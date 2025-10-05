500 zł za korzystanie z nawigacji. Policjant spojrzy i się nie zawaha

Spis treści: Kiedy można dostać mandat za korzystanie z nawigacji w telefonie? Ile wynosi za korzystanie z nawigacji w telefonie? Jak przepisowo korzystać z nawigacji z telefonu w czasie jazdy? Jak wybrać dobry uchwyt na telefon do samochodu?

Kiedy można dostać mandat za korzystanie z nawigacji w telefonie?

Podczas kontroli drogowej policjant może nałożyć mandat za niezgodne z przepisami korzystanie ze smartfona. Dotyczy to nie tylko rozmów czy pisania wiadomości, ale także niewłaściwego używania nawigacji. Regulacje w tej kwestii określa art. 45 §2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który zabrania "korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku".

Najłatwiej o taki mandat, kiedy chcemy w czasie jazdy szybko sprawdzić, czy na naszej codziennej trasie nie ma czasem korków. Mało kto zadaje sobie wtedy trud, by telefon umieścić w odpowiednim uchwycie, a tylko wtedy korzystanie z niego nie narazi nas na mandat.

Ile wynosi za korzystanie z nawigacji w telefonie?

Niezastosowanie się do tego zakazu może zakończyć się grzywną w wysokości 500 zł i aż 12 punktami karnymi. Takie kary są w Polsce - należy pamiętać, że w innych krajach często są one jeszcze wyższe.

Jak przepisowo korzystać z nawigacji z telefonu w czasie jazdy?

Podstawową zasadą korzystania z nawigacji samochodowej jest zapewnienie dobrej widoczności ekranu bez ograniczania pola widzenia kierowcy. Ponieważ trzymanie telefonu w ręce podczas jazdy jest zabronione, należy umieścić go w odpowiednim uchwycie. Zaleca się montaż uchwytu w lewej dolnej części przedniej szyby, co pozwala na wygodne śledzenie wskazówek nawigacyjnych bez konieczności odrywania wzroku od drogi.

Nie w każdym aucie możliwe jest umieszczenie smartfona w tym miejscu. Ważne jest, aby nawigacja znajdowała się w zasięgu wzroku kierowcy i nie kolidowała z działaniem poduszek powietrznych. Alternatywnie telefon można zamontować na desce rozdzielczej lub skorzystać z uchwytów mocowanych do kratek nawiewu.

Jak wybrać dobry uchwyt na telefon do samochodu?

Wybór odpowiedniego uchwytu na smartfona ma kluczowe znaczenie dla wygody i bezpieczeństwa jazdy. Przede wszystkim powinien być stabilny, odporny na drgania i nie zasłaniać widoku drogi.

Najpopularniejsze są uchwyty montowane na szybie, kratce nawiewu lub desce rozdzielczej. Modele na szybę zapewniają dobrą widoczność ekranu, ale mogą ograniczać pole widzenia kierowcy. Uchwyty na kratkę nawiewu są dyskretne, lecz mogą blokować przepływ powietrza, a magnetyczne wymagają przyklejenia metalowej płytki do telefonu lub etui.

Ważna jest także możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu, co pozwala dostosować jego położenie do indywidualnych potrzeb. Coraz popularniejsze są uchwyty z funkcją ładowania indukcyjnego, które eliminują problem rozładowującej się baterii w trasie. Ma to jednak także wadę - ładowanie bezprzewodowe mocno rozgrzewa większość smartfonów, szczególnie gdy jednocześnie z nich korzystamy, wyświetlając choćby nawigację.

