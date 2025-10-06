W skrócie Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zostali Rajdowymi Mistrzami Europy, dołączając do grona najlepszych polskich kierowców.

Sukces Polaków zapewniła im trzecia lokata w finałowej rundzie Rajdowych Mistrzostw Europy w Chorwacji.

W kategorii ERC3 Tymoteusz Abramowski i Jakub Wróbel wywalczyli tytuł mistrzów Europy już w debiutanckim sezonie.

Od 3 do 5 października fani rajdów samochodowych z całej Europy śledzili emocjonujące zmagania w ramach ostatniej rundy Rajdowych Mistrzostw Europy. Na starcie nie zabrakło polskiej załogi, która w tym sezonie przyciągała szczególną uwagę kibiców - Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Reprezentanci Orlen Teamu, jadący Skodą Fabią RS Rally2, po raz kolejny pokazali, że potrafią rywalizować z najlepszymi na kontynencie.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk mistrzami Europy

Dotychczas najwyższym osiągnięciem Mikołaja Marczyka w Rajdowych Mistrzostwach Europy było trzecie miejsce. W tym sezonie polski kierowca postanowił jednak zrobić kolejny krok naprzód. W zakończonej w niedzielę finałowej, ósmej rundzie cyklu - Rajdzie Chorwacji - zajął trzecią lokatę, co wystarczyło by w ogólnej klasyfikacji sięgnąć po upragniony tytuł Rajdowego Mistrza Europy.

Reprezentanci Orlen Teamu, jadący Skodą Fabią RS Rally2. KERSTIN JOENSSON AFP

Sprzymierzeńcem Polaka okazały się między innymi warunki pogodowe. W Chorwacji aura zmieniła się z dnia na dzień - po ciepłej i słonecznej sobocie nadeszła deszczowa niedziela. W takich okolicznościach Marczyk zaatakował bez wahania, wygrywając dwa z czterech odcinków specjalnych. Dzięki znakomitej jeździe awansował o trzy pozycje w klasyfikacji rajdu i zdobył swój pierwszy w karierze tytuł Rajdowego Mistrza Europy. Do tej pory takim osiągnięciem mogli pochwalić się jedynie nieliczni Polacy - Sobiesław Zasada, Kajetan Kajetanowicz oraz Krzysztof Hołowczyc.

Jestem szczęśliwy. Nie wiem, co powiedzieć, bo emocji jest mnóstwo. Jest trzech polskich kierowców, którzy są mistrzami Europy, to Sobiesław Zasada, Krzysztof Hołowczyc i Kajetan Kajetanowicz. Znalezienie się w tym gronie razem z nimi to coś wyjątkowego

Tymoteusz Abramowski i Jakub Wróbel mistrzami ERC3

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla polskich kibiców. W klasie Rally3 kapitalnie spisali się Tymoteusz Abramowski i Jakub Wróbel, którzy wywalczyli tytuł mistrzów Europy w kategorii ERC3. Także ten polski duet przypieczętował swoje zwycięstwo w finałowym Rajdzie Chorwacji, zajmując drugie miejsce w klasie. Co więcej, dla zaledwie 19-letniego Abramowskiego był to debiutancki sezon w ERC i od razu zakończony zdobyciem mistrzowskiego trofeum.

