W skrócie Hiszpańscy inżynierowie opracowali inteligentne bariery drogowe, które rozpoznają zagrożenia i ostrzegają kierowców.

System PlugSmart Pro wyposażony jest w światła, czujniki, kamery i moduły AI, które analizują sytuację na drodze.

Nowoczesne bariery są już montowane w Hiszpanii i pozwalają nie tylko na poprawę bezpieczeństwa, ale także monitorowanie jakości powietrza.

Pierwsze z nich już zainstalowano przy hiszpańskich drogach.

Inteligentne bariery drogowe - jak działają?

Nowe rozwiązanie nazywa się PlugSmart Pro i zostało opracowane na uniwersytecie w Walencji we współpracy z firmą Metalesa. System można montować na istniejących barierach, dzięki czemu nie wymaga przebudowy całej infrastruktury. Wyposażono go w moduły świetlne, czujniki i kamery, które współpracują z algorytmami sztucznej inteligencji.

Światła umieszczone na barierach automatycznie zmieniają intensywność i kolor w zależności od sytuacji - sygnalizują na przykład mgłę, gwałtowne hamowanie aut jadących z przodu czy obecność przeszkody.

Kamery z AI uczą się na bieżąco i potrafią rozpoznać nietypowe zdarzenia na drodze, od pieszych po rowerzystów poruszających się w niedozwolonych miejscach. Z kolei radar i kamery termowizyjne wychwytują nie tylko pojazdy, ale też zwierzęta, które mogą nagle wtargnąć na jezdnię.

Co istotne, system nie ogranicza się do ostrzegania kierowców w bezpośrednim otoczeniu. Dane przesyłane są do centrów zarządzania ruchem, co pozwala na wyświetlanie ostrzeżeń na elektronicznych tablicach informacyjnych nawet kilka kilometrów przed miejscem zagrożenia.

Twórcy zdefiniowali dziesięć scenariuszy zagrożeń, w których bariery aktywują się automatycznie. Obejmują one między innymi przekroczenie prędkości, pojawienie się pieszych na drodze, jazdę pod prąd czy gwałtowne hamowania prowadzące do fali zatorów.

Gdzie testowane są bariery, które świecą i "widzą"?

Pierwsze instalacje działają już w Hiszpanii. Na moście Bimil·lenari w Elche zamontowano inteligentne bariery, a w Walencji rozwiązanie zastosowano przy odbojnikach chroniących centralny dworzec autobusowy. Kolejne wdrożenia planowane są w tunelach, gdzie system ma kontrolować widoczność i stan wentylacji.

Statystyki pokazują, jak potrzebne są takie innowacje. Szczególnie w Hiszpanii, gdzie aż 36 procent ofiar śmiertelnych na drogach ginie w wyniku zjechania auta z jezdni. Badania przeprowadzone przez uniwersytet i firmę Metalesa wskazują, że aż 60 procent tych zdarzeń można by uniknąć dzięki wcześniejszemu ostrzeżeniu kierowców.

Nowe bariery nie tylko redukują ryzyko kolizji, ale też wspierają monitorowanie jakości powietrza. Wbudowane czujniki mierzą poziom dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, dostarczając danych o wpływie ruchu drogowego na środowisko.

Hiszpania chce wdrożyć system na większą skalę. PlugSmart Pro został już wyróżniony nagrodami za innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego. Projekt zyskał wsparcie zarówno hiszpańskiego ministerstwa transportu, jak i krajowej dyrekcji ruchu drogowego DGT. Obecnie trwają analizy, w jaki sposób technologia mogłaby zostać wdrożona w całym kraju.

Jak podkreśla César Valero, dyrektor ds. innowacji w Metalesa, celem projektu jest wprowadzenie infrastruktury drogowej na nowy poziom - tak, aby bariery nie były już tylko pasywną ochroną, ale aktywnie uczestniczyły w poprawie bezpieczeństwa. Być może już wkrótce podobne rozwiązania zobaczymy również na drogach w innych krajach Europy.

