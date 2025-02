Warto jeszcze zaznaczyć, ze same badania nie odnosiły się wyłącznie do obowiązkowych systemów ADAS , ale skupiły na konkretnych 28 funkcjach oferowanych przez nowe samochody, których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu prowadzenia. Te podzielone zostały na 4 główne kategorie:

Wnioski: Najważniejszy jest taki, że nowe wyposażenie obowiązkowe samochodów w postaci systemów ADAS naprawdę działa. Za najskuteczniejsze uznano systemy zmuszające kierowców do skupieniu się na sytuacji drogowej lub interweniujące w prowadzenie pojazdu. Systemem, który w największym stopniu przyczynia się do ograniczenia ryzyka wypadu (-19,1 proc.) jest system LKA (lane keep assist) czyli utrzymujący pojazd na pasie ruchu.

Ciekawie prezentują się za to dane dotyczące takich elementów wyposażenia dodatkowego, jak tempomat i tempomat aktywny. Zdaniem naukowców z holenderskiego Institute for Road Safety Research (SWOV) obecność tych systemów wręcz podnosi ryzyko udziału w wypadku o kolizji nawet o 12 proc. (zwykły tempomat) lub 8 proc. (tempomat adaptacyjny). W obu przypadkach winnymi takiego stanu rzeczy są oczywiście kierowcy, którzy korzystając z tempomatu na drogach szybkiego ruchu przykładają mniejszą wagę do tego, co dzieje się na drodze.