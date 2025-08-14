W skrócie Włochy wprowadzają surowe kary za wyrzucanie śmieci przez okno samochodu sięgające nawet 76 tys. zł.

Nowe przepisy obejmują wszystkich kierowców, także turystów, a monitoring ułatwi ich egzekwowanie.

W Polsce przepisy dotyczące zaśmiecania przewidują wysokie mandaty, a nawet karę więzienia w skrajnych przypadkach.

Włochy są jednym z najczęściej wybieranych kierunków wakacyjnych wśród Polaków, którzy coraz częściej decydują się na zwiedzanie tego kraju motocyklem, samochodem osobowym lub kamperem. Szacuje się, że słoneczną Italię w bieżącym roku odwiedzi około 66 mln turystów, dlatego tamtejszy rząd musiał podjąć radykalne kroki, aby chronić środowisko i poradzić sobie z masowym zaśmiecaniem dróg, chodników i poboczy. Pomóc w tym mają nowe przepisy, które znacznie zwiększyły kary za zaśmiecanie.

Wyrzuciłeś śmieci przez okno? Dostaniesz nawet 76 tys. zł mandatu

Władze jasno zaznaczyły, że mają dość osób, które wyrzucają śmieci przez otwarte okno samochodu. Na mocy nowych regulacji wprowadzone zostały surowe kary finansowe bez względu na to, czy odpady zostały wyrzucone podczas jazdy, czy postoju. Największa kara w wysokości nawet 18 tys. euro (około 76,5 tys. zł) przewidziana została za wyrzucanie pełnych worków z opadami. Z dotkliwym mandatem muszą liczyć się także osoby, które pozbywają się niedopałków papierosów, chusteczek higienicznych czy butelek - do 1188 euro, czyli około 5 tys. zł. Nowe przepisy obowiązują od 9 sierpnia.

Utrata prawa jazdy lub kara więzienia. We Włoszech walczą z kierowcami wyrzucającymi śmieci przez okno

Na mocy nowelizacji znacznie surowiej karane będą osoby, które wyrzuciły śmieci na terenach chronionych, do jezior lub rzek. Wówczas funkcjonariusze mogą zatrzymać kierowcy prawo jazdy, a w skrajnych przypadkach może grozić mu nawet kara więzienia do 7 lat.

Warto jednak zaznaczyć, że nowe przepisy zostały bardzo sprytnie przemyślane, a podstawą do nałożenia kary nie będzie wyłącznie przyłapanie kierującego na gorącym uczynku. Wykorzystywana będzie istniejąca już infrastruktura, aby maksymalnie egzekwować nowe przepisy. Mowa o znajdującym się przy drogach monitoringu, dzięki któremu możliwe będzie wychwytywanie pojazdów, które popełniły wykroczenie, a także zidentyfikowanie właściciela. Nowe przepisy będą dotyczyły zarówno mieszkańców Włoch, jak i przyjezdnych turystów.

1,5 tys. zł mandatu za śmiecenie. To dopiero początek problemów za śmiecenie w Polsce

Przepisy w kwestii śmiecenia systematycznie zaostrzane są w wielu krajach. Nie tylko takie zachowanie niszczy środowisko, ale przede wszystkim może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Wyrzucona przez okno szklana butelka może doprowadzić do pożaru, ponieważ działa jak soczewka, a z kolei plastikowe torby zakupowe - w zależności od rodzaju plastiku i warunków środowiskowych - będą rozkładać się od 100 do nawet 1000 lat.

Kary za zanieczyszczanie drogi publicznej, chodnika lub pobocza w Polsce reguluje art. 91 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje karę nagany lub grzywnę w wysokości do 1,5 tys. zł. Jeżeli jednak wyrzucenie odpadów doprowadzi do wypadku drogowego, zmotoryzowany może odpowiadać z art. 177 § 1 Kodeksu karnego, za co grozi pozbawienie wolności do lat 3. Jeżeli następstwem będzie śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

