Mistrzostwa Europy zdominowane przez Polaków. Historyczny sukces
To historyczny moment dla polskiego motorsportu - Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk po raz pierwszy w swojej karierze zostali Rajdowymi Mistrzami Europy. Dołączają tym samym do elitarnego grona polskich mistrzów - Sobiesława Zasady, Kajetana Kajetanowicza i Krzysztofa Hołowczyca. Równocześnie w kategorii ERC3 najlepszą załogą na Starym Kontynencie okazali się Tymoteusz Abramowski i Jakub Wróbel.
W skrócie
- Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zostali Rajdowymi Mistrzami Europy, dołączając do grona najlepszych polskich kierowców.
- Sukces Polaków zapewniła im trzecia lokata w finałowej rundzie Rajdowych Mistrzostw Europy w Chorwacji.
- W kategorii ERC3 Tymoteusz Abramowski i Jakub Wróbel wywalczyli tytuł mistrzów Europy już w debiutanckim sezonie.
Od 3 do 5 października fani rajdów samochodowych z całej Europy śledzili emocjonujące zmagania w ramach ostatniej rundy Rajdowych Mistrzostw Europy. Na starcie nie zabrakło polskiej załogi, która w tym sezonie przyciągała szczególną uwagę kibiców - Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Reprezentanci Orlen Teamu, jadący Skodą Fabią RS Rally2, po raz kolejny pokazali, że potrafią rywalizować z najlepszymi na kontynencie.
Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk mistrzami Europy
Dotychczas najwyższym osiągnięciem Mikołaja Marczyka w Rajdowych Mistrzostwach Europy było trzecie miejsce. W tym sezonie polski kierowca postanowił jednak zrobić kolejny krok naprzód. W zakończonej w niedzielę finałowej, ósmej rundzie cyklu - Rajdzie Chorwacji - zajął trzecią lokatę, co wystarczyło by w ogólnej klasyfikacji sięgnąć po upragniony tytuł Rajdowego Mistrza Europy.
Sprzymierzeńcem Polaka okazały się między innymi warunki pogodowe. W Chorwacji aura zmieniła się z dnia na dzień - po ciepłej i słonecznej sobocie nadeszła deszczowa niedziela. W takich okolicznościach Marczyk zaatakował bez wahania, wygrywając dwa z czterech odcinków specjalnych. Dzięki znakomitej jeździe awansował o trzy pozycje w klasyfikacji rajdu i zdobył swój pierwszy w karierze tytuł Rajdowego Mistrza Europy. Do tej pory takim osiągnięciem mogli pochwalić się jedynie nieliczni Polacy - Sobiesław Zasada, Kajetan Kajetanowicz oraz Krzysztof Hołowczyc.
Jestem szczęśliwy. Nie wiem, co powiedzieć, bo emocji jest mnóstwo. Jest trzech polskich kierowców, którzy są mistrzami Europy, to Sobiesław Zasada, Krzysztof Hołowczyc i Kajetan Kajetanowicz. Znalezienie się w tym gronie razem z nimi to coś wyjątkowego
Tymoteusz Abramowski i Jakub Wróbel mistrzami ERC3
To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla polskich kibiców. W klasie Rally3 kapitalnie spisali się Tymoteusz Abramowski i Jakub Wróbel, którzy wywalczyli tytuł mistrzów Europy w kategorii ERC3. Także ten polski duet przypieczętował swoje zwycięstwo w finałowym Rajdzie Chorwacji, zajmując drugie miejsce w klasie. Co więcej, dla zaledwie 19-letniego Abramowskiego był to debiutancki sezon w ERC i od razu zakończony zdobyciem mistrzowskiego trofeum.