klientów trafiają do PZU w ustandaryzowanej formie, z danymi pobranymi z rejestrów państwowych, ryzyko błędów jest znacząco ograniczone, co przyspiesza proces wypłaty odszkodowań. Jak podkreśla ubezpieczyciel, szkody komunikacyjne zgłaszane przez mStłuczkę są obsługiwane o około 53 proc. szybciej niż te przekazywane innymi kanałami.

Zobacz również:

Brak polisy OC nawet w przypadku samochodu zabytkowego zawsze oznacza kłopoty
Wiadomości

Zagapił się i zmienił pas. Musi oddać 5 mln zł. Długi kierowców bez OC

Paweł Rygas
Paweł Rygas

    Jak aktywować mStłuczkę w mObywatelu?

    Należy także podkreślić, że funkcjonalność ta umożliwia przygotowanie oświadczenia o kolizji, ale dokument zostanie uznany tylko wtedy, gdy obie strony potwierdzą zgodną wersję wydarzeń. W praktyce oznacza to, że zarówno sprawca, jak i poszkodowany muszą równocześnie podać tę samą relację zdarzenia, korzystając ze swoich telefonów.

    By korzystać z funkcjonalności mStłuczki, aplikacja mObywatel musi być zaktualizowana do najnowszej wersji.

    Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testuINTERIA.PL

    Najnowsze