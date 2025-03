Oznacza to, że każdego dnia do obsługującego program NaszEauto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składanych są blisko 53 takie wnioski - średnio jeden na 9 minut.

To dobra wiadomość, jeśli wziąć pod uwagę, że NaszEauto skierowane jest wyłącznie do klientów indywidualnych i osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze . Z drugiej strony, wstępne dane pozwalają prognozować, że zgłaszane od początku obawy dealerów o marnowanie środków nie są pozbawione podstaw.

Co ciekawe, aż 17 proc. wniosków (225 dokumentów) zawierało oświadczenie o niskim dochodzie (poniżej 135 000 zł rocznie) uprawniające do rozszerzenia standardowego dofinansowania (18 750 zł) o kolejnych 11 250 zł.

To jest program, który zastąpił pisowski podatek od pojazdów spalinowych. To jest marchewka zamiast tamtego kija

Dodał też, że dzięki NaszEauto na złom trafiło już 186 samochodów spalinowych, co oznacza że każdego dnia funkcjonowania programu do stacji demontażu pojazdów trafiało dzięki niemu ponad 7 aut.

Bolesta zapowiedział też start kolejnych trzech programów dopłat, zachęcających rodaków do elektromobilności. Jeszcze w tym miesiącu - 31 marca - ruszy nabór wniosków o dopłaty do budowy ładowarek dla samochodów ciężarowych przy drogach sieci TENT i - skierowany do operatorów - program dopłat do modernizacji infrastruktury energetycznej. Do końca roku pojawić się też ma nowy program dopłat do zakupu elektrycznych samochodów ciężarowych.