Cupra Formentor VZ ma 333 KM i dodatkowy popcorn. To najlepszy model w gamie

Formentor był pierwszym własnym modelem Cupry, stanowiącym manifest tego, że marka nie chce ograniczać się tylko do oferowania mocniejszych wersji modeli Seata. Dzisiaj Cupra ma cztery własne modele, ale nadal najlepiej definiuje ją właśnie Formentor w wersji VZ, który po modernizacji nabrał jeszcze więcej charakteru.

Cupra Formentor VZ po modernizacji ma bardziej wyrazistą stylistykę, zgodną z designem nowszych modeli marki
Cupra Formentor VZ po modernizacji ma bardziej wyrazistą stylistykę, zgodną z designem nowszych modeli marki

Cupra z założenia była marką oferującą samochody w usportowionych wersjach, budzące emocje swoimi osiągami. Dzisiaj ma w ofercie również hybrydy, elektryki oraz odmiany o osiągach przeciętnych, zaś najbardziej emocjonującą pozycją w gamie pozostaje właśnie Formentor.

Co wyróżnia Cuprę Formentor po face liftingu?

Chociaż Formentor debiutował pięć lat temu, to dzięki przeprowadzonemu rok temu face liftingowi nadal wygląda świeżo i wpisuje się w aktualną linię stylistyczną modeli hiszpańskiej marki. Jej znaki rozpoznawcze to zarysowany ostrymi kątami zderzak oraz trójkątne reflektory z również trójkątnym wzorem świateł do jazdy dziennej. Motyw ten powtórzony jest w tylnym oświetleniu, a fakt, że mamy do czynienia z odświeżonym Formentorem podkreśla świecące logo Cupry wpisane w świetlną listwę.

Nowoczesny samochód typu SUV w matowym zielonym kolorze, widok od tyłu, charakterystyczne światła LED, podwójny wydech, czarne felgi, polska tablica rejestracyjna, auto zaparkowane na kostce brukowej obok zielonego żywopłotu.
Pas świetlny ze świecącym logo Cupry to znak rozpoznawczy odświeżonego Formentora

Testowany egzemplarz wyróżniał się ponadto matowym lakierem o nazwie Enceladus Grey Matt. Nazwa całkiem intrygująca, jako że pochodzi od jednego z księżyców Saturna, ale niezbyt tu pasująca - Enceladus pokryty jest lodem, co nadaje mu barwę srebrzystej bieli, zaś kolor Formentora wpada w odcienie szałwii. Jednak poza tą drobną niekonsekwencją, prezentuje się on naprawdę dobrze, szczególnie, gdy połączymy go z kontrastującymi miedziano-czarnymi felgami oraz lusterkami wykończonymi włóknem węglowym.

Nowoczesna felga aluminiowa w czarno-miedzianym kolorze z wyraźnymi detalami, zamontowana na oponie, fragment karoserii samochodu oraz kostka brukowa w tle.
19-calowe alufelgi należą do seryjnego wyposażenia Formentora VZ, ale kute, dwukolorowe obręcze w testowanym egzemplarzu wymagały dopłaty 7964 zł. Kolejne 2489 zł kosztowały sportowe opony w rozmiarze 245/40

Największym wyróżnikiem wnętrza Formentora VZ są (opcjonalne) kubełkowe fotele

Długość stażu Formentora bardziej rzuca się w oczy we wnętrzu, gdzie producent uczynił swoim znakiem rozpoznawczym lewitującą konsolę środkową pokrytą geometrycznymi wzorami. Tego tu nie znajdziemy, a deska rozdzielcza jest taka sama jak w Leonie. Jej centralny element stanowi ekran o przekątnej 12,9 cala. System tradycyjnie dla Seata i Cupry ma inny wygląd niż w pozostałych markach koncernu Volkswagena, ale rozplanowano go w niemal identyczny sposób i potrafi na początku przytłoczyć liczbą dostępnych opcji.

Wnętrze nowoczesnego samochodu z widocznym kierownicą, cyfrowym zestawem wskaźników oraz dużym ekranem dotykowym na desce rozdzielczej, siedzenia pokryte czarną tapicerką z delikatnym wzorem.
Kokpit Formentora nie zmienił się od momentu debiutu modelu. Przy okazji modernizacji wymieniono jedynie centralny ekran

Największym wyróżnikiem testowanego egzemplarza były bez wątpienia kubełkowe fotele Cupra Performance, stanowiące element pakietu Extreme za 20 tys. zł. Bardzo pasują do topowej odmiany Formentora, zapewniają świetne trzymanie boczne, a przy tym okazują się zaskakująco wygodne. Mają także pełną elektryczną regulację.

Nowoczesne wnętrze samochodu z dwoma sportowymi fotelami, czytelną deską rozdzielczą, ekranem multimedialnym i skórzanymi wykończeniami elementów.
Kubełkowe fotele są elementem pakietu Extreme za ponad 20 tys. zł, ale warto rozważyć ich zakup. Świetnie trzymają w zakrętach, a przy tym są bardzo wygodne

Co ważne, nie ograniczają one ilości miejsca na nogi dla pasażerów z tyłu (choć wysokim osobom może przeszkadzać wykończenie tyłu oparć twardym plastikiem), która jest w zupełności wystarczająca również dla dorosłych podróżnych. Niewygodnie będzie dopiero przy próbie posadzenia tu trzeciej osoby, za sprawą wysokiego tunelu środkowego.

Tylne siedzenia samochodu z nowoczesną tapicerką, środkowym panelem z nawiewami i przestronną przestrzenią na nogi, jasne światło wpadające przez okno.
Formentor zapewnia zadowalającą ilość miejsca z tyłu jak na kompaktowego crossovera

Zadowalające rozmiary ma także bagażnik oferujący 420 l pojemności. To co prawda o 30 l mniej od odmian z napędem na przednie koła, ale i tak wyraźnie więcej niż w przypadku hybryd plug-in (345 l).

Pusty bagażnik samochodu z materiałową torbą z logo Cupra umieszczoną przy tylnej ściance, widoczne elementy wykończenia oraz schowek po lewej stronie.
Bagażnik Formentora VZ ma 420 l pojemności

Jaki silnik napędza Cuprę Formentor VZ po liftingu?

Przed modernizacją Formentora VZ napędzał 2-litrowy silnik TSI o mocy 310 KM, który później wzmocniono do 333 KM. Różnica raczej symboliczna i tak też wpłynęła na osiągi, skracając czas potrzebny na przyspieszenie do 100 km/h o 0,1 s (do 4,8 s). Jednostka standardowo współpracuje z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową, a moc trafia oczywiście na wszystkie koła.

Silnik samochodowy z widocznymi elementami takimi jak zbiornik płynu chłodniczego, filtr powietrza, akumulator oraz różne przewody i pokrywa silnika umieszczona centralnie.
Cupra Formentor VZ ma pod maską doskonale znany silnik 2.0 TSI. Po modernizacji moc wzrosła z 310 do 333 KM

Podczas codziennej jazdy, gdy pozostajemy w trybie Normal, Formentor VZ jeździ podobnie jak słabsze wersje, choć po dodaniu gazu daje się słyszeć rasowy pomruk, zdradzający potencjał napędu. Jednak przechodząc na tryb Sport, a najlepiej Cupra, charakter samochodu wyraźnie się wyostrza, co natychmiast zwiastuje… głośna imitacja dźwięku silnika płynąca z głośników.

Duży ekran systemu multimedialnego samochodu wyświetlający menu wyboru profili jazdy, z widocznymi opcjami komfortu, trybu sportowego, indywidualnego oraz terenowego, a także ikonami nawigacji i parametrów klimatyzacji.
Tryby jazdy w Formentorze VZ mocno wpływają na charakter samochodu

Zwykle podobne rozwiązania bardziej irytują swoją sztucznością, niż podkręcają emocje płynące z dynamicznej jazdy. W przypadku Formentora jest to jednak dźwięk akceptowalny (choć po pewnym czasie jego głośność może okazać się zbyt natarczywa), szczególnie że nieźle współgra on z naturalnym dźwiękiem płynącym z czterech końcówek układu wydechowego.

Dwie chromowane końcówki układu wydechowego samochodu wystają spod tylnego zderzaka, powierzchnia wokół wykonana z matowego metalu i plastiku, tło stanowi jasna kostka brukowa
Wydech Akrapovica wymaga dopłaty 18 915 zł, ale zapewnia naprawdę rasowe i soczyste brzmienie

Testowany egzemplarz był zaś wyposażony w opcjonalny wydech Akrapovica, który zapewnia zaskakujące dobre wrażenia dźwiękowe. Nie tylko za sprawą "popcornu" podczas redukcji, ale także przyjemnych, przeciągłych burknięć, podczas zmiany przełożeń na wyższe. Sam gang podczas przyspieszania też jest zaskakująco głośny i rasowy, ale paradoksalnie najmniej nacieszy się nim… kierowca. Nie tylko ze względów oczywistych, takich jak wyciszenie kabiny, ale także z uwagi na sztuczne odgłosy dochodzące z głośników, które zagłuszają naturalny dźwięk. Niestety, w przeciwieństwie do Golfa R (z którym Formentor VZ dzieli technikę), jedno jest z drugim powiązane - jeśli chcecie sportowy dźwięk z wydechu, musicie też słuchać warkotu płynącego z głośników.

Szary nowoczesny SUV zaparkowany na brukowanym parkingu, widok z boku na tle zielonego żywopłotu i nowoczesnych budynków w oddali.
Cupra Formentor VZ standardowo występuje z adaptacyjnym zawieszeniem, pozwalającym kierowcy na płynne szukanie najlepszego kompromisu pomiędzy komfortem, a sportowym prowadzeniem

Sportowych wrażeń dostarcza także układ jezdny z seryjnymi adaptacyjnymi amortyzatorami, oferującymi płynną, 15-stopniową regulację twardości. Dla większości osób wystarczające byłyby dwa, najwyżej trzy ustawienia, zaś możliwość wielostopniowej zmiany siły tłumienia wydaje się zbędnym bajerem. Jeśli jednak ktoś nie jest do końca zadowolony z ustawień narzuconych przez producenta, Formentor daje możliwość dużej indywidualizacji w tym zakresie.

Pochwalić należy także napęd na cztery koła, który tradycyjnie dla aut z Grupy Volkswagena, realizowany jest przez sprzęgło Haldex. W Formentorze działa ono bez opóźnień typowych dla zwykłych wersji silnikowych, a podczas szybko pokonywanych zakrętów czujemy, jak auto płynnie zmienia rozdział mocy między osiami, stabilizując auto.

Konsola środkowa nowoczesnego samochodu z automatyczną dźwignią zmiany biegów, przyciskami sterującymi funkcjami pojazdu, widocznym podłokietnikiem i fragmentem fotela pasażera.
Cupra Formentor wzorem wielu innych współczesnych aut nie ma już wybieraka skrzyni biegów, ale elektroniczny przełącznik

Ile kosztuje Cupra Formentor VZ?

Formentor jest samochodem, który pozwolił zamanifestować Cuprze własną odrębność i zdobyć szerokie grono klientów, stając się jej najchętniej wybieranym modelem, pomimo konsekwentnego rozszerzania gamy. Nadal też pozostaje autem najlepiej realizującym założenia przyświecające powstaniu marki. To stylowy crossover o sportowych osiągach, prowadzeniu oraz brzmieniu. Nie jest już najmocniejszy z gamy (ten tytuł należy do 340-konnego, elektrycznego Tavascana), ale bez wątpienia najbardziej ekscytującym.

Nowoczesny, sportowy samochód marki Cupra w matowym, grafitowym kolorze zaparkowany na brukowanej ulicy, widok z przodu podkreślający agresywną stylistykę świateł LED i masywny grill.
Cupra Formentor to pierwszy własny model marki i pomimo upływu lat nadal najciekawszy i najlepiej się sprzedający

Niewątpliwym wyróżnikiem testowanego modelu jest też fakt, że nie ma on właściwie konkurencji. Volkswagen T-Roc R znika z tynku wraz z pojawieniem się nowej generacji modelu, która trudno powiedzieć, czy dostępna będzie w porównywalnej odmianie. Z kolei samochody takie jak BMW X1 M35i oraz Mercedes-AMG GLA 35 grają w innej lidze cenowej.

Co do ceny natomiast, to ta nie jest niska. Bazowy Formentor z silnikiem o mocy 150 KM i manualną skrzynią biegów kosztuje 142 tys. zł, zaś topowa odmiana VZ z 333-konnym napędem to już wydatek 245 tys. zł, a testowany, kompletnie wyposażony egzemplarz został wyceniony na 312 tys. zł.

Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 KM

Dane techniczne 
Silnik
R4, t. benz.
Pojemność 
1984 ccm
Moc 
333 KM (5600-6500 obr./min)
Maksymalny moment obrotowy 
420 Nm (2100-5500 obr./min)
Skrzynia biegów 
7b dwusprzęgłowa
Napęd 
4x4
Osiągi  
Przyspieszenie 0-100 km/h 
4,8 s
Prędkość maksymalna 
250 km/h 
Średnie spalanie 
8,7 l/100 km
Wymiary  
Długość 
4451 mm
Szerokość 
1839 mm 
Wysokość 
1505 mm 
Rozstaw osi 
2681 mm
Pojemność bagażnika 
420 l
Masa własna
1641 kg
Cena
244 600 zł
Szary sportowy samochód marki Cupra, widok od tyłu, na tablicy rejestracyjnej oznaczenie PY 4265E, pojazd stoi na kostce brukowej przy zielonym żywopłocie i nowoczesnym budynku.
Cupra Formentor VZ
Reflektor nowoczesnego samochodu osobowego w metalicznym niebieskim kolorze z wyraźnie widocznym fragmentem nadwozia oraz liniami maski, w tle widoczne odbicia budynków w szybach.
Cupra Formentor VZ
Metaliczne logo Cupra umieszczone na niebieskim karoserii samochodu, wyróżniające się nowoczesnym, geometrycznym kształtem.
Cupra Formentor VZ
Zbliżenie na tylne światła samochodu z wyraźnie zaznaczonymi czerwonymi kloszami oraz fragmentem srebrnej karoserii i oznaczeniem modelu VZ.
Cupra Formentor VZ
Cupra Formentor VZ
Cupra Formentor VZ
Lusterko boczne samochodu wykonane z karbonu, błyszczące w świetle, z widoczną precyzją wykonania oraz odbiciem otoczenia na powierzchni.
Cupra Formentor VZ
Kierownica sportowego samochodu marki Cupra z dobrze widocznym logotypem na środku, cyfrowy wyświetlacz z prędkościomierzem w tle oraz fragment konsoli środkowej z ekranem dotykowym po prawej stronie.
Cupra Formentor VZ
Cupra Formentor VZ
Cupra Formentor VZ
Ekran systemu multimedialnego samochodu z wyświetlanymi informacjami dotyczącymi zasięgu pojazdu, parametrów jazdy, ustawień klimatyzacji oraz połączeń urządzeń.
Cupra Formentor VZ
Cupra Formentor VZ
Cupra Formentor VZ
Detal perforowanej kierownicy samochodu z wyróżnionym przyciskiem trybu CUPRA oraz widocznymi przyciskami funkcyjnymi i podświetloną kontrolką.
Cupra Formentor VZ
Najnowsze