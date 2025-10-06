W skrócie We wrześniu w Polsce zarejestrowano ponad 81 tysięcy używanych samochodów importowanych z zagranicy. Udział aut osobowych w imporcie nieznacznie spada na rzecz samochodów dostawczych.

Największym zainteresowaniem cieszą się dostawcze Renault, zwłaszcza model Master,

Najczęściej importowane marki to Volkswagen, Ford i Opel. W w rankingu modeli minimalnie prowadzi Opel Astra przed Volkswagenem Golfem.

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że wrzesień zamknął się liczbą 81 464 zarejestrowanych w Polsce po raz pierwszy samochodów używanych. Wynik jest o skromne 0,2 proc. lepszy niż w ubiegłym roku, ale i tak mówić można o najlepszym wrześniu od pięciu lat. Zmienia się jednak struktura importowanych do kraju pojazdów. Chociaż samochody osobowe odpowiadają za zdecydowaną większość rejestracji, ich udział w ogóle importu systematycznie maleje. Wzrasta za to zainteresowanie rodaków sprowadzanymi samochodami użytkowymi.

Handlarze przerzucają się na samochody dostawcze? Zmiany w strukturze importu

Jak zauważa IBRM Samar od początku roku do Polski sprowadzono w sumie 725 928 używanych aut o DMC do 3,5 tony. Zdecydowaną większość - dokładnie 655 205 sztuk - stanowiły samochody osobowe. Ich import był jednak o 1,4 proc. niższy niż przed rokiem.

Systematycznie wzrasta za to popyt na używane auta dostawcze. Skumulowany wynik 70 723 rejestracji to aż o 10,2 proc. więcej niż na koniec września ubiegłego roku.

Z jednej strony może to świadczyć, że coraz większa liczba rodaków chce próbować swoich sił w drobnym biznesie. Z drugiej - niewykluczone, że klienci którzy wcześniej posiłkowali się nowymi pojazdami, dziś zmuszeni są szukać rozwiązań na rynku wtórnym.

Rośnie importu używanych aut dostawczych. Renault gromi konkurencję

Zdecydowanym liderem importu wśród używanych aut dostawczych jest marka Renault z wynikiem blisko 12,5 tys. rejestracji. W pierwszej piątce znajdziemy też kolejno:

Volkswagena (8,4 tys. rejestracji),

Forda (7,6 tys. rejestracji),

Fiata (niespełna 7,6 tys. rejestracji),

Opla (6,6 tys. rejestracji).

Miano króla rynku wśród sprowadzonych dostawczaków bezapelacyjnie należy do Renault Master (6,4 tys. rejestracji). Na podium znalazły się jeszcze 2. Fiat Ducato (4,6 tys. rejestracji) i 3. Renault Trafic (4,4 tys.) rejestracji.

Średni wiek sprowadzonego samochodu w Polsce

Niewiele zmienia się w strukturze wiekowej sprowadzanych aut. Średni wiek takiego pojazdu to 12,4 roku. Przeważają starsze auta z silnikami benzynowymi (średni wiek 12,7 roku), które stanowią już ponad 60,5 proc. ogółu importu.

W przypadku aut osobowych systematycznie maleje popyt na pojazdy z silnikiem Diesla (- 2,5 proc. r./r.), które mają obecnie 38,6 proc. udziału w imporcie. Polacy z wyraźną rezerwą podchodzą też do aut elektrycznych, które wprawdzie cieszą się rosnącym zainteresowaniem, ale mają zaledwie 0,7 proc. udziału w imporcie.

Najczęściej sprowadzane samochody. Pojedynek jak za dawnych lat

Większym zmianom opiera się też zestawienie najczęściej sprowadzanych do polski marek i modeli. W tym pierwszym prowadzi Volkswagen (62,1 tys. rejestracji) przed Fordem (60,3 tys. rejestracji), Oplem (57,7 tys. rejestracji), Audi (49,4 tys. rejestracji) i BMW (41,3 tys. rejestracji).

Pasjonujący pojedynek, niczym z lat dziewięćdziesiątych, toczy się jednak o palmę pierwszeństwa w rankingu najczęściej sprowadzanych do Polski modeli. Na koniec września (skumulowane dane od początku roku) na pierwszym miejscu plasował się Opel Astra wyprzedzając zaledwie o 1 rejestrację Volkswagena Golfa.

10 najczęściej sprowadzanych do Polski samochodów w 2025 rok:

Opel Astra (16 809 rejestracji), Volkswagen Golf (16 808 rejestracji), Audi A4 (13 952 rejestracje), BMW serii 3 (12 854 rejestracji), Ford Focus (11 873 rejestracji), Nissan Qasqhai (10 324 rejestracje), Audi A3 (10 178 rejestracji), Ford Kuga (9 673 rejestracje), Volkswagen Passat (9 319 rejestracji), Ford Fiesta (9 269 rejestracji).

