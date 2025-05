Legendarny japoński producent samochodów, firma Nissan , od dłuższego czasu boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Spadek sprzedaży modeli oraz trudności w pozyskaniu długoterminowego inwestora zmusiły koncern do wdrożenia szeroko zakrojonych działań mających na celu redukcję kosztów. W planach są m.in. zamknięcia wybranych zakładów produkcyjnych oraz znaczna redukcja etatów. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że zwolnienia mogą objąć nawet 20 tys. pracowników .

Sprzedaż budynku nie oznacza oczywiście, że Nissan nagle zostanie bez siedziby. Według źródeł powiązanych ze sprawą - koncern planuje zawrzeć transakcję w modelu sprzedaży z jednoczesnym wynajmem. Dzięki temu firma nadal będzie mogła funkcjonować w dotychczasowym budynku, korzystając z niego na podstawie umowy dzierżawy, co pozwoli jej zachować zarówno biura, jak i ciągłość operacyjną.

Niestety coraz więcej przesłanek wskazuje, że bez zewnętrznego wsparcia Nissan może nie poradzić sobie z przedłużającym się kryzysem. Potencjalnym ratunkiem dla japońskiego producenta może okazać się tajwański koncern technologiczny Foxconn, znany m.in. z produkcji komponentów do iPhone'ów.

Zanim jednak Nissan zdecyduje się na tak radykalne działania, dyrektor generalny firmy zaproponował, by globalna sieć produkcyjna koncernu została udostępniona chińskiemu partnerowi z joint venture - firmie Dongfeng. Posunięcie to ma na celu zabezpieczenie rentowności pozostałych fabryk należących do japońskiego producenta.