Na wstępie warto zaznaczyć, że elektryczna hulajnoga nie jest traktowana jako pojazd, a urządzenie do transportu osobistego. Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególniają szereg praw i obowiązków, do których będą musieli się stosować zarówno ich użytkownicy, jak również inni uczestnicy ruchu drogowego.

Warto wiedzieć, że w Polsce hulajnoga elektryczna może jechać maksymalnie 20 km/h. To ograniczenie obowiązuje na drogach rowerowych i jezdniach, gdzie dozwolona prędkość pojazdów nie przekracza 30 km/h. To jednak wartości, które posiadają seryjne jednoślady. Wielu entuzjastów “podkręca” swoje hulajnogi, a prędkości przez nie osiągane są przerażające - nawet 80 km/h! To, że nie wolno jeździć z takimi prędkościami to jedno, ale że możliwości techniczne na pozwalają to zupełnie inna bajka.