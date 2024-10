Spis treści: 01 Droga S17 będzie miała kolejny odcinek. Jaki przebieg?

02 Kiedy koniec budowy odcinka S17?

03 Droga S17 w budowie. Prace na odcinkach o długości 94 km

04 Jaki przebieg trasy S17?

Droga S17 będzie miała kolejny odcinek. Jaki przebieg?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu umowy na zaprojektowanie i budowę liczącego blisko 19 km odcinka drogi ekspresowej S17 od węzła Krasnystaw Północ do węzła Izbica. Fragment ten będzie prowadzić przez gminy Krasnystaw, Izbica oraz Stary Zamość. Zacznie się w Zakręciu przed Krasnymstawem i początkowo pobiegnie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 17.

Następnie trasa przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Później przekroczy rzekę Wieprz, linię kolejową relacji Rejowiec - Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego. W ramach budowy drogi wybudowane zostaną m.in. trzy węzły (Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe i Izbica). Wykonawca inwestycji wybuduje i przebuduje również łącznie ok. 30 km dróg do obsługi ruchu lokalnego.

Kiedy koniec budowy odcinka S17?

Stworzenie liczącego blisko 19 km odcinka drogi S17 kosztować będzie 961,5 mln zł. Wykona go firma Budimex. Na jego zrealizowanie firma będzie miała 41 miesięcy (okres prac budowalnych nie obejmuje oczywiście okresów zimowych trwających od połowy grudnia do połowy marca). Oddanie drogi do użytku planowane jest na drugą połowę 2028 roku.

Warto zaznaczyć, że w przypadku tego odcinka nie jest to pierwszy wybór wykonawcy. W styczniu 2024 roku zdecydowano, że odcinek ten zrealizuje firma Motostal Warszawa. Pozostałe firmy, które brały udział w przetargu złożyły jednak wnioski do Krajowej Izby Odwoławczej, a ta nakazała GDDKiA unieważnienie wyboru i ponowne przeprowadzenie analizy ofert. Pierwszy zwycięzca został natomiast wykluczony z postępowania. Firma zaskarżyła wyrok KiO do sądu, ale ten oddalił skargę w całości.

Droga S17 w budowie. Prace na odcinkach o długości 94 km

Lubelski oddział GDDKiA zwraca uwagę, że jest to już szósty z dziewięciu odcinków prowadzących od Piask do granicy z Ukrainą w Hrebennem, który wszedł w fazę realizacji. Łącznie fragmenty te liczą ok. 94 km. W przypadku dwóch odcinków (łącznie ok. 20 km) ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców planowane jest na przyszły rok. Ponadto podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej dla liczącego blisko 2 km fragmentu w nowym śladzie od S17 do planowanego terminala granicznego odpraw samochodów ciężarowych Hrebenne/Rawa Ruska. Za jego realizację odpowiadać będzie Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych. Z Warszawy na Ukrainę jedną drogą. To pierwszy taki odcinek

Jaki przebieg trasy S17?

Droga ekspresowa S17 będzie stanowić kluczowe połączenie centrum Polski z Ukrainą. Trasa prowadzić będzie od Warszawy przez Lublin, Zamość i Tomaszów Lubelski do polsko-ukraińskiej granicy w Hrebennem. Trasa będzie również wchodzić w skład międzynarodowego połączenia E372, które od polskiej stolicy poprowadzi do ukraińskiego Lwowa. Ponadto droga łączy się (na węźle Piaski Wschód) z trasą S12 relacji Piaski - Dorohusk. Na obwodnicy Lublina S17 ma również wspólny bieg z drogą S19.