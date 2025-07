Wyrywkowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą

Wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Kontrole będą prowadzone na wybranych przejściach granicznych, głównie w województwach dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim oraz podlaskim. Głównym zadaniem jest weryfikacja dokumentów kierowców oraz podróżnych, by ograniczyć nielegalny przepływ migrantów.

Na Dolnym Śląsku stałe punkty kontroli funkcjonują w Jędrzychowicach, Zgorzelcu i Sieniawce. W pozostałych miejscach kontrole będą doraźne, często z udziałem żołnierzy. Na A4 w Jędrzychowicach ruch zostanie zwężony z dwóch pasów do jednego, a Straż Graniczna będzie wytypowywać samochody do szczegółowej kontroli.

Lista przejść granicznych pod kontrolą

Kontrole oraz zmiany organizacji ruchu obejmują następujące przejścia:

Woj. dolnośląskie:

Jędrzychowice (autostrada A4)

Zgorzelec (drogowe i kolejowe)

Sieniawka (tranzyt i standardowe)

Porajów, Radomierzyce, Pieńsk, Bielawa Dolna

Woj. lubuskie:

Kostrzyn nad Odrą (DK22)

Słubice (DK29)

Świecko (DK2)

Gubinek (DK32)

Olszyna (A18)

Łęknica (DK12)

Przewóz (DK27)

Woj. zachodniopomorskie:

Lubieszyn (DK10)

Kołbaskowo (A6)

Rosówek (DK13)

Krajnik Dolny (DK26)

Woj. podlaskie (granica z Litwą):

Budzisko (S61)

Ogrodniki (DK16)

Organizacja ruchu przy granicach

Od 7 lipca na odcinkach dróg prowadzących do granic z Niemcami i Litwą wprowadzono istotne zmiany:

W Lubieszynie (DK10) wjazd do Polski od strony granicy będzie zamknięty aż do ronda. Samochody zostaną przekierowane na parking Inspekcji Transportu Drogowego, gdzie odbywać się będą selektywne kontrole. Ograniczenie prędkości do 30 km/h.

W Kołbaskowie (A6) ruch zostanie zwężony do jednego pasa, z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Wytypowane do kontroli pojazdy kierowane będą na pobocze przy stacjach paliw.

W Krajniku Dolnym (DK26) prawy pas przed mostem granicznym zostanie wyłączony z ruchu, gdzie odbywać się będą kontrole. Pojazdy jadące do Niemiec korzystać będą z zatoki obok jezdni.

Świecko (DK2) i Olszyna (A18) będą miały zwężony ruch do prawego pasa i ograniczenie prędkości odpowiednio do 30 i 50 km/h. Kontrole będą prowadzone na parkingach poza główną jezdnią.

W Jędrzychowicach (A4) ruch zwężono do prawego pasa, a kontrola graniczna odbywa się około 1 km od granicy, przy ograniczeniu prędkości do 40 km/h.

Na granicy z Litwą, w Budziskach (S61) i Ogrodnikach (DK16), ruch będzie kierowany na specjalne miejsca kontrolne, z ograniczeniami prędkości do 40 i 30 km/h.

Ile będziemy stać na granicy?

Przewidywane są wydłużone kolejki i korki, szczególnie w godzinach szczytu - popołudniami oraz przed weekendami. Na przykład na granicy z Niemcami, zwłaszcza na A4 w Jędrzychowicach i przejściach w województwach lubuskim i zachodniopomorskim, czas oczekiwania może się wydłużyć do kilkudziesięciu minut, a w przypadku wzmożonego ruchu nawet do kilku godzin. Jak informuje Gazeta Wrocławska, w poniedziałek rano i przed południem w kierunku granicy z Niemcami na autostradzie A4 przed Zgorzelcem utworzył się kilkukilometrowy korek.

Na polsko-litewskiej granicy również należy liczyć się z oczekiwaniem, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, gdy ruch jest zwiększony.

Straż Graniczna i MSWiA informują po kilku godzinach od startu kontroli, że proces przebiega bez incydentów, ruch jest płynny. Wszystkie służby są w pełnej gotowości i działają.

Rozwiń

Zalecenia służb dla kierowców

Służby apelują, by kierowcy przygotowali się do kontroli, mając pod ręką ważne dokumenty - dowód osobisty lub paszport, ponieważ aplikacja mObywatel nie jest uznawana. Obcokrajowcy powinni dodatkowo posiadać ważny tytuł pobytowy. Ważne jest również opuszczenie szyb, szczególnie jeśli są przyciemnione, co znacznie usprawnia procedurę weryfikacji. Kierowcy powinni zabrać ze sobą zapas paliwa, wody oraz jedzenia, gdyż mogą wystąpić dłuższe postoje. W razie potrzeby służby są gotowe dostarczyć wodę podróżnym.

Zaleca się planowanie podróży poza godzinami szczytu oraz poza okresami zakazu ruchu ciężarówek, które obowiązują w piątki od 18:00 do 22:00, w soboty od 8:00 do 14:00 oraz w niedziele od 8:00 do 22:00. Ponadto warto wybierać mniej uczęszczane przejścia graniczne, takie jak Sieniawka, Porajów czy Radomierzyce, aby uniknąć największych kolejek. Kontrole obejmują nie tylko kierowców samochodów osobowych i ciężarowych, lecz także pieszych, rowerzystów oraz pasażerów pociągów, gdzie kontrola będzie prowadzona podczas jazdy.

Gdzie sprawdzać informacje o ruchu i korkach na granicy?

Kierowcy planujący przekroczenie granicy powinni na bieżąco monitorować sytuację na przejściach granicznych, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień. Podstawowym źródłem informacji są elektroniczne tablice o zmiennej treści, które GDDKiA umieszcza na głównych trasach dojazdowych do granic. Informują one o aktualnych utrudnieniach, czasie oczekiwania oraz ewentualnych objazdach.

Rozwiń

Warto również korzystać z aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), dostępnej na smartfony. RSO wysyła powiadomienia o korkach, wypadkach oraz zmianach w organizacji ruchu na wybranych odcinkach dróg, co pozwala szybko reagować i zmieniać trasę w razie potrzeby.

Dodatkowo kierowcy mogą śledzić ruch w czasie rzeczywistym za pomocą popularnych nawigacji samochodowych i aplikacji mobilnych, takich jak Google Maps, Yanosik, AutoMapa czy TomTom GO.

Niektóre portale informacyjne oraz profile społecznościowe Straży Granicznej i GDDKiA również publikują komunikaty i aktualizacje dotyczące sytuacji na granicach, co bywa pomocne szczególnie w przypadku nagłych zdarzeń lub zmian w organizacji ruchu.

Czasowe przywrócenie kontroli granicznych od 7 lipca 2025 roku wprowadza istotne zmiany w organizacji ruchu na polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej granicy. Kierowcy muszą przygotować się na dłuższy czas oczekiwania i przestrzegać nowych ograniczeń. Jednocześnie służby zapewniają, że działają tak, by maksymalnie ograniczyć utrudnienia i zachować bezpieczeństwo na drogach. Warto śledzić aktualne informacje i stosować się do zaleceń.

