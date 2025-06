Do sprzedaży trafiło wyjątkowe Ferrari F355 GTS, niegdyś należące do Jeremy'ego Clarksona i prezentowane w jego programie Clarkson's Car Years z 1996 roku. Pojazd będzie można wylicytować za pośrednictwem renomowanego brytyjskiego domu aukcyjnego RM Sotheby's podczas wydarzenia w Cliveden House. Szacowana wartość auta wynosi od 245 do 300 tys. dolarów, co według aktualnego kursu oznacza kwotę przekraczającą milion złotych.