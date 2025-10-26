Spis treści: Porsche z rekordową stratą operacyjną Kryzys Porsche - spadek sprzedaży i koszty elektryfikacji Cięcia i zmiany kadrowe w Porsche Zmiana na stanowisku prezesa Porsche

Porsche z rekordową stratą operacyjną

Według oficjalnych danych finansowych, w trzecim kwartale 2025 roku Porsche odnotowało stratę operacyjną w wysokości 966 mln euro, czyli około 4,2 mld zł. To dramatyczna zmiana w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, gdy producent osiągnął zysk 974 mln euro.

Analitycy spodziewali się strat, ale mniejszych, prognozy mówiły o 611 mln euro. Skala problemu zaskoczyła nawet ekspertów branżowych. Głównymi przyczynami są koszty restrukturyzacji, trudna sytuacja na rynku chińskim, nowe cła w USA oraz spowolnienie sprzedaży aut elektrycznych, które miały być filarem przyszłego rozwoju marki.

Kryzys Porsche - spadek sprzedaży i koszty elektryfikacji

Porsche jeszcze niedawno było stawiane za wzór udanej transformacji w kierunku elektromobilności. Tymczasem w 2025 roku firma zdecydowała się ograniczyć rozwój własnej produkcji baterii i zrewidować strategię dotyczącą samochodów elektrycznych. Szacuje się, że restrukturyzacja oraz anulowanie części projektów przyniosą stratę w wysokości 3,1 mld euro, czyli ponad 13,5 mld zł w skali roku.

Problemy pogłębia sytuacja na kluczowych rynkach - w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Europie. W Chinach marka traci udziały w wyniku agresywnej wojny cenowej oraz rosnącej konkurencji lokalnych producentów EV. Z kolei w USA Porsche mierzy się z nowymi cłami importowymi, które według szacunków obciążą firmę kosztami rzędu 700 mln euro w 2025 roku.

Cięcia i zmiany kadrowe w Porsche

Zarząd Porsche zapowiedział redukcję 1,9 tys. etatów w ciągu najbliższych lat, a także zakończenie współpracy z około 2 tys. pracowników tymczasowych jeszcze w tym roku. Jednocześnie trwają rozmowy ze związkami zawodowymi w sprawie szerokich zmian strukturalnych, które mają ograniczyć wydatki na wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe.

Finansowy dyrektor Jochen Breckner przyznał, że 2025 rok będzie najtrudniejszym okresem kryzysu, ale zapowiedział poprawę rentowności w 2026 roku.

Zmiana na stanowisku prezesa Porsche

Na początku 2026 roku stanowisko prezesa Porsche obejmie Michael Leiters, były szef McLaren Automotive. Zastąpi on Olivera Blume, który dotychczas łączył funkcję prezesa Porsche i koncernu Volkswagen. Decyzja o rozdzieleniu stanowisk to efekt nacisków inwestorów, domagających się większej przejrzystości w zarządzaniu.

Nowy prezes przejmie firmę w jednym z najtrudniejszych momentów jej historii z rekordowymi stratami, spadającą sprzedażą i wyzwaniami związanymi z produkcją aut elektrycznych.

