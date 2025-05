W południowo-środkowym Meksyku Nissan rozważa zamknięcie swojej niemal 60-letniej fabryki Civac, zlokalizowanej w Jiutepec, i przeniesienie produkcji do dwóch zakładów w Aguascalientes. Jak wskazują źródła zbliżone do sprawy, zakład Civac - będący pierwszą zagraniczną fabryką Nissana - jest obecnie uznawany za przestarzały i zbyt kosztowny w utrzymaniu, biorąc pod uwagę obecną kondycję firmy. Co więcej, do końca bieżącego roku planowane jest ograniczenie działalności zakładu z dwóch linii montażowych do jednej.