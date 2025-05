Kontrole spotkały się z krytyką różnych środowisk, ale policyjne statystyki pokazują, że liczba nielegalnych wjazdów do kraju spada.

Angela Merkel w czasach, gdy pełniła urząd niemieckiego kanclerza, odgrywała ważną rolę w kształtowaniu polityki migracyjnej Unii Europejskiej. To właśnie ona opowiadała się za otwarciem Starego Kontynentu na migrację. Kontrole graniczne prowadzone przez kolejne rządy były więc w kontrze do prowadzonej przez nią polityki.

Była szefowa niemieckiego rządu pojawiła się na konferencji zorganizowanej przez gazetę "Sudwest Presse". W rozmowie z jej redaktorem naczelnym poruszony został temat kontroli na granicach. Stwierdziła, że popiera ogólnoeuropejskie rozwiązania w tej kwestii i należy jej zdaniem skupić się na ochronie granic zewnętrznych wspólnoty. Według niej w przeciwnym wypadku może to doprowadzić nawet do utraty strefy Schengen, czyli swobody przemieszczania się w całej Unii Europejskiej.

Po raz pierwszy Niemcy wprowadzili kontrole na granicy z Austrią, w 2015 roku. Decyzję tę ogłosił ówczesny minister spraw wewnętrznych RFN, Thomas de Maiziere - co warto podkreślić, członek rządu Angeli Merkel. W połowie października 2023 roku z kolei nasi zachodni sąsiedzi, już z nowym rządem (od końca 2021 r. kanclerzem był Olaf Scholz z SPD), wprowadzili kontrole również na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią. Ówczesne niemieckie władze tłumaczyły to m.in. ruchami nielegalnych imigrantów.

Natomiast przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w czerwcu 2024 roku zdecydowano się na objęcie kontrolami granic ze wszystkimi sąsiadami. Takie działanie miało na celu zmniejszenie ryzyka ewentualnych zagrożeń w czasie mistrzostw. We wrześniu 2024 r., po mistrzostwach Europy, podjęto decyzję o przedłużeniu kontroli na granicach, a w połowie lutego 2025 r. zrobiono to ponownie, na sześć miesięcy.

Z kolei 6 maja 2025 roku, a więc już po objęciu władzy przez kolejny rząd, kontrole stały się bardziej restrykcyjne. Co ważne, kanclerzem został Fredrich Merz z CDU, czyli tej samej partii, z ramienia której Niemcami rządziła Angela Merkel. Wjazd do naszych zachodnich sąsiadów wiąże się z obowiązkowymi kontrolami dokumentów - wymaga się dokumentu tożsamości, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz ważnej polisy OC. Ponadto niemieccy funkcjonariusze mają prawo do skontrolowania zawartości bagażnika i kabiny pojazdu.