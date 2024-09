Spis treści: 01 Od jakiego wieku dziecko może samodzielnie chodzić do szkoły?

Od jakiego wieku dziecko może samodzielnie chodzić do szkoły?

Zgodnie z przepisami, dzieci już od pierwszej klasy szkoły podstawowej mogą samodzielnie chodzić do szkoły i wracać z niej do domu. Jest jednak pewne zastrzeżenie - muszą mieć ukończone 7 lat. Nie każdy pierwszoklasista może więc na początku roku szkolnego chodzić sam do szkoły. Jeśli dziecko poszło o rok wcześniej do szkoły, musi znajdować się pod opieką w drodze do placówki.

Nie musi być to jednak opieka dorosłego. Zgodnie z art. 43 ust. 1 Kodeksu drogowego, dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat. Może być to zatem na przykład starsze rodzeństwo.

Czy dziecko może samo jeździć na rowerze do szkoły?

Sprawa dojazdów dziecka na rowerze do szkoły jest bardziej skomplikowana. Zgodnie z przepisami, młody rowerzysta, do 10. roku życia, może poruszać się po drogach tylko pod opieką osoby dorosłej. Co więcej, traktowany jest wówczas jako pieszy, więc powinien korzystać z chodnika, a w przypadku poruszania się drogami składającymi się wyłącznie z jezdni dla samochodów, jechać po lewej stronie. Jego opiekun porusza się oczywiście w ten sam sposób.

Podkreślmy jeszcze, że dziecko do 10. roku życia nie może korzystać z dróg dla rowerów (jedyny wyjątek to sytuacja, w której na danej drodze nie ma chodnika, ale jest wyznaczona DDR). To częsty błąd wśród rodziców, którzy sądzą, że zaszczepiają w swoich pociechach właściwe zachowania i nawyki. Niestety, część z nich próbuje to robić, choć sami nie znają przepisów.

Dopiero po ukończeniu wieku 10 lat oraz uzyskaniu karty rowerowej, dziecko jest pełnoprawnym rowerzystą. Wówczas może samodzielnie poruszać się na rowerze, dojeżdżać do szkoły i korzystać z dróg dla rowerów.

Czy dziecko może jeździć samo hulajnogą do szkoły?

Korzystanie z hulajnóg jest już od lat bardzo popularne wśród dzieci, ale należy pamiętać, że do nich również odnoszą się stosowne przepisy. Jeżeli dziecko korzysta z hulajnogi bez napędu, to nie jest ona traktowana jako pojazd, więc jej użytkownik nadal pozostaje pieszym. To oznacza, że dziecko które ukończyło 7 lat może swobodnie jechać na niej do szkoły. Na takiej hulajnodze wolno również przejeżdżać przez przejście dla pieszych.

Zupełnie inaczej przepisy wyglądają w przypadku hulajnóg elektrycznych. Z nich mogą korzystać wyłącznie dzieci, które ukończyły 10 lat i mają kartę rowerową. Mogą wtedy samodzielnie poruszać się po drogach, na zasadach podobnych jak rowerzyści. Mają więc obowiązek korzystania z dróg dla rowerów, a gdy nie są one wyznaczone, mogą korzystać z chodnika pod warunkiem, że dopuszczalna prędkość na jezdni jest wyższa niż 30 km/h. Kierujący hulajnogą musi na chodniku poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowywać szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać ich ruchu.

Podkreślmy jeszcze, że poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.