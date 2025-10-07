W skrócie Podkarpacka policja otrzymała 16 nowych radiowozów Toyota RAV4 z napędem hybrydowym plug-in, które umożliwiają przejechanie nawet 75 km na prądzie.

Zakup pojazdów o wartości ponad 4 mln zł został sfinansowany z budżetu państwa, a samochody wyposażono w nowoczesne systemy bezpieczeństwa.

Wybór auta hybrydowego typu plug-in wzbudza pytania o infrastrukturę ładowania oraz możliwość efektywnego wykorzystania potencjału elektrycznego napędu podczas służby.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zakup radiowozów został sfinansowany ze środków budżetu państwa i łącznie do garnizonu podkarpackiego trafiło 16 egzemplarzy. To nowe Toyoty RAV4, których głównym zadaniem będzie wzmocnienie pionu ruchu drogowego i jeszcze skuteczniejsze realizowanie zadań służbowych. Chociaż lista wyposażenia jest przepełniona najnowocześniejszymi systemami bezpieczeństwa wspierającymi kierowcę, to zastanawiający jest wybór rodzaju napędu - czy hybryda plug-in sprawdzi się w roli radiowozu?

Hybrydowe radiowozy. Nowe Toyoty RAV4 przejadą 75 km w trybie elektrycznym

Pod maską pracuje układ 2.5 Plug-in Hybrid, które generuje łączną moc 306 KM. Benzynowy silnik spalinowy o mocy 185 KM współpracuje z jednostką elektryczną mogącą pochwalić się mocą 182 KM - oba przekazują moc na przednie koła, a tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM). SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,9 s (wersja HEV - 8,2 s), a napęd przekazywany jest na wszystkie koła (AWD-i 4x4). Samochód wyposażony jest w baterię litowo-jonową o pojemności 18,1 kWh, dzięki czemu RAV4 może przejechać nawet 75 km w trybie elektrycznym. Dodatkowo tryb EV umożliwia jazdę z wykorzystaniem wyłącznie jednostki elektrycznej do prędkości 135 km/h.

Sam wybór hybrydy PHEV jest sporym zaskoczeniem, ponieważ baterię można ładować z zewnętrznego źródła. Podkarpacka policja nie przekazała jednak informacji, czy wraz z pojazdami zostały zakupione zewnętrzne punkty ładowania, czy wykorzystywane będą wyłącznie dołączane standardowo ładowarki podłączane do gniazdka 230 V.

Policyjna Toyota RAV4. Funkcjonariusze postawili na hybrydę plug-in

Nowa Toyota RAV4 dostępna jest z innowacyjnym silnikiem hybrydowym 2.5 Dynamic Force o mocy 218 lub 222 KM, albo 2.5 Hybrid Dynamic Force Plug-In generującym 306 KM. Wersja PHEV na papierze wygląda znacznie lepiej nie tylko pod względem mocy, ale również spalania. Japoński producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 1,0 l/100 km, co oczywiście jest możliwe, ale uzależnione od wielu różnych czynników. Głównym założeniem użytkowania samochodu z takim rodzajem napędu jest jednak doładowywanie baterii trakcyjnej z zewnętrznego źródła energii elektrycznej. Czy zatem policjanci będą mieli wystarczająco dużo czasu, aby systematycznie ładować akumulator co trwa około 7 godzin?

Kupili 16 nowych radiowozów. Zapłacili ponad 4 mln zł

Na liście wyposażenia policyjnych RAV4 znajduje się m.in. tempomat adaptacyjny, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, automatyczne światła drogowe, asystent utrzymania pasa ruchu, system monitorowania martwego pola czy kamery 360 stopni. Policja chwali się, że zakup radiowozów kosztował 4 159 200 zł. Nie oznacza to, że każdy egzemplarz kosztował w salonie sprzedaży japońskiego producenta dokładnie 259 950 zł, ponieważ w tej cenie ujęto także oklejenie nowym oznakowaniem oraz montaż niezbędnego osprzętu.

Najmocniejsza Toyota RAV4 PHEV w podstawowej wersji Dynamic kosztuje w obecnej promocji 225 200 zł. Z kolei za odmianę Selection należy zapłacić od 243 800 zł, a GR Sport i Style to odpowiednio 251 200 zł oraz 254 900 zł.

Milion kilometrów gwarancji. Cztery nowe Toyoty wstrząsną rynkiem interia INTERIA.PL