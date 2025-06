Clio najlepiej sprzedającym się autem w Europie. "Wielki” powrót Tesli

Dacia Sandero była najlepiej sprzedającym się samochodem na Starym Kontynencie w 2024 r. i liderem miesięcznych rankingów od stycznia do marca bieżącego roku. W maju model ten odnotował wzrost sprzedaży o 5,8 proc., który jednak nie wystarczył, aby odebrać zwycięstwo Renault Clio, którego sprzedaż wzrosła o 13 proc. (21 426 egzemplarzy). Pozycja lidera została utrzymana z przewagą 470 aut.

Łącznie w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku sprzedano 108 510 egzemplarzy Sandero oraz 96 068 Renault Clio. Najniższy stopień na podium należy do Peugeota 208 (91 686 szt.), a pierwszą piątkę uzupełnia Volkswagen Golf (87 200 szt.) oraz Volkswagen Tiguan (87 056 egzemplarzy).

Wielkim wygranym maja została Grupa Renault będąca właścicielem zarówno marki Renault, jak i Dacia. Trzy modele tych marek znalazły się w pierwszej dziesiątce - Duster uplasował się na 9. miejscu, osiągając sprzedaż na poziomie 13 998 egzemplarzy (+8,1 proc.). Łącznie trio modeli Grupy Renault (Clio, Sandero oraz Duster) odpowiadało za 57 380 sprzedanych aut w TOP 10, co według danych firmy Dataforce przekłada się na 33,5 proc. udziału w rynku Unii Europejskiej, EFTA oraz Wielkiej Brytanii.

Biorąc pod uwagę pierwsze pięć miesięcy 2025 r., niezagrożonym liderem w Europie pozostaje Volkswagen, który sprzedał 615 646 samochodów i odnotował wzrost popytu na poziomie 7,8 proc. Na drugim miejscu plasuje się Toyota (366 562 szt., spadek o 7,6 proc. rok do roku), a podium uzupełnia Skoda (334 437 szt.; +7,2 proc.).

Największy wzrost sprzedaży na poziomie 21 proc. odnotował MG ZS, które sprzedał się w maju w liczbie 11 580 egzemplarzy. Pozwoliło to awansować w rankingu z 26. na 16. miejsce w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Z kolei BMW X1 awansowało z 27. na 19. pozycję, osiągając wzrost sprzedaży o 19 proc. (11 166 sztuk).

Sporo powodów do zadowolenia ma również czeski producent samochodów osobowych. Nowy SUV, czyli Elroq, dołożył 9 254 sprzedanych egzemplarzy do miesięcznego wyniku marki i stał się drugim najlepiej sprzedającym się modelem, przegrywając tylko z Octavią (13 314 egzemplarzy).

Skoda Elroq dobrze została przyjęta w Europie, co potwierdza wysoka sprzedaż.

Skoda Elroq dobrze została przyjęta w Europie, co potwierdza wysoka sprzedaż. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Po spektakularnych sukcesach nie ma już śladu - w maju sprzedaż tego elektrycznego modelu spadła o 7,5 proc., do poziomu 10 389 egzemplarzy. Pozwoliło to Modelowi Y awansować na 23. miejsce, co i tak stanowi znaczną poprawę względem kwietnia, gdy plasował się dopiero na 84. pozycji.